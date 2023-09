Pues sí, es cierto: Bunbury actuará de nuevo en Zaragoza, y en el estadio de La Romareda

Cuando nadie lo esperaba, exceptuando a quienes lo sabían y aún no podían contarlo, llegó el notición que ha dejado convulsionada a la audiencia del Vive Latino cuando aún no concluía la primera jornada, con Viva Suecia a punto de salir al escenario y Panteón Rococó dándolo todo en su recital. Bunbury no hará cinco conciertos en 2024, como anunció y reconfirmó, sino que habrá un sexto, y será en Zaragoza, su ciudad; tocará en La Romareda el próximo 6 de julio. Las pantallas del espacio Expo, en un audiovisual mechado con música de Héroes y Amaral (entre otras bandas) hacían de aldabonazo.

El calor no ha podido con el público y lo han dado en cada concierto

La noticia ha corrido como la pólvora entre los seguidores de Bunbury, con reacciones inmediatas a ambos lados del Atlántico y alivio de los fans españoles que se habían quedado sin entrada para el Wizink Center el 29 de junio del año próximo. Solamente una semana después de la que iba a ser única presentación del zaragozano en territorio europeo en 2024, llegará la ansiada vuelta a casa. El Ayuntamiento de Zaragoza y Rock & Chicken, la promotora de Nacho Royo, han llegado a un acuerdo para que este concierto sea una realidad.

Aunque Royo ya no trabaje como mánager de Bunbury, y aunque la ruptura profesional fuese amarga tras el abrupto cese de la gira estadounidense del año pasado, originado por los problemas de garganta del artista y una desesperación acumulada ante esta circunstancia, ambas partes (que estuvieron juntas en el proyecto del Vive Latino en Zaragoza desde el primer intento de hacerlo, en el pandémico 2020) han acordado trabajar juntas en este empeño. Bunbury podrá presentar así en La Romareda las canciones de su último disco, ‘Greta Garbo’, que lleva apenas tres meses en el mercado.

La última vez que Enrique Bunbury actuó en la Romareda fue el día del Pilar de 2007, en el segundo de los conciertos que dieron Héroes del Silencio en la última gira que han protagonizado hasta el momento. Casi 17 años después, el autor de ‘Infinito’ volverá a pisar el césped que tanto le ha añorado.

Las entradas del concierto ya están a la venta en la red de Ticketmaster, a tres precios básicos, descuentos aparte por circunstancias especiales: 77 euros en grada, 88 en campo y 137,50 en la zona Front Stage.