Almagato graba temas inéditos de Mauricio Aznar y prepara un libro sobre su historia

El grupo Almagato ha vuelto al estudio de grabación para grabar nuevas canciones, varias de ellas inéditas y firmadas por Mauricio Aznar. Treinta años después de su muerte, el recuerdo de la figura y el legado de este músico zaragozano continúa muy presente gracias a la película ‘La estrella azul’ de Javier Macipe, que recibió dos premios en la pasada edición del Festival de Cine de San Sebastián, y la publicación del libro ‘Más Birras. Del barrio a la leyenda’ (Doce Robles) del músico y escritor Jorge Martínez.

A ello se sumará el próximo trabajo de la formación zaragozana creada en 1994 por Jaime González (también fundador de Amankay) y el propio Mauricio. En 2024, una vez que se haya estrenado en cines el filme de Macipe, verá la luz un libro escrito por González que incluirá enlaces para escuchar las nuevas composiciones y cuyo título «en principio» será ‘Almagato y Mauricio Aznar. La historia’. En él se cuenta el devenir de esta banda cuyo repertorio se centra en la chacarera y la tradición musical del norte argentino.

La grabación incluirá unas diez canciones, varias de ellas compuestas en solitario por Mauricio Aznar, otras con Jaime González y una de ellas con Gloria Geberobich. «Algunos de los temas no se habían grabado nunca, aunque sí se habían publicado sus letras, pero otros son totalmente inéditos», matiza González.

Puesta al día

El pasado domingo comenzó la grabación en el estudio La Casita de Amankay, en Zaragoza. Mientras, se ultima la publicación del citado volumen sobre su historia, que incluirá más de un centenar de fotografías. «Se trata de poner un poco al día Almagato, que la gente conozca lo que hacemos a partir de lo que iniciamos ya con Mauricio –comenta el fundador de grupo, compuesto en la actualidad por Alicia Fernández, Pato Badian, Jaime Lapeña, Alberto Moreno, Antonio Ballestín y Jaime González–. También estoy recopilando recuerdos, impresiones y anécdotas con Mauricio del resto de integrantes para que esté todo el mundo presente».

Uno de los capítulos de ‘Almagato y Mauricio Aznar. La historia’ aborda el momento en que se fraguó la idea de crear este proyecto musical. «Mauricio se había separado de Más Birras en el 93 y al año siguiente viajó a Argentina. Ya conocía los tangos. Le dabas el título de cualquiera y te lo cantaba. Decía que se sabía alrededor de 800. Casi me lo creo porque la verdad es que tenía una memoria increíble. De ahí empezó a interesarse por la milonga, a leer a Yupanki, y ahí es donde comenzó a darse cuenta realmente del potencial que había en cuanto a folclore en Argentina», relata González.

Una actuación reveladora

En aquel año 94, tras su regreso del país austral, Aznar dio varios conciertos en Zaragoza, como los que ofreció en el Teatro del Mercado el 30 de septiembre y el 1 y 2 de octubre. Allí, entre el público, estaba Jaime González: «Aguardaba a que saliera con los músicos y apareció solo con su guitarra, con sus botas de punta para arriba, con el pelo como lo llevaba entonces, y estuve a punto de largarme. Pero esperé y a partir de ahí, aunque todavía no controlaba bien los rasgueos, me intrigó lo que sabía, cómo presentaba y cuando terminó me quedé a hablar con él. Nos dimos cuenta de que teníamos muchos gustos en común: los mismo autores, los mismos ritmos.... A partir de entonces empezamos a ensayar y a tocar juntos. Luego se unieron Jaime Lapeña, Alicia Fernández y Pato Badian», sintetiza.

En el 98 grabaron su primer disco como Almagato, ‘7 canciones al modo argentino’. Iba a ser una maqueta, pero a Mauricio le gustó cómo había quedado y decidió comercializarlo. Con lo que sacaron de las ventas viajaron a Santiago del Estero, invitados por Carlos Carabajal para participar en el Festival Nacional de la Chacarera. Causaron sensación y a la vuelta siguieron dando conciertos por España. «Estábamos preparando un viaje de varios miembros de la familia Carabajal a España, porque el proyecto que teníamos desde que prácticamente nos conocimos Mauricio y yo era hacer un libro disco sobre los mitos y las leyendas de Santiago del Estero», rememora González. Pero llegó septiembre de 2000 y el proyecto se truncó con la muerte de Mauricio. Seis años después lo editarían con el título ‘El sueño del monte’, su último trabajo hasta la fecha.