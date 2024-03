Las novelas de Luz Gabás serán objeto de lectura pública en Zaragoza en vísperas del 23 de abril

Luz Gabás (Monzón, 1968), ganadora del Premio Planeta por ‘Lejos de Luisiana’ (2022) y autora de una novela tan exitosa como ‘Palmeras en la niebla’ (que es su gran homenaje a su padre), será la protagonista de la ya tradicional Lectura Pública en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, el próximo día 19, entre las 11.00 y las 13.30. Así el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas se suma a la celebración del Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor , como recuerda su coordinador técnico Albano Hernández, y “a la celebración del éxito y la proyección de las escritoras aragonesas”: Irene Vallejo, Ana Alcolea, Cristina Fallarás, sara Barquinero, Cristina Grande, Patricia Esteban Erlés, Begoña Oro, Eva Puyó, María Frisa o Pilar Nasarre, entre otras.

Desde 1952, año en el que se el Premio Planeta vio la luz (al año siguiente lo logró el aragonés Santiago Lorén con ‘Una casa con goteras’), hasta 2023, solo son diecinueve las mujeres que han conseguido alzarse con el mismo, junto con una veintena de escritoras que han resultado finalistas. Entre esas diecinueve escritoras ganadoras, dos aragonesas: Soledad Puértolas en 1989, con ‘Queda la noche’; y más recientemente, la invitada a la Lectura Pública de este año, Luz Gabás, por su novela ‘Lejos de Luisiana’.

“Luz Gabás es merecedora, también, del reconocimiento, el cariño y la fidelidad de los lectores. Y, concretamente, de las socias y socios de las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza, ya que ‘Lejos de Luisiana’ fue el libro más prestado en nuestros centros en 2023”, apunta Albano Hernández. Además de Soledad Puértolas y Luz Gabás, el Premio Planeta lo lograron Santiago Lorén, Ramón J. Sender y Javier Sierra; Manuel Vilas fue finalista con ‘Alegría’.

Desde el Patronato se recuerda que la literatura de Luz Gabás, gran amante de las antigüedades y vinculada estrechamente al Pirineo y su mundo, “llega a los lectores a través de sus cinco novelas publicadas : 'Palmeras en la nieve' en 2012 (que fue adaptada a la gran pantalla en 2015), 'Regreso a tu piel' en 2014, 'Como fuego en el hielo' en 2017, 'El latido de la tierra' en 2019 y 'Lejos de Luisiana' en 2022, novelas que tienen un trasfondo romántico, de aventura, narrativa decimonónica en la línea de Dickens, Galdós o Jane Austen, donde también hay historias de brujerías, de balnearios, de carlismo, etc.

Agrega el coordinador técnico Albano Hernández: “Nos traslada mundos en los que están presentes sus raíces, el pasado más o menos cercano y la naturaleza, conjugados siempre con historias adictivas en las que el amor y los lazos familiares, como valores irrenunciables, son protagonistas”.

Luz Gabás fue pregonera de la Feria del Libro y también de la Fiesta de la Vendimia de Cariñena. Se ha confesado admiradora de Javier Sierra, José Luis Corral y Manuel Vilas, le habría gustado meter en una novela al payaso Marcelino -que nació de un formidable trabajo de investigación de Mariano García en las páginas de HERALDO- y jamás ha olvidado lo importante que fue Zaragoza en su formación: trabajó teatro y cine.

El 23 de abril de 2023 recordaba para HERALDO: «Me integré en la Agrupación Artística Aragonesa, que tenía sección de cine y de teatro. Me integré en las dos. En cine estaba Pedro Aguaviva, que nos lo enseñaba todo. A rodar, a montar, a actuar, incluso, a redactar guiones. Y aprendí mucho con él. Tengo muy buenos recuerdos de aquellos años. Ya en el teatro recorrí España con el Teatro del Alba de Santiago Meléndez y Pilar Molinero. Entré como ayudante técnico de ‘El hombre elefante’, esa obra era maravillosa. Y luego me cogieron en ‘Aquí no paga nadie’ de Darío Fo, que se estrenó en el Teatro del Mercado, donde hacía de vecina un poco despistada, una tontorrona larguirucha, así era el papel. Lamenté mucho la muerte de ambos. En la compañía, igual llevaba el sonido que llevaba las cuentas o conducía, y lo siguiente fue que me subí al escenario. Mi papel era secundario, pero he estado en escena con ambos. Con Pilar y Santiago. Impresionaban».

Para participar en la lectura hay que inscribirse enviando un mensaje de correo electrónico a bibliotecas-sociocultural@zaragoza.es.