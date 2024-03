Versonoros: una apuesta abierta e interactiva, de música y palabras, que une Huesca y Cuba

Versonoros es un dúo que mezcla la poesía y la música, y está formado por Nicolás Mora, que toca las guitarras, y Héctor Castellanos, responsable de la voz, percusiones menores y la autoría de los textos. Ambos están afincados en Huesca, han participado con su original propuesta en Periferias (2017) y en Pirineos Sur (2018), y alternan los conciertos en salas, no solo en Huesca y diversos lugares de Aragón, hace poco estuvieron en Madrid (en el Teatro Tribueñe, en el ciclo ‘La tribu de los poetas’), sino que también es frecuente oírlos en bibliotecas e incluso en algunos museos. Explica Héctor Castellanos: “Versonoros es una propuesta personal, abierta, interactiva, de música y palabras para compartir en un mundo líquido. Es una propuesta delicada, frágil, paciente, pero a la vez fuerte, se ha ido labrando entre la timidez y el atrevimiento, tiene que ver con la naturalidad y la honestidad de nuestras vidas”.

Él mismo se encarga de retratar a su compañero Nicolás Mora: “Nicolás Mora es un músico aragonés. Su estilo está orientado al jazz, al blues y al rock. Ha formado parte de diferentes grupos, y ha trabajado en escuelas de música. Actualmente también forma parte del grupo de jazz J4F (Sabiñánigo); con sus integrantes está terminando de grabar un tercer disco, que saldrá próximamente”, dice. Luego se define a sí mismo: “Nací en Cuba y estudié en la Escuela Nacional de Arte de la Habana. Llevo años trabajando como profesor en los talleres municipales de teatro del Ayuntamiento de Huesca, y en otros proyectos de la ciudad. Fui miembro de Habana Teatro, y de la compañía de música de calle Factoría Circular, de Cataluña”.

La historia de este dúo se remonta a 2015: “Con Nico nos juntamos en el 2015 y en el 2017 grabamos nuestro primer CD: ‘Quiere ser canción’. Lo grabamos en casa de Nico, de la manera más simple, rústica, posible, con el sistema ‘cubalse’, que apenas dominábamos. Hay sonidos que fueron producidos, por ejemplo, con la taza del café que tomábamos o con las puertas de la habitación. En fin, tiene el olor a cueva, y el sonido no es como el siguiente, que lo hicimos en un estudio, con más calidad”.

Versonoros en su actuación en Periferias en 2017. Archivo Versonoros.

Héctor Castellanos recuerda que en este primer proyecto colaboraron, para el diseño y los dibujos del disco, con la artista Rosa Gómez, que actualmente vive en Zaragoza. Las letras las escribió el propio, excepto un texto de César Vallejo (“que quisimos incluir”), ‘Idilio Muerto’. La música es de Nicolás Mora, excepto en una pieza que es de William Leavitt. “En total, grabamos doce piezas, y el disco se fabricó en Gráficas Alós. Solamente hicimos 150 discos, una parte la vendimos y el resto lo regalamos por la ciudad, como si de una ‘performance’ se tratara. Ya no quedan; pensamos en poder hacer otra tirada en el futuro, si hubiese un poco de dinero”.

Tras esa experiencia tan estimulante, en 2021 editaron ‘Soledad Pública’, en Sabiñánigo (Huesca). Este ya fue grabado, “en mejores condiciones”, por el batería de J4F y profesor de música Carlos Álvarez; más tarde se unieron Jaime Arilla, a los teclados, y el bajista oscense Carlos Montull. Tanto en el anterior disco como en este hay unas piezas donde incluyeron coros, una voz femenina, Jessica Barba, “que es la compañera de Nicolás”. Se presentó en el Centro Cultural ‘Manuel Benito Moliner" de Huesca, con toda la banda, en Mayo de 2022. El diseño y la maquetación los hizo La Colmena Creativa de Huesca. La portada y la contraportada son de de Celia Alastruey. Los textos de los ocho temas son de Héctor Castellanos y la música de Nicolás.

“Ocasionalmente también nos hemos presentado con una bailarina, Violeta Borruel, o con los músicos de J4F, y así soñamos hacerlo algún día con audiovisuales o con actores. Actualmente tenemos material para hacer un tercer proyecto. Quiero decir que estamos en la fase de enseñarlo y explicarlo -indica Héctor Castellanos-. Combinamos la música de Nicolás y la música en general con las sonoridades de unos textos que me acompañan hace años. Trabajamos en ese terreno entre el poema y la canción. Son textos que en su mayoría quieren ser canciones, aunque para mí algunos ya lo son. Todo es medido, estudiado, concebido sin prisas, donde nos complementamos el uno con el otro. Es, además de una propuesta oral y escénica, un taller de experimentación”, se extiende Héctor Castellanos.

El dúo oscense en una actuación con la bailarina Violeta Borruel. Archivo Versonoros.

Aquí, el cantante cubano desliza algunos recuerdos: “Todo empieza en la etapa adolescente en Cuba, debajo de un árbol de guayabas, en el patio de mi casa, donde empezaba a escribir mis primeros poemas, (leyendo en voz alta), y donde el oído era fundamental. Digamos que escribo con el oído y la observación, obviamente, pero es allí, en ese paisaje sonoro, donde prima la rítmica cubana, el absurdo; las paradojas al fin y al cabo que nutrían lo que hacía. A eso le sumamos el estar siempre rodeado de músicos, bailarines y artistas plásticos: toda esa amalgama de la que no he podido desprenderme hasta el día de hoy”, insiste Héctor.

La propuesta de Versonoros no ha pasado inadvertida. Así, sin presunción alguna, lo cuenta el instrumentista caribeño: “Para algunas personas (Luis Lles, un gran melómano, por ejemplo) nuestro trabajo está en lo que denominan ‘spoken word’. Para otros es poesía sonora, escénica, ‘spoken songs’, y bueno, no interferimos en ello, pero honestamente es algo en lo que ni pensábamos, porque responde a la naturalidad de una expresión. En mi caso, tengo algo de aedo y de rapsoda, es una manera de recitar, de publicar, ¿cantar? mis textos, pero también los de otros poetas vivos o muertos con los que me identifico”.

El músico explica el variado set de percusiones menores con los que se arropa: caja de madera, pezuñas, campanillas, cascabeles, platillos, cencerros (depende la ocasión). Añade: “Mi compañero Nicolás suele llevar dos guitarras, y un ‘looper’ para las secuencias, y va tocando encima”, concluye.

Tras su paso por Madrid, preparan su tercer álbum. Muchos de sus temas están subidos a Youtube.