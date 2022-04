Paula Ortiz iniciará este verano el rodaje de su película ‘Teresa’ sobre la mística castellana

"Tengo un amigo que me dice siempre que hacer una película es algo profundísimamente improbable. A veces, repasas tu trabajo, tus empeños, tus proyectos, y ves cuántas cosas se van quedando por el camino. En mi caso, desde que hice ‘La novia’, se han quedado por ahí, por cuestiones de producción, una serie sobre Carmen Laforet o la película ‘Barbazul’, que había escrito con Guillermo Arriaga y que es un gran amigo del que he aprendido y aprendo mucho", dice Paula Ortiz (Zaragoza, 1979), quien, a pesar todos los vaivenes del cine, sigue adelante con brío.

Hace unos días, la pasada semana sin ir más lejos, se ofrecía en Idaho (Estados Unidos) el primer pase de su película ‘Across the river and into the trees’ (‘A través del río y entre los árboles’) con Liev Schreiber, conocido en España por ‘Ray Donovan’, Matilda de Angelis, Josh Hutcherson y Danny Huston, hijo del realizador John Huston, que barajó trasladar a la gran pantalla esta novela de Ernest Hemingway sobre un amor otoñal en Venecia.

"Lo que son las cosas. Este era un viejo proyecto que se había quedado por ahí. Lo iba a dirigir Martin Campbell, y al final me llamaron a mí. Buscaban, a través del propio Liev Schreiber, que también participa en la producción con empresas norteamericanas, inglesas e italianas, una directora joven. Schreiber, que tiene fama de ser el mejor actor de Shakespeare en Broadway, quiso conocerme. Había visto ‘La novia’, quedamos y me hizo un auténtico examen intelectual sobre Lorca, Chéjov, Bertolt Brecht; debí convencerle porque me contrataron. Por ahora no se sabe la fecha del estreno", añade Paula.

Explica que la película se ha ido alargando en el tiempo y que rodó a lo largo de más de seis meses en plena pandemia. "Yo misma cogí la covid y hubo interrupciones. En Italia estaba todo cerrado y pudimos rodar en una Venecia vacía, con todo cerrado, una ciudad espectral, y en los alrededores del Véneto. Imagínese la plaza de San Marcos, de noche, toda para nosotros", dice, y evoca también sus conversaciones con Danny Huston, que le contó algunas de las ideas que tenía su padre para abordar esta novela, basada en un general que conoció Hemingway, donde se narra la relación epistolar entre un hombre que se está despidiendo de la vida y que finalmente conoce a la joven noble italiana con la que se está escribiendo.

"Es una historia de amor soñada y alimentada por la fantasía mediante las cartas y a la vez es real, porque al final los dos personajes se conocen. La hemos rodado en blanco y negro, en cuatro tercios. Transcurre en 1946 y hemos rodado en inglés y en italiano. Hemos podido contar con la fotografía de Javier Aguirresarobe, que ha hecho un trabajo impresionante. También hay una pequeña parte en color", añade.

El primer guión adaptado es de Peter Flannery, y contó luego con la intervención de la directora aragonesa y del propio actor, y el montaje final es de Stuart Baird, que también culminó el ‘corte final’ de ‘Supermán I’.

Durante el proceso de edición y montaje, Paula regresó a Madrid y en plena pandemia recibió dos encargos: un capítulo de ‘Todo en casa’ para HBO, una pieza de 40 minutos en las que dirigió por Skype a Celia Freijeiro, Julia de Castro y Milena Suárez, y un episodio de ‘Historias para no dormir’ de Chicho Ibáñez Serrador, para Amazon. Eligió ‘El asfalto’, que protagoniza Dani Rovira, la historia de un hombre que se entierra en el asfalto.

A la par, con Álex Lafuente, uno de los productores de ‘Las niñas’ de Pilar Palomero, Paula Ortiz comienza este próximo verano el rodaje de ‘Teresa’, basada en ‘La lengua en pedazos’ del dramaturgo Juan Mayorga, que se inspira en el ‘Libro de la vida’ de Santa Teresa de Jesús, en el momento que inicia la redacción de ‘Las moradas’. "Vi la obra en el teatro y le mandé un correo electrónico a Juan Mayorga. Le decía que querría trasladar esa obra al cine. Trabajar mano a mano con él ha sido de las experiencias más bellas y gratificantes de mi vida. Ha sido un privilegio compartir con él sus actitudes creativas y vitales. Juan redactó el primer guión, me dejó repasarlo y sugerir algunas cosas, y al final acabamos este proyecto sobre la duda y la fe, que es, ante todo, una película sobre los límites de la imaginación y del lenguaje".

‘Teresa’ cuenta que la escritora mística, cuando empieza a extender sus proyectos comunitarios y vive situaciones de una inefable intimidad, recibe la visita de un inquisidor que le pide que le explique todo lo que sucede y que lo convenza, de su sinceridad, porque si no acabará en la hoguera. "La película transcurre en el siglo XVI, pero hay saltos que aluden al vuelo del alma de la mística, rodaremos en Barcelona y posiblemente en Tarragona (estamos localizando escenarios) y querría que acabase en el claustro de San Juan de la Peña".

‘Teresa’ cuenta con el equipo habitual de la directora y con un reparto importante: Blanca Portillo será Teresa de Jesús, Greta Fernández daría vida a la escritora de joven, y Asier Etxeandia es el inquisidor.