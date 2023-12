Niña Pastori: "Me dijeron que el flamenco no vendía... y vendí casi 200.000 con mi primer disco"

Hace un año y medio visitó por última vez Zaragoza. Ha sido un tiempo muy fructífero: disco nuevo, un Grammy Latino...

La verdad es que han pasado muchas cosas este año. El disco ‘Camino’ nos ha dado muchas satisfacciones, a pesar de los tiempos que corren, está muy complicado todo. Este álbum ha sido una bendición. Hemos trabajado mucho este veranito y han ido muy bien las cosas. Terminamos en 2023 en Zaragoza y en Pamplona, pero en 2024 nos esperan muchos más conciertos, si Dios quiere.

‘Camino’ lo grabó mano a mano con su esposo, Chaboli. ¿Cómo es trabajar con alguien con quien se conoce tanto?

Llevo muchos años trabajando con Chaboli. El disco ‘María’ (2002) fue su primera producción conmigo. Es una persona que me conoce perfectamente, que sabe dónde me siento a gusto. Eso tiene muchas ventajas a la hora de grabar un álbum. Es verdad que convivimos y que no te apartas nunca del trabajo porque estás todo el día con lo mismo. Pero sabemos separar las cosas. Él es músico y hace cosas por otros lados y yo lo que hago es cantar y componer cuando estamos juntos para preparar un repertorio.

Hace un mes conquistó su quinto Grammy Latino en una gala celebrada en Sevilla. ¿Supo mejor ganarlo en casa?

Totalmente. Nunca me lo hubiera imaginado. Siempre que había ganado un Grammy Latino había ido a Las Vegas y también había asistido a galas en Nueva York y Los Ángeles. Ni se me pasaba por la cabeza que esa gran fiesta se celebrara en España y mucho menos en Sevilla. Además, la gala se desarrolló el mismo día que era el Día Internacional del Flamenco (16 de noviembre), un hecho que lo hizo todavía más bonito y emotivo.

Casualidad o no, acaba de anunciar una gira por Estados Unidos.

La gira estaba atada de antes. Todavía faltan por anunciar muchas más fechas porque también incluiremos México y otros sitios. Me ilusiona ir a América. Hace muchos años actué en Miami con una pequeña presentación del disco ‘Joyas prestadas’ (2006). Me apetece cantar en lugares donde nunca lo he hecho, como Washington, Nueva York u Orlando. Va a ser una bonita experiencia.

Cuando sale de España, ¿una se da cuenta del poderío de algo tan nuestro como el flamenco, que derriba fronteras e idiomas?

El flamenco es una música muy auténtica, con una gran tradición y que transmite mucho. La música no hay que entenderla, sino sentirla y que te emocione, que es de lo que se trata. Y eso lo percibes de una forma muy fuerte en la gente de fuera de España, que no lo ha mamado pero que siente cosas muy especiales con el flamenco.

¿Cómo ha sido el camino de casi tres décadas en la música?

Valoro muchísimo estar donde estoy y todo lo que he vivido en el pasado. Son muchos años seguidos sacando discos nuevos y viviendo noches preciosas que me permiten vivir. Estoy totalmente agradecida. Evidentemente, hay mucho trabajo detrás. Lo complicado es mantenerse. Llegar, en un momento dado, pueden hacerlo muchas personas. Hay que pasar por muchas vicisitudes y muchas horas de esfuerzo para obtener la recompensa.

Usted se estrenó con 17 años con el single 'Tu me camelas', que supuso un éxito colosal. ¿Cómo lo gestionó?

Lo viví alucinando. En aquellos momentos se decía que el flamenco no vendía, que era muy difícil vender tanto como el pop. Si vendías 5.000, 6.000 o 15.000 copias ya era un éxito. Nosotros vendimos casi 200.000 con ese primer disco. Lo viví encantada y saboreándolo sin creerme nunca nada. Me sirvió para seguir luchando sin dar nunca nada por sentado.

¿Qué repertorio abordará en su recital en el Auditorio de Zaragoza?

Presentaremos los temas de ‘Camino’ pero también repasaré todos los grandes éxitos de mi carrera, dándoles una vuelta con diferentes arreglos musicales para que la gente los siga disfrutando pero que les sorprenda. Está muy bonito el directo para divertirse y pasárselo bien.

¿Cómo se siente en la capital aragonesa?

Me gusta cantar en Zaragoza. La gente es muy agradecida y entregada. Regresar es un placer por ese cariño que siento.