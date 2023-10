Paula Ortiz traslada el espíritu de 'Casablanca' a la película de una novela de Ernest Hemingway

ZARAGOZA. «Entiendo el cine como una forma de vida, como una pasión y una profesión. Si no he hecho más cine desde ‘La novia’ es porque he sido madre, no es nada fácil conciliar, soy de una familia humilde y trabajadora y he tenido que hacer muchas cosas», dice Paula Ortiz (Zaragoza, 1979), que vive un gran momento: ayer se presentaba en Madrid su película ‘Al otro lado del río y entre los árboles’ (‘Across the river’), que se rodó de diciembre de 2020 a marzo de 2021 en una espectral Venecia, «que se abría y se cerraba por la pandemia. Fue para mí una experiencia increíble, onírica, maravillosa», dice.

La película llega a los cines mañana miércoles. Y a la vez, la cineasta zaragozana, que cosechó un gran éxito con ‘La novia’, estrenará el 24 de noviembre ‘Teresa’, basada en ‘La lengua en pedazos’, la pieza dramática de Juan Mayorga sobre Teresa de Jesús. En ambas cuenta con un reparto de auténtico lujo: Liev Schreiber, implicado en la producción, «no solo es un gran actor de cine, famoso por ‘Donovan’, sino un gran intérprete de William Shakespeare», y Matilde de Angelis, «que va a dar mucho que hablar», en la primera. En ‘Teresa’ participan Blanca Portillo, Asier Etxeandia, Greta Fernández y Ainet Jounou. En el otoño de 2024, Paula Ortiz llegará a la pantalla con ‘Hildegart’, sobre «la niña prodigio que fue asesinada por su madre con dos tiros en la cabeza, uno en el pecho y otro en el sexo», explica la directora.

Amor otoñal y amor místico

El estreno de ‘Al otro lado del río y entre los árboles’ se ha ido retrasando por cuestiones de montaje y producción. «Nunca supe muy bien por qué me llamó la productora norteamericana y me pidió que dirigiera la adaptación de la última novela de Ernest Hemingway. No era uno de mis escritores, e incluso algunas cosas que le caracterizan como los toros, el boxeo, la pasión por las mujeres y un aparente machismo, al menos, no me convencían. Me pregunté que tenía que ver eso conmigo. Pero luego me di cuenta de que también se crece por riesgo y por antagonismo», revela Paula.

Cartel en inglés de 'Al otro lado del río y entre los árboles': Matilde de Angelis y Liev Schreiber inician su romance. Archivo Heraldo.

Sí es Paula una lectora de sus cuentos, «que son soberbios. Hemingway no es Lorca, pero me interesa su narrativa breve, concisa y redonda, y esa poética del iceberg: aún es más importante lo que subyace, lo que está por abajo, que lo que se lee. Y en la película sucede un poco igual. O eso he querido», dice Paula Ortiz, y recuerda que aceptó la propuesta con una condición: que pudiese rodar en Venecia en blanco y negro.

«La película aborda muchas cosas: cuenta la historia de alguien, gravemente enfermo, que disfruta de dos días inolvidables en Venecia y que arrastra los dolores de haber vivido la I y la II guerras mundiales. Alguien que va hacia el fin, que está en su decadencia, con diversos tormentos y que vivirá un episodio de amor con un amor más joven». Liev Schreiber encarna al protagonista, «que es un trasunto del propio Hemingway»: se ha implicado a fondo en todos los aspectos. «Teníamos un guión de partida, de Peter Flannery, y le hemos dado algunas vueltas de cara el rodaje. En la película hay un juego de espejos o una simetría clara: es una película sobre un último amor, sobre una pasión romántica, sobre la desesperación de alguien que camina hacia la muerte. El coronel intenta rescatar a su hijo perdido y la joven condesa también busca a su padre que murió en la contienda. Y ahí se encuentran».

La película es sobria de atmósfera. «En cierto modo he querido que tuviera el espíritu clásico de ‘Casablanca’, también en los diálogos, y a a la vez, como en los cuentos de Hemingway, he querido que sea una película transparente. En cierto modo, es un canto a la belleza: la experiencia de la belleza, bien dosificada, es lo que más me importa. He aprendido mucho en todos estos años, sobre todo a dosificarme, a controlar los tiempos, a repartir juego», confiesa Paula Ortiz.

