‘Al este del Moncayo’, la primera gran apuesta de Más Birras

El primer minielepé de Más Birras, ‘Al este del Moncayo’, se publicó en el otoño de 1987. Previamente, el grupo formado por Mauricio Aznar, Miguel Mata, Mariano Ballesteros y Víctor Jiménez, en el que también fue una figura clave Gabriel Sopeña, había lanzado una maqueta en 1986, y al año siguiente un ‘single’ con las canciones ‘Apuesta por el rock’n’roll’ y ‘Oh! Ana’, y un ‘maxi single’ con esos dos temas, además de ‘Maldita sea mi suerte’ y ‘Voces de tango’.

Unos años antes, Luis Linacero había grabado en su sello Cara 2 a grupos como Alta Sociedad, Golden Zippers (en el que estaba Mauricio) y Acolla. «Mi conexión con los grupos de esa época fue lo que me llevó a seguir la pista a Más Birras y tener la ilusión de poder grabarles el disco que toda la ciudad estaba esperando. Otros grupos ya tenían contactos con discográficas y la gente se preguntaba qué pasaba con ellos», rememora Luis Linacero. Junto a Miguel Goyanes e Inma Mendoza creó el sello Grabaciones Interferencias y su primera referencia fue ‘Al este del Moncayo’.

La banda grabó las composiciones de este disco entre el 31 de marzo y el 4 de abril de 1987 –como detalla Jorge Martínez en el libro ‘Más Birras. Del barrio a la leyenda’– en los estudios Tsunami de Josean López, en San Sebastián, donde ya habían registrado ‘Voces de tango’, un tema que apareció en el recopilatorio ‘Los chicos de provincias somos así’ (1986) de la revista ‘Menos 15’, y ‘Quiero beber’ y ‘Cervezas y cigarros’, para otro recopilatorio, el del programa ‘Sangre española’ (Grabaciones Interferencias) de Cachi Torres en Radio Zaragoza.

El primer miniálbum de Más Birras se lanzó en vinilo y en casete, e incluía cuatro canciones propias: ‘Maldita sea mi suerte’, ‘Esa chica llamada soledad’, ‘Apuesta por el rock’n’roll’ y ‘El siguiente eres tú’, y sumaron dos versiones: la excelsa ‘Tren de medianoche’, de Johnny Burnette, y ‘Moliendo café’, de José Manzo.

De todas ellas, ‘Apuesta por el rock’n’roll’ sigue siendo la más recordada, y la más universal gracias a la versión de Héroes del Silencio y a que sigue figurando en el repertorio de los conciertos de Bunbury. Fue compuesta por Mauricio Aznar y Gabriel Sopeña, y para ello contaron con la inspiración de Paco Calero, el ‘Conseller’, amigo del grupo.

"Nos fuimos una semana allí a San Sebastián, grabamos el disco y lo mezclamos. Fueron unas mezclas duras porque Josean era muy puntilloso, pero Mauricio también, y algunas canciones costó mucho que salieran. Pero finalmente quedamos muy contentos con el resultado", añade Linacero.

Mariano Ballesteros explica que en aquel proceso "había que empezar a grabar de noche porque era un estudio en el que hacían doblajes de películas, y otro tipo de cosas relacionadas con el folklore vasco, y por la tarde y por la noche grababan grupos". Por aquel estudio pasaron formaciones como Dinamita Pa Los Pollos, Eskorbuto, Kortatu, La Polla Records o Barricada, entre otras.

El título de aquel minielepé, ‘Al este del Moncayo’, no dejaba lugar a dudas de que la imagen de la portada tenía que tomarse en el Moncayo. Y así se hizo. Es obra del fotógrafo Gonzalo Bullón, con la dirección de arte de José Luis Romeo, y se realizó en la carretera que va desde Litago hasta el parque natural del Moncayo.

Minielepé del año

Una vez terminado el disco, el tiempo se les había echado encima. En lugar de publicarlo antes del verano y que sonara en las radios, decidieron dejarlo para el otoño y, mientras, sacar un ‘single’ y un ‘maxi single’. "Era un poco locura –reconoce Linacero– porque no sabíamos qué era lo que vendíamos realmente, pero lo cierto es que se agotaron enseguida".

Cuando por fin se presentó el disco en septiembre –distribuido por DRO-, no tardó en despertar la atención del periodista y locutor de Radio 3 Jesús Ordovás. ‘Al este del Moncayo’ fue elegido como mejor minielepé del año en el programa ‘Diario Pop’. "Eso nos dio mucha marcha. A raíz de aquello el grupo tocó en Madrid, y además Jesús Ordovás era superfán de Más Birras", revela.

Hasta entonces, aunque ya levantaban la cabeza grupos aragoneses como Vocoder, Los Mestizos, Ferrobós o Pedro Botero, Más Birras constituyó el reactivo de aquella efervescencia musical en la Comunidad. «La sensación cuando salió este disco era de que se hacía realidad que en Zaragoza se podía ser músico, sacar discos y triunfar, o por lo menos funcionar, como luego demostraron Héroes del Silencio».

Grabaciones Interferencias publicaría después el segundo minielepé de Más Birras, ‘Otra ronda’, recientemente reeditado por el Club de Amigos del Disco Aragonés, y trabajos de bandas como John Landis Fans, Ferrobós, The Furtivos, Proscritos, Reo, Tako... "Era un riesgo total, nos tiramos a la piscina, nos empeñamos económicamente, nos ayudaron las familias y cuando ya no pudimos seguir tuvimos que dejarlo porque el agujero que habíamos generado se agrandaba. Estaba claro que en provincias es mucho más difícil –señala Linacero­–. Íbamos a Madrid casi todas las semanas a hacer promoción, a hablar con la distribuidora, a ver si conseguíamos meter a los grupos de teloneros con alguna gira de Loquillo, Duncan Dhu, lo que fuera… pero era muy difícil al no estar en Madrid, y lo pagamos. Los chicos de provincias somos así, como cantaban Los Mestizos".