Luis Lles: "Tuvimos claro que Periferias debía aunar la vanguardia y lo popular"

Es la noticia de la semana en Huesca, por eco (nacional, y sonoro) y trascendencia. El fin del festival Periferias, impuesto por Vox a la alcaldía de la ciudad (PP) como una condición para aprobar los presupuestos de la ciudad, acaba en la capital oscense con una historia que comenzó en el año 2000, impulsada por el técnico cultural, comunicador, crítico musical, locutor y DJ Luis Lles junto al músico Juanjo Javierre.

Otras localidades de la provincia, como Ayerbe o Almudévar, se han ofrecido a celebrarlo. Mientras tanto, Lles (jubilado hace tres años, pero tan activo como siempre en el impulso plural a la cultura oscense) ha valorado la polémica decisión en distintos foros. Su resignación ante la evidencia no está reñida con la reivindicación de lo logrado; desde la perspectiva que le otorga su libertad de expresión y el bagaje de una labor aplaudida en toda España y otros rincones del mundo, Lles habla claro. "Hace nada de la última edición, y cuando se inauguró parecía que el PP estaba por la labor de seguir apoyándolo, como en su día hizo Ana Alós: llegué a pensar que se buscaría una solución. No ha sido así, llega la crónica de una muerte anunciada. Es muy triste todo, muy patético".

Inquietud e ilusión

El jubilado Lles no para. "Tan pronto doy un curso de música en la Universidad Ciudadana como presento un libro, doy una charla... sigo escribiendo en ‘Rock de Lux’ y el ‘Diario del Alto Aragón’... mi amor y pasión por la cultura no caduca. Sigo ligado a toda la escena cultural de Huesca, desde músicos a pintores, cineastas, literatos... pero ahora lo hago exento de responsabilidades. Y puedo hablar claro, siempre sin faltar al respeto. Sí me han llegado insultos a través de los altavoces que maneja esta gente, auténticas salvajadas... no saben hablar de otra manera".

Lles insiste que que "puedes criticar las cosas, decir que no estás de acuerdo, pero sin faltar a nadie ni decir “mierda de festival”. Obviamente, un equipo de gobierno puede cambiar su politica cultural y hacer otras cosas, es hasta normal, pero que el PP se haya visto forzado por Vox… Ahora dicen que Periferias se ha ido diluyendo, y es que al principio llegó a los 300.000 euros de presupuesto, que tampoco es ningún derroche, pero en los últimos quince años se ha movido entre 120.000 y 130.000 euros, aunque el costo de la vida subía y la asignación no".

En esas primeras ediciones se podían pagar los cachés de gente como Waterboys, Morente, Alaska, Violadores del Verso o The Human League. "Y metíamos 2.000 personas en cada actuación, lógico. Con menos dinero y menos nombres no puede ser lo mismo en impacto, pero debería contar algo el aplauso de todo el país a la idea de Periferias, que sigue siendo maravillosa: un foro de reflexión sobre un tema concreto con la participación de todas las artes".

Tres grandes momentos de Periferias: Antony Hegarty, Leopoldo María Panero y la actuación de Jeff Mills. J.B.

Cinco momentazos

Luis Lles evidencia el eclecticismo del festival a la hora de señalar cinco momentos catárticos. "Pues empezaría por Chiquito de la Calzada, aunque sorprenda a quienes nos llaman culturetas y progres. Nunca he visto un aplauso así en el Palacio de Conresos de Huesca, el público se volvió loco. Era un creador: se tiende a pensar que la cultura popular es inferior a la supuestamente elevada, pero este señor creó un lenguaje que se sigue utilizando. Tanto Juanjo como yo tuvimos claro que Periferias debía aunar la vanguardia y lo popular, que siempre hubiera sitio para las dos cosas".

El técnico cultural también recuerda actuaciones de la primera edición en el antiguo Matadero. "Trajimos desde Nueva York a Antiopop Consortium, que debutaban en España; a DJ Spooky, Arto Lindsay, Jeff Mills… Tener nombres de calado mundial en una ciudad tan pequeña como la nuestra era increíble: fuimos rastreadores de tendencias. Tampoco puedo olvidar el paso de Juan Atkins con su grupo Model 500;eran los Kraftwerk negros. Juan fue el creador del techno de Detroit, y dos años después de venir publicó un maxi cuyo tema principal se llamó ‘Huesca’; tuvo millones de oyentes".

Panero y Dragó

La charla del poeta Leopoldo María Panero en el Matadero, con las butacas llenas y mucha gente viéndolo en pantallas por los pasillos, fue otro hito para Lles. "Panero representa a Periferias, un nombre que tiene poso geográfico y también alude a los márgenes de la creación cultural, donde siempre surge lo más interesante. Fernando Sánchez Dragó también estuvo en un debate de Periferias, en el año dedicado al ‘agit prop’, acompañado por Pepe Rivas de ‘Ajoblanco’, Fernando Márquez el Zurdo y José Luis Rodríguez, profesor universitario; hablaron sobre el final de la Utopía. Gente de todo tipo de ideologías en una charla enriquecedora".

Lles señala un quinto momento mágico de Periferias "aunque si reflexiono saldrían 50" que tiene que ver con toda una estrella mundial de la música. "No podré olvidar la actuación de Antony and the Johnsons en el Avenida. Era su primera gira en España, entraron 1.000 personas. Luego estuvo en la Expo de Zaragoza y llenó el Anfiteatro, pero su primera visita a tierras aragonesas fue aquí".

Chiquito de la Calzada actuó en el festival en 2009. Rafael Gobantes

El fundador del festival no quiere dejar en el tintero el segmento Bleep! de Periferias. "Ha estado desde el principio: una velada entera de tarde y noche dedicada a los músicos de Aragón, por la que habrán pasado casi 300 artistas aragoneses. En las primeras ocho ediciones se rizó el rizo de la originalidad, involucrando a artistas de la tierra en homenajes sonoros a Kraftwerk, Sun Ra, Zappa, Robert Wyatt… fue increíble".

Muchas de aquellas versiones tuvieron vida tras el festival. "Los Gaiteros de la Plana versionaron a Sun Ra; la Banda Municipal de Música, a Fela Kuti con partituras de Justo Bagüeste, las hacían a menudo en sus conciertos; los Tambores de Huesca, a Kraftwerk… una vez más, arte popular y vanguardia. Nos reinventábamos cada año, para ganar nuevos públicos y seguir sorprendiendo, pero terminar con nosotros era una obsesión de Vox y lo han logrado".