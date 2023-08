Juan Aguirre, de Amaral: "Tenemos un montón de canciones que dan para más de un disco"

Eva Amaral y Juan Aguirre actúan este sábado 12 de agosto (23.00) en el escenario principal del Festival Sonorama Ribera en Aranda de Duero (Burgos). Hace 25 años, en 1998, salió el primer álbum de Amaral, homónimo, con el tema ‘Rosita’ como bandera, y será ‘Rosita’ la primera canción que suene en la localidad burgalesa, seguida de otros 24 éxitos entresacados de los ocho álbumes de estudio editados por el grupo. Como cierre de gala llegará un vigesimosexto tema, guiño a las 26 ediciones que cumple este año el Sonorama: está inédito y servirá como avanzadilla del noveno elepé del grupo, aún en preparación.

El festival comenzó el pasado miércoles, y concluye este domingo 13 de agosto. El sábado también actúan Wilco, Alizzz, Arde Bogotá u Ojete Calor, entre otros. "Ya sabes que han pasado más de 25 años desde que Eva y yo empezamos a hacer música juntos, éramos muy jovencillos, el aniversario es de la salida del primer disco –explicaba este viernes 12 de agosto Juan Aguirre por vía telefónica– pero antes ya habíamos tocado bastante juntos, en bares de aquí y allá". Juan formó parte de Días de Vino y Rosas en los primeros 90, y Eva, entre otras colaboraciones y experiencias musicales, había tocado la batería en Bandera Blanca (con Gran Bob) cuando era apenas una adolescente.

Solo material propio

Amaral no tocará versiones en tierras burgalesas. "Serán todas nuestras -apuntaba el guitarrista zaragozano, con raíces en Malón y las Delicias y nacido accidentalmente en SanSebastián- pero no ha sido sencillo elegirlas; había que pensarlas bien para que fueran representativas de nuestro trabajo, y también para no excedernos en el tiempo de escenario. Tocamos dos horas, pero somos parte de un festival y en este contexto no te puedes pasar, hay que tener en cuenta al resto de bandas y a los trabajadores: somos obsesivos con eso".

Aguirre explica que Eva y él están muy enfocados en el nuevo disco. "Lo del Sonorama es una celebración, pero estamos centrados en lo que viene. El concierto es una especie de recomienzo, de nueva etapa para las canciones que vienen. La que presentaremos no está ni grabada, y nos encanta la idea de un estreno literal en directo".

Juan Aguirre se alegró de coincidir en el cartel del Sonorama Ribera con Wilco, a quienes vio como espectador en la sala Oasis de Zaragoza, pero dijo estar más contento por los reencuentros con amigos directos. "En un festival siempre aparecen amigos:está Iván, por ejemplo -Ferreiro- que incluso se ha subido al escenario con nosotros, recuerdo que ocurrió una vez en Zaragoza, por ejemplo. También apetece ver a varios técnicos y gente que trabaja con otras bandas desde fuera del escenario. Encuentros de ‘backstage’, tienen un encanto especial. Y en Aranda también tenemos historia, empezando por el propio director del festival, que nos llamó para proponernos este concierto dado que ellos cumplían 26 ediciones y nosotros los 25 años desde nuestro primer disco".

Trabajo prolífico

El músico explicaba sobre el proceso creativo reciente del grupo que "han sido muchos meses de trabajo, muy bonitos, y el resultado está ahí: un montón de canciones que dan para más de un disco. Ahora toca elegir. Solamente las conocen nuestro círculo más cercano: ahora las vamos a mostrar a la banda, en búsqueda de ideas de sonido y formato, es un proceso muy ilusionante".

Aguirre aclaró que este interín de creación no ha sido un asunto intensivo:se ha tomado su tiempo. "Es el producto de recopilar textos y armar canciones en el campo con un equipo portátil, solