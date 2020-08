Pecker: "Los conciertos no entraban en mis planes, pero tuve que decir sí al Festival Sonna"

¿Se imaginaba un concierto como el que ofrece hoy en el Festival Sonna?

En agosto del año pasado, cuando terminé el último concierto de la gira en el Festival de Veruela, decidí hacer una pausa sin límite de tiempo en lo que se refiere a subir a los escenarios. Desde entonces me estaba dedicando a otros proyectos, a escribir en la medida que me apetecía y a disfrutar también del proceso creativo sin la presión ni la prisa de tener que mostrarlo. No entraba en mis planes tocar este verano.

Le hicieron una oferta que no pudo rechazar.

Me pareció tan bonita la idea de este festival que recorre distintos rincones del Alto Aragón, con conciertos en enclaves estéticamente muy emocionantes, que tuve que decir que sí.

Ha sido un visionario al no tener previsto para este año ni disco ni gira…

Tengo amigos que sacaban álbum ahora o que lo iban a lanzar en marzo. Es un palo tremendo, inimaginable, porque la inversión no solo económica, sino también el esfuerzo vital y emocional que requiere hacer un disco y después presentarlo en una situación así es como tirar todo el trabajo por la borda. Una tristeza muy grande. Así que de algún modo me considero bastante afortunado porque este momento me ha pillado en la cola de un disco anterior, en la reflexión, en el pensamiento y en la creación.

¿Suenan nuevas canciones en el horizonte?

Sí. Empecé poco antes del confinamiento, pero voy con mucha pausa, mucha tranquilidad. Imagino que algo publicaré, no sé si antes o después. Me imagino que hacia finales de 2021, pero nada concreto todavía. Por ahora solo son temas que estoy escribiendo, con los que disfruto y con los que expreso lo que necesito decir.

Su tema ‘El azul y el grana’ ya es todo un himno de la SD Huesca, de nuevo en Primera...

Me emociona realmente ver que en cada partido ha sonado, incluso después del confinamiento. Es una satisfacción haber hecho este trabajo y que esté ayudando de alguna manera también al equipo. Me considero parte del Huesca, más allá de mi implicación por las dos temas que compuse: uno directamente para el club y el otro para el documental de Amazon Prime sobre la SD Huesca.

¿Cómo vivió el confinamiento y dónde pasa estos días estivales?

Antes de la pandemia tuve la suerte de hacer dos viajes a Florida. Estuve en noviembre y en febrero en esa parte de Estados Unidos, así que no me ha afectado demasiado este raro periodo de vacaciones. El confinamiento me lo tomé con tranquilidad, disfrutando de mi familia y de mis cosas. También es verdad que tengo la suerte de tener una casita con jardín en un pueblo cerca de Huesca y así se pudo llevar mucho mejor.

Desde el comienzo de su carrera profesional ¿tuvo claro que lo suyo era la música?

Siempre he necesitado contar cosas a través de la música, la fotografía, a la que me dediqué también un tiempo, o escribiendo. Son cosas que uno siente que lleva dentro y las tiene que expresar. Realmente, al principio yo no había decidido una disciplina a la que dedicarme, sobre todo era un apasionado del cine cuando era crío, y de la música también, pero no me daba cuenta. Simplemente disfrutaba de ello, de los discos, de las canciones que me ponía mi tío –Roberto Aquilué–, que era el batería del grupo Escoria Oriental.

¿Y luego?

Me fui a estudiar fuera de Huesca, antes de eso tenía mi grupo, Excedentes, y hacíamos música para pasárnoslo bien. Al finalizar los estudios trabajé como fotógrafo durante cinco años y de pronto tuve la suerte de que me volvieron a animar a hacer canciones. Y en ese ánimo me encontré creando otra vez por puro placer hasta que, por esas casualidades de la vida, di con un mánager que me acabó llevando a firmar con una discográfica, y hasta ahora.

Ha trabajado con artistas como Iván Ferreiro, Miqui Puig o la añorada Bimba Bosé, con quien grabó la canción y el videoclip ‘Me quemas bastante’...

Fue muy emocionante trabajar con Bimba, una colaboración guiada estrictamente por la amistad desde que nos conocimos en Madrid. Era supergenerosa y no tenía ningún problema para nada. Me considero afortunado por todas las personas que he ido conociendo a lo largo de mi carrera. Es una de las grandes recompensas de dedicarme a esto.

¿Cuál ha sido para usted el mejor verano de su vida?

Hasta ahora he disfrutado bastante de todos. De alguna manera, creo que el verano es un estado mental. Tengo muchos recuerdos muy bonitos de la infancia, de cuando nos íbamos con mis padres en caravana, de campin, que era algo que me parecía tremendamente divertido. Recuerdo ir con las bicicletas, con mi hermana, corriendo por los caminos de las playas levantinas. También tengo recuerdos muy recientes de viajes en verano que realmente siempre han estado vinculados al trabajo, pero mi trabajo no deja de ser placer.

