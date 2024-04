Sara Fernández: “Los partidos de la izquierda están defendiendo un uso político de la cultura”

“Los partidos de la izquierda están defendiendo un uso político de la cultura, algo que es inadmisible para este equipo de gobierno. Están difundiendo bulos sobre recortes, sobre cierres inexistentes y nos están señalando y amenazando en redes”, así de contundente se ha mostrado la concejal de Cultura Sara Fernández en una comparecencia que ha tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento de Zaragoza, tras la cacerolada organizada por la plataforma Bloque Cultural, en defensa del tejido cultural de la capital aragonesa.

“No nos van a amedrentar. Vamos a seguir defendiendo nuestro modelo cultural, vamos a seguir defendiendo una cultura accesible, inclusiva y diversa para todos y hecha por todos, sin sectarismos, sin ideologías, que es lo que están defendiendo los partidos de la izquierda y lo que hicieron cuando ellos gobernaban en esta casa -ha añadido-. El dato mata al relato y las protestas de hoy nacen de personas afiliadas a partidos políticos de izquierdas, de candidatos que iban en listas electorales de Zaragoza En Común, de Chunta Aragonesista, de Podemos... Y ahora se les suma también el PSOE. Realmente no les interesa la cultura, no les preocupa más que hacer una oposición destructiva con falacias cuando los datos no les dan la razón”.

Fernández ha defendido que “no existen recortes en cultura, por mucho que se empeñen en repetirlo una y otra vez. Cuando entramos a gobernar en este Ayuntamiento nos encontramos un presupuesto de cultura que no llegaba a los 15 millones de euros por parte del gobierno de ZEC, apoyado por PSOE y CHA, y que incluía 800.000 euros de ayuda al Real Zaragoza”, ha subrayado.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza ha dicho que ahora el presupuesto municipal de Cultura “supera los 20 millones de euros” y que se ha incrementando “en más de un 36%”. “Por tanto, no existen recortes en cultura”, ha zanjado. Acerca del importe de ayudas, que subieron “excepcionalmente para los años de la covid, va a ir íntegramente destinado a la programación y a la producción cultural, a contratar artistas, compañías, todo esos servicios técnicos que son necesarios a la hora de programar y a la hora de producir cultura”.

Refuerzo y rendimiento

Según Fernández, el sector cultural local se ha visto reforzado con todo el presupuesto municipal que se le destina desde que el Partido Popular gobierna en Zaragoza. “Un sector local que ha visto cómo en los teatros municipales y en el Auditorio se baten récords tanto de taquilla como de público. Su arte, nuestra cultura, cada vez llega a más público, y eso es algo positivo para todo el sector cultural porque al final desde el Ayuntamiento, con nuestra producción, con nuestra programación, se les permite tener ese trampolín en el que difundir su imagen y su arte a nivel nacional e internacional”, ha argumentado.

Respecto al espacio de cultura comunitaria Harinera ZGZ, señaló que “no se cierra, no se ha desahuciado a nadie, lo que va a hacer es abrir todavía más sus puertas porque es un equipamiento municipal y lo va a gestionar Zaragoza Cultural, hecha de la mano de los técnicos de esta casa junto con entidades culturales y sociales, que son con las que vamos a desarrollar en nuevo modelo de Harinera ZGZ, donde van a estar abiertas las puertas y todos los espacios a todo el mundo, sin sectarismo, sin ideología, y va a ser un modelo referente en cultura accesible, inclusiva, que es a lo que nos comprometimos, entre otras cosas, aprobando una ordenanza municipal de accesibilidad”.

Fernández ha recalcado que esto “se va a hacer desde la casa, desde los funcionarios. Tenemos grandes programadores y expertos en producción, que no sé por qué a ZEC, a Podemos, a Chunta, no les gusta lo que ellos programan”.

La concejal de Cultura ha hecho una defensa de los técnicos municipales y ha criticado que en las redes sociales “se ha señalado a funcionarios de esta casa con su foto y con su nombre. Esa persecución, desde luego, no la voy a consentir y voy a denunciarla allá donde tenga un micrófono y un altavoz. Cada uno podemos defender nuestras posturas contrapuestas con educación y sin señalamientos a las personas. Esta actitud que estamos viendo evidencia que no tienen argumentos, que realmente no les interesa ni les preocupa la cultura, sino que lo que quieren es hacer un uso político de la cultura”.

También ha recordado que la Diputación de Zaragoza, gobernada por el PSOE, fue la primera que retiró la financiación al Eifolk. “Si tanta es su preocupación, que llamen a la puerta del presidente Sánchez Quero y que el PSOE haga política cultural donde tiene la oportunidad de hacerla y donde gobiernan”.

“Lo que está claro es que “por parte del Partido Popular tenemos un modelo cultural muy diferente al modelo que tienen los partidos de izquierdas. Para nosotros la cultura tiene que ser de todos. Hemos apostado por la descentralización, no solamente durante las Fiestas del Pilar. Llegamos a todos los barrios, nos preocupamos por todos los públicos, defendemos la transversalidad de la cultura, trabajamos de forma específica para colectivos de mayores, es programas específicos de juventud o de infancia, pero también en temas tan importantes hoy en día como la salud mental”, ha indicado.

“Para nosotros, por supuesto que la cultura es un derecho, pero es un derecho que tenemos todos, y lo que no vamos a admitir, es poner los equipamientos municipales culturales al servicio del activismo político. Ese es el modelo de ZEC y PSOE, pero desde luego no es el modelo del Partido Popular”, ha concluido Fernández.