Mestizos, un prodigio de naturalidad y frescura

El primer grupo de rock que editó un larga duración en Aragón fue el nuestro», recuerda el músico Juanjo Javierre (Huesca, 1968). Y así es. Los oscenses Mestizos publicaron en 1986 ‘Por el día y por la noche’, un minielepé que, haciendo honor al nombre de la banda, mezclaba garage rock, tex-mex y rock latino, entre otros géneros. Su formación original estaba compuesta por Ernesto Rodellar (bajo), Fernando Lozano (batería), José Antonio Machuca (guitarra), Juanjo Javierre (voz y teclados) y José Ramón Oto (guitarra y saxofón).

«Éramos muy fans de grupos como Radio Futura y Gabinete Caligari… pero los que más nos gustaban de todos eran Los Coyotes. Descubrimos que venían a tocar a Huesca, al Jai Alai, y decidimos suplicar a los de la Peña Alegría Laurentina que nos dejaran telonearlos –cuenta Javierre–. Accedieron, entonces teníamos 15 o 16 años, y después del concierto fueron superamables. Nos quedamos con el teléfono de Ramón Godes, que era guitarrista y productor del primer disco de Los Coyotes, ‘Mujer y sentimiento’ (para mí es uno de los mejores del pop español), que a nosotros nos había alucinado completamente y nos había señalado un camino».

En aquel momento el grupo tenía otro nombre, Ejercicios Espirituales. Godes les iba a producir la maqueta que luego se convertiría en su primer disco y fue entonces cuando decidieron ponerse otro. «Nos llamaron del programa de televisión ‘A uan ba buluba balam bambú’ y al preguntarnos cómo nos llamábamos decidimos convertirnos en Mestizos. Esto fue un poquito antes de que se publicara el minielepé», rememora.

En aquellos años, grabar un maqueta era en sí un objetivo primordial. «No conseguíamos hacer grabaciones decentes que nos gustaran. La tecnología no acompañaba y entonces aquello era un proceso más caro y más sofisticado. Solo podías hacerlo bien en un estudio profesional», añade. Al final, aquel encuentro con Los Coyotes en Huesca propició que Godes se decidiera a producir a aquel grupo de adolescentes que, casi como si se tratara de un viaje de estudios, marchó a Madrid en el verano de 1985 para registrar las canciones que luego formarían parte de ‘Por el día y por la noche’.

Grabación en Madrid

Aquella aventura transcurrió en el estudio de los hermanos Garrido. «Les preguntamos el precio, hicimos cálculos, pensamos en estar un semana en Madrid, en una pensión, y de alguna manera convencimos a nuestros padres para que nos dejaran pedir un crédito de 250.000 pesetas. Ramón no nos iba a cobrar nada, pero íbamos a pasar una semana en la capital. Fue toda una experiencia. Estuvimos la mayor parte del tiempo recluidos en el estudio y el resultado nos encantó», sintetiza.

A partir de ahí la maqueta empezó a sonar en el programa ‘Misión imposible’, de Luis Lles, en Radio Huesca, después en Radio 3, en ‘Diario pop’, y en Radio Zaragoza, gracias a Cachi. Javierre destaca que en aquellos años también fue muy importante el apoyo de fanzines y revistas como ‘Menos 15’, donde escribían agitadores culturales como Javier Losilla, Saúl Presa y José Luis Cortes ‘Panoja’, entre otros.

Si la primera meta era tener una buena maqueta, el siguiente paso consistía en grabar un disco. Mestizos hicieron ambas cosas en un solo intento. «Visto con perspectiva, igual hubiera sido interesante grabar más tarde y tomárnoslo con más calma –valora Javierrre–, pero teníamos tal urgencia que la misma maqueta se convirtió en el minielepé y la verdad es que me resulta entrañable. Tiene un sonido muy cálido y se nota que hay mucha diversión».

«La edición de ese disco seminal y referencial tuvo un considerable impacto no solo en el panorama musical oscense sino también aragonés e, incluso, español, ya que Mestizos fue el primer grupo surgido de Aragón que alcanzó notoriedad nacional en los tiempos de la Movida –explica Luis Lles, técnico cultural, comunicador, crítico musical y creador junto a Juanjo Javierre del cancelado festival Periferias–. Ya desde su mismo título, que parecía una réplica del ‘All day and all of the night’ de los Kinks, hacía presagiar el nacimiento de algo realmente excitante.

Antonio Bartrina (Malevaje) fotografió al grupo para la portada HA

Primer contrato discográfico

El álbum fue editado en 3 Cipreses, sello de la compañía DRO con la que cumplieron el gran sueño: un contrato discográfico. En la portada aparecía una foto de Antonio Bartrina (cantante de Malevaje) «tomada en la puerta de Casa Juan, un icónico bar de Huesca situado en su Casco Antiguo –indica Lles– y las siete canciones incluidas eran un prodigio de naturalidad y frescura. Nada impostado. Un soplo de aire fresco».

‘Los chicos de provincias somos así’, un verso de ‘Está en el aire’ uno de aquellos celebrados temas de Mestizos, daría título a un disco de la revista ‘Menos 15’, con canciones de John Landis Fans, Lágrimas de Mermelada, Más Birras y Proscritos, y en 2009 también al documental homónimo de Orencio Boix. «Mucha gente se sintió identificada con la frase. Nos hizo gracia que un epé tan seminal como el de ‘Menos 15’ tuviera el título de un verso de una canción nuestra», señala Javierre.

A mediados de los 80, la efervescencia cultural estaba centralizada sobre todo en Madrid, en Barcelona, y un poco en Vigo. «La sensación que teníamos es que estábamos muy alejados y que se desconocía lo que se hacía en Aragón –dice Javierre– Cuando dábamos las primeras entrevistas en Madrid resultábamos exóticos. Nadie había llegado con un acento tan marcado y un discurso en la onda que había en ese momento de rock americano y de garage».

«Fueron unos adelantados a su tiempo porque, por otro lado, considero que una de las marcas definitivas de Huesca, y Periferias es (o era) otra prueba incontestable, es la innovación, la originalidad, la búsqueda de propuestas personales y de vías inexploradas. Y Mestizos, sin duda, fueron los creadores de su propio e intransferible universo», subraya Lles.