Las tres mujeres que dan vida a Teresa de Jesús en la película se Paula Ortiz: Blanca Portilla, la niña Ainet Jounou y Greta Fernández. Archivo Heraldo.

¿Y cómo explica ‘Teresa’? «Es un duelo de actores. Cuenta el diálogo, imaginario en realidad, entre la mística y un inquisidor. Teresa fue condenada varias veces, podría haber muerto perfectamente, aunque al final se salvó. La película sigue ‘El libro de la vida’ de la monja (sus respuestas son sus propias frases), es el retrato de una mujer clave en el siglo XVI, Teresa de Ahumada (1615-1682), que nos abraza con su percepción de la duda, la indecisión y la identidad cuando dice ‘Vivo sin vivir en mí...’». La música la ha hecho Juanma Latorre del grupo Vetusta Morla.

Si en ‘Al otro lado del río y entre los árboles’ eligió una ambientacón clásica y jugó con la ciudad fantasmal, visitada a veces por una luna llena demoledora, en ‘Teresa’ tuvo en cuenta la pintura de Velázquez y Zurbarán, pero sobre todo el sentido del contraste tenebroso de Caravaggio.

«La simbiosis entre Blanca Portillo y Asier Etxeandia ha sido increíble. Se entienden y se admiran. Esta es una película sobre la palabra, es una intelectual que participa de la visión, de la contemplación, de la rebeldía y va siempre por delante. Teresa de Jesús es un gran personaje y me he sentido muy libre ante ella: ha sufrido varias metamorfosis por decirlo así. Fue la mujer de su época, fue utilizada por el franquismo y la democracia la ha vuelto a poner de moda como emblema del feminismo y como una avanzada ‘avant la lettre’ de nuestro tiempo.

De la espectral Venecia y Caravaggio a Hildegart

Y de ambas películas, gracias a una propuesta de María Zamora (la productora de ‘Alcarràs’), dio el salto a Hildegart Rodríguez Carballeira (1914-1933). «Me había hablado de ella la historiadora Ángela Cenarro». Luego vio la película de Fernán Gómez, «soberbia», y leyó su obra, variada e increíble, y la novela de Almudena Grandes.

«He hecho algunos cambios: habla Hildegart y también su madre, Aurora, que quiso hacer de ella un espíritu puro y cultivado con una misión en la vida; cuando se enamoró sintió que le fallaba, que fracasaba su proyecto. Y la mató. Es una película de Amazon Prime Time y contamos con un gran equipo: Alba Planas, Najwa Nimri y Patrick Criado. Con Najwa Nimri me ha sucedido algo precioso: nos hemos entendido a las mil y he aprendido mucho de ella. Como también me sucedió con Blanca Portillo y con Matilde de Angelis. Ahora somos muy amigas. Estamos en fase de montaje».

Paula Ortiz protagonizará la próxima semana el ciclo 'La Buena Estrella', que coordina Luis Alegre. José Miguel Marco.

LAS TRES PELÍCULAS

–‘Al otro lado del río y entre los árboles’. Adaptación de la novela última de Ernst Hemingway. Reparto: Liev Schreiber, Matilde de Angelis, Danny Huston, Josh Hutcherson y Laura Morante. Guión: Peter Flannery. Dirección: Paula Ortiz. Estreno. 11 de octubre de 2023.

–‘Teresa’. Adaptación de la obra teatral ‘La lengua en pedazos’ de Juan Mayorga. Guión: Mayorga, Paula Ortiz y Javier García. Reparto: Blanca Portilla, Asier Etxeandia, Greta Fernández, Ainet Jounou y Consuelo Trujillo. Dirección: Paula Ortiz. Estreno, 24 de noviembre de 2023.

–‘Hildegart’. Obra original. Guión: Eduard Sola y Clara Roquet. Reparto: Najwa Nimri, Patrick Criado, Alba Planas y Pepe Viyuela. Dirección: Paula Ortiz. Estreno, otoño de 2024.