Javier Macipe: "Con 'La estrella azul' buscaba dar continuidad al sueño de Mauricio"

Javier Macipe (Zaragoza, 1987, raíces en las Cuencas Mineras, aún no cumple los 37) lleva 10 años emperrado en sacar adelante ‘La estrella azul’, película que le encargó Inge Müller hace media vida, cuando apenas tenía 18. "Tienes que hacer una película sobre mi hijo", dijo la alemana refiriéndose a Mauricio Aznar Müller, le músico que integró bandas como Golden Zippers, Más Birras y Almagato en los 80 y 90 antes de fallecer trágicamente en el año 2000 cuando tenía 36 años.

Macipe, chaval del barrio de Casablanca (como Mauricio) nunca olvidó la encomienda: empezó a trabajar en ella hace una década, comenzó a rodarla en 2020 y mañana estrena el resultado en cines comerciales, después de coleccionar premios y aplausos encendidos en un buen puñado de festivales nacionales y extranjeros.

Desde aquellas lágrimas suyas en el Kursaal donostiarra tras la proyección de ‘La estrella azul’, en medio de una salva de aplausos, han pasado cinco meses. ¿Le abruma lo que está viviendo?

La sensación es de una bola de nieve que ha ido creciendo de un modo muy orgánico; el boca a boca ha generado una expectación enorme y los premios en los festivales de San Sebastián, Mérida y Santa Barbara en California la han amplificado. Regresar a Zaragoza la semana pasada para el preestreno era como llegar a casa con la Recopa a jugar un amistoso en tu estadio, a celebrar, porque el trabajo estaba hecho; encima estábamos rodeados de gente que lleva ayudando diez años en esta aventura. Mañana es el estreno, empieza la Champions, jugamos en muchos estadios a la vez y queremos ganar en todos.

De todos los piropos que le han echado desde el estreno en el Festival de San Sebastián 2023, ¿cuál le ha llegado más hondo?

Hemos observado reacciones muy diferentes a la película que nos han conmovido. Los piropos son al resultado del trabajo, más que a mí: mucho mejor. Una mujer argentina dijo tras un pase que ‘La estrella azul’ le había reconciliado con su país, porque muchos años atrás la crisis económica le había hecho optar por el exilio.

Algunas de esas reacciones han llegado hasta extremos insólitos.

De hecho, dos personas se fueron a la Argentina tras ver la película para repetir el viaje de Mauricio. Estando allí me mandaron un audio que decía "tu película nos ha cambiado la vida". Son cosas que dan sentido a todo esto y lo hacen maravilloso.

La canción ‘Apuesta por el rock’n’roll’ es una bandera de la película, pero el descubrimiento para buena parte del público español ha sido y va a seguir siendo la chacarera.

Esa canción de Mauricio y Gabriel Sopeña es clave, sí. Héroes la universalizaron y Enrique Bunbury sigue haciéndola en sus conciertos: abrieron una puerta para muchos a la hora de descubrir a Mauricio como personaje interesante, pero el propio Mauricio abre igualmente la puerta a otros mundos.

Y eso que el filme no es un ‘biopic’ estricto.

No lo es. A través de sus ojos se muestra otro universo de riqueza increíble. La chacarera es algo más que un estilo musical: es un modo de ver la vida, un enfoque social que pone a la música en el centro como elemento que eleva a las personas. La música se entiende en clave de comunión, casi de forma religiosa, y genera un respeto increíble: eso es lo que a Mauricio le impactó tanto. Con la película buscaba dar continuidad al sueño de Mauricio, recibir la llama de su antorcha para que prendiera en muchos corazones.

En la trama da la sensación de flotar boca arriba por una balsa apacible que, de pronto, se convierte en un rápido, y al revés.

Al construir la película se le quiso dar una estructura de obra musical clásica, que alterna el vértigo y el remanso. Hay intensidad aragonesa, humor somarda, salto a otros tiempos narrativos en el interior de Argentina… además, la sintonía que tuvo Mauricio con los Carabajal no es fortuita, veo una conexión entre sus formas de ver la vida. Uno se manejaba con alegría casi infantil, y los otros defienden la mirada del carnaval del mundo, de que nada es realmente tan importante. Hay un verso en la canción ‘La telaraña’ que resume esta idea: "Al menos ríete un poco, que para eso hemos venido".

Cuando fue a Santiago del Estero por primera vez, ¿cómo evitó caer en el cliché del español atónito que llega a tierra extraña?

No fui con miedo ni prejuicios. Tenía curiosidad. Llevaba cartas de Mauricio que me acompañaron un poco en el viaje. En Argentina me pareció clave no tener la mirada de un turista, sino la de alguien que se esforzaba por comprender esa tierra y su música.

¿Es usted consciente de que haber inoculado el virus de la guitarra en Pepe Lorente, su protagonista, podría hacer que ambos cambiasen de carrera profesional? Usted también es músico...

Es una maravilla tener esta doble vertiente y, lejos de abandonarla, creo que ambos trataremos de mantenerla todo lo posible. De hecho, mañana tenemos concierto en la Oasis con la banda de la película; está todo lleno, y van saliendo bolos para acompañar las proyecciones de ‘La estrella azul’ por los pueblos de cara al verano.

Sin ‘spoilers’, pero hay cameos muy curiosos en el metraje final.

Pues sí.Salen los Más Birras originales; sale Jaime González de Almagato, que ahora saca un libro sobre Mauricio y el grupo y participó activamente en la producción de la película, sale Erin Memento... y sale Bunbury en dos momentos, además de ejercer de padrino espiritual de la película, porque leyó el guión y me comentó cosas muy interesantes. También la vio conmigo hace meses, y nos ha ayudado en la promoción.

Vaya promoción, por cierto. Ese vídeo de las lágrimas de los famosos se ha viralizado.

‘La estrella azul’ cuenta una historia universal, y puse la película a algunos de los mejores músicos y actores del país. Ha sido increíble ver cómo no podían contener las lágrimas Kase.O, Ariel Rot, Mikel Erentxun, Alba Flores, Pedro Alonso, Rulo, Depedro, Pucho, Carlos Tarque... la película llega a cualquiera, más allá de su edad o gustos musicales.