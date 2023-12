El legado musical de Cachi Torres se recogerá en un disco de versiones con bandas locales

A Julián Torres, Cachi para todo el universo musical zaragozano desde los primeros años 80, se lo llevó un cáncer de páncreas el 21 de diciembre de 2020. Sufría además una diabetes lábil, que le había ido minando la salud en los últimos años. Lo que no borró la enfermedad es la huella melómana que dejó Cachi en Zaragoza: este locutor y DJ siempre fue un paso por delante a la hora de descubrir música a sus paisanos, siempre desde una mirada amplia e inquieta.

Su deudo musical y casi fraternal Santi Rex, deseoso de que la figura de Cachi gozase de un reconocimiento acorde a su legado, unió fuerzas en su día con otro compañero de Niños del Brasil, Antonio Estación, para hacer un disco en su memoria. Esta idea tomará forma el próximo jueves 21 de diciembre en la plataforma Virtualbum, bajo un nombre que define perfectamente a Cachi: ‘El selector’.

“Estábamos un día Antonio y yo en Bravo México, su restaurante, hablando de Cachi, y empezamos a darle vueltas a esta idea –explica Rex– con bandas de los ochenta y noventa haciendo versiones de temas que asociábamos con él. Fue muy importante para varias generaciones en esta ciudad, tanto desde la radio como en las cabinas y también en labores de promotor. El KVM, el Nueva Orden y el Velvet los montó él con otros socios. Me sacaba seis años: de quinceañeros íbamos al Rossé a verle pinchar, a flipar con los discos y vídeos que traía de Londres, desde Duran Duran a Adam and the Ants, Jesus & Mary Chain, A Flock Of Seagulls... Influyó muchísimo en los gustos musicales y estéticos de al menos dos generaciones en esta ciudad”.

Trampolín humano

Rex insiste en otra de las facetas más aplaudidas de Cachi desde sus programas de radio: la cancha que dio a los talentos locales. “Montabas un grupo, llegabas allá con tu maqueta y la ponía, nos hacía caso. Y pinchaba de todo, hasta John Landis Fans, que hacíamos ruido puro y duro –ríe– o la primera maqueta de los primeros Niños del Brasil, con Enrique, antes de Héroes. Puso a la ciudad ese punto rockero que tiene, sobre todo con The Cult, Dogs D’Amour, Hanoi Rocks... creó público, y siguió reciclándose hasta el final:también tuvo un papel clave en el despertar del rap local”.

Antonio y Santi pensaron incluso en un festival, pero finalmente vieron más adecuado el disco. El formato digital sí lo tuvieron claro desde el principio, con la masterización a cargo de Nacho Atmósfera, que también ha producido alguno de los temas. El resultado de estos esfuerzos estará en virtualbum.es el día 21. “Entró Sobreviela, y Jesús López de El Galgo, con una versión de ‘Pale blue eyes’. También los actuales Vocoder, Erizo, Blackloud, Los Modos, Paquillo Noseasuste, Fase M que es una banda muy ‘arty’ con músicos procedentes de otras formaciones, Las Novias, Los Enfermos... al final son 10 temas, con un balance de estilos muy interesante”.

Santi Rex piensa que Cachi hubiera aplaudido la idea. “Yo creo que este pequeño homenaje le encantará, y que lo hubiese pinchado con placer. Hay un poco de todo, como a él le gustaba y como hizo que nos gustase a todos nosotros. algo de Velvet, de Bowie, un poco de cosas hechas por chicos de provincias, otro poco de sangre española y una pizca de ese nuevo romanticismo innovador tan necesario, y que tan sabiamente nos enseñó. Añádase mucho cariño, un buen aderezo de rap y unas gotas de rock urbano y tendrás la fórmula de sus programas y sus sesiones como pinchadiscos”.

El vocalista de Niños del Brasil concluye con palabras directas a su amigo. “Querido Julián, todo esto es un pequeño recordatorio en el tercer aniversario de tu muerte. Te echamos de menos y queríamos darte las gracias que quizás en vida no te dimos lo suficiente. Fuimos a la radio con nuestra primera maqueta y ese ‘Al Oeste’ que a nosotros nos sonaba tan The Cult, y nos dijiste que apestábamos a New Order. No ibas mal, como siempre, y la pinchaste hasta la eternidad. Gracias, Cachi, por tanto”.

El disco

‘El selector: Cachi’. En Virtualbum el 21 de diciembre. Canciones:

‘Cierra los ojos’, de Luxury Beat. Por Carlos Sobreviela.

‘Tristes ojos azules’, de la Velvet Underground. Por El Galgo.

‘Fascination Street’, de The Cure. Por Erizo.

‘El Selector’, de A Flock of Seagulls. Por Fase M.

‘Un día en Texas’, de Parálisis Permanente. Por Las Novias.

‘Metadona’, de Pistones. Por Los Modos.

‘Tan lejos’, de Décima Víctima. Por Niños del Brasil.

‘Dúchate con aguarrás’, de Los Enfermos. Por Noseasuste.

‘Heroes’, de David Bowie. Por The Blackloud.

‘Vocoder’ (original).