Pilar Palomero ya rueda ‘Los destellos’ con Patricia López Arnaix y Antonio de la Torre

Pilar Palomero hace un cine muy personal: de emociones, hondura y poesía. Viaja hacia el alma de sus criaturas y el resplandor, vívido o más soturno, de atmósferas, paisajes y estados de ánimo. Desde hacía algún tiempo tenía ganas de rodar en Horta de San Juan, donde su familia tiene una casa y donde ha pasado, y aún pasa, muchos de sus veranos con sus padres y sus hermanos. Desde allí se asomaban al Matarraña, donde aprendió a nada Picasso, dicen, y a algunos lugares de Aragón: Valderrobres, Beceite, Calaceite, Cretas. Y con su nueva película lo está haciendo: Pilar Palomero (Zaragoza, 1980) rueda ya ‘Los destellos’, su tercer largometraje tras ‘Las niñas’ y ‘La maternal’, ambas nominadas al Goya a la mejor película, galardón que Palomero obtuvo por 'Las niñas', que, además, recibió tres Goyas más: Mejor Dirección Novel, Mejor Guión Original y Mejor Dirección de Fotografía.

‘Los destellos’ se empezó a rodar esta misma semana con un reparto importante. Está protagonizada por Patricia López Arnaiz (a la que hemos visto en películas recientes como ‘20.000 especies de abejas’, ‘La hija’, Ane’; logró el Goya a la mejor actriz protagonista), Antonio De la Torre (uno de los actores imprescindibles del cine español de los últimos años por películas como ‘Caníbal’, ‘El reino -Ganador del Goya al mejor actor protagonista-, ‘La trinchera infinita’, entre otras muchas), Julián López (presente en ‘La tribu’ y ‘Operación Camarón’), y la debutante Marina Guerola, igual que sucedieran en los títulos anteriores. La película llegará a los cines de la mano de Caramel Films.

Basada en el relato 'Un corazón demasiado grande', que dio título a la selección de cuentos del mismo título en Literatura Random House, de Eider Rodríguez (Rentería, 1977), Pilar Palomero cuenta así el proyecto: “Desde el primer momento me sentí intrigada por este relato que, a grandes rasgos, hablaba sobre el reencuentro obligado entre una pareja que no funcionó. Sentí que este conflicto me permitía hablar sobre lo contradictorios y complejos que pueden ser los vínculos que creamos, y sobre todo, proponer una reflexión sobre las huellas que nos dejan y dejamos, y que nos hacen ser quienes somos”. Nada raro: el cine de Pilar Palomero es un cine sobre la condición humana, el amor y el desamor, la huella de la memoria y ese laberinto más sinuoso que matemático de las relaciones humanas.

‘Los destellos’ está escrita y dirigida por Pilar Palomero, y se rodará en diferentes localizaciones de Horta de Sant Joan y Tortosa durante octubre y noviembre. Pilar, además de cineasta, escribe desde muy niña y siempre he llevado fragmentos de diarios, notas o ha redactado sus propios cuentos.

La película narra la siguiente historia, que resumen así desde la producción: la vida de Isabel da un inesperado giro el día en que su hija Madalen le pide que visite regularmente a Ramón, que se encuentra enfermo. Tras quince años alejada de su exmarido, un hombre al que ve como a un desconocido pese a que fueron familia durante años, en Isabel comienzan a reavivarse resentimientos que creía superados. Sin embargo, al acompañar a Ramón en su momento más vulnerable, Isabel conseguirá ver con otros ojos el fracaso que vivieron para centrarse en el presente de su propia existencia.

‘Los destellos’ es una producción de MOD, Misent Producciones e Inicia Films que cuenta con la participación de RTVE, Movistar+, TVC y À Punt, con la financiación de ICAA- Gobierno de España, con la colaboración del ICEC - Generalitat de Catalunya e IVC- Generalitat Valenciana.