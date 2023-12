Raphael: "En mis inicios fui a Zaragoza para 4 conciertos y me quedé 17 por el éxito"

Se está convirtiendo en una feliz tradición que actúe en Zaragoza en fechas navideñas.

En fechas navideñas y en todas las épocas, incluidas las Fiestas del Pilar. Zaragoza siempre ha sido una parada querida y obligatoria en todas mis giras desde mis inicios. Recuerdo que recién comenzada mi carrera fui al Teatro Principal de Zaragoza para cuatro días y me quedé diecisiete debido al éxito. De eso ya ha llovido mucho, pero lo que nunca ha cambiado han sido el cariño y el respeto de los zaragozanos hacia mí. He cantado en el Auditorio, en el desaparecido Teatro Fleta, en el pabellón Príncipe Felipe… El cariño es mutuo.

¿Qué es lo que le mueve para que, con 80 años y todos los éxitos conquistados, en lugar de estar ahora tomando tres daiquiris en las Bermudas esté atendiendo a HERALDO DE ARAGÓN y se embarque en una gira eterna?

Soy de una manera de pensar que prefiero estar con amigos y con un público que me quiere desde hace muchos años antes que tomándome unos daiquiris, que seguro que me sientan mal al estómago. La conexión con mis seguidores es un disfrute que mimo y cuido. Debo ser el único artista que tiene el privilegio de poder cantar todos los días ante cinco generaciones diferentes, de gente muy joven a gente muy mayor. Eso es maravilloso y lo valoro mucho.

Esa capacidad para conectar con generaciones desde los años 60 hasta nuestros días, más allá de su repertorio imbatible y de su voz, ¿a qué se debe?

Yo siempre trato de dar lo mejor en todos los sentidos. Y, sobre todo, cuento con un bagaje de canciones impresionante. Puedo tirar de cualquier año porque todas son buenísimas. Las nuevas también están en esa onda. Siempre he estado muy amparado por los compositores. Manuel Alejandro me hizo unas canciones portentosas. José Luis Perales también estuvo muy inspirado. Y ahora está en ello Pablo López. Siempre he elegido lo mejor y la gente lo nota. Si fuera modelo, diría que tengo un fondo de armario espectacular.

Usted que ha tenido el olfato para rodearse de algunos de los mejores compositores españoles, ¿qué vio en Pablo López para encomendarle su nuevo disco, ‘Victoria’?

Lo vi por televisión hace tres años a la vuelta de una gira por América. No lo conocía y estuve escuchándole un rato y me dije que ese chico tenía que escribirme canciones. Fue pasando el tiempo hasta que un día coincidimos, hablé con él y, en lugar e encargarle una canción para probar, le dije: “Pablo, quiero que me hagas un disco entero”. Al pobre casi le da un síncope. El disco ha sido ‘Victoria’, ha sido un suceso y ya estamos preparando lo nuevo.

Lo grabaron en Abbey Road, los míticos estudios de los Beatles.

Últimamente siempre grabo allí, desde ‘Sinphónico’ a ‘Raphael Resinphónico’. Conozco los estudios desde hace muchos años, cuando daba conciertos en el Talk of the Town de Londres siendo muy jovencillo. Me dije que tenía que grabar allí algún día y en cuanto fue posible lo hice.

Usted que ha logrado tantas victorias en su vida, ¿cómo definiría qué es el éxito?

El éxito indudablemente es la permanencia en el gusto popular. Es algo muy difícil porque para eso no hay escuelas ni universidades. Se produce o no se produce por generación espontánea. No puedes planearlo. O el público te toma de esa manera para siempre o no lo hace. Eso pasó conmigo y me lo están demostrando año tras año. Hicieron muy bien en confiar en mí y yo les doy lo mejor. Me cuido mucho. No bebo y no fumo para que ellos me vean bien.

El secreto para que con su edad su voz no languidezca en un auditorio de miles de personas, ¿es simplemente cuidarse o es genética?

No engañaré a nadie. El secreto es cuidarse. Evidentemente tengo unas facultades naturales desde que nací, pero sin esa disciplina es imposible. Soy un enamorado de mi profesión. Hago que toda la gente que me rodea sienta lo mismo. Tengo que tener un catarrazo tremendo para cancelar un concierto. Habré suspendido tres a lo largo de mi carrera. El público tiene mucha seguridad cuando va a verme. Sabe que saldrá contento.

Un buen amigo suyo, Enrique Bunbury, ha superado unos problemas de salud y acaba de regresar a los escenarios.

Siempre Don Enrique Bunbury. Enrique es también un artista con mayúsculas. Se retiró pero, en cuanto ha encontrado la solución al problema, ha vuelto a los conciertos y con mucho éxito. Hay que alegrarse de que esté de vuelta. Soy muy feliz porque es mi amigo.

Contaba antes que ya está trabajando en nuevos temas. ¿Qué puede avanzar?

Pablo López está ahora en su mundo para hacer un disco que no se parezca a ‘Victoria’, aunque tenga alguna reminiscencia. Quiero dejarle trabajar tranquilo porque no tengo ninguna duda de que el resultado merecerá la pena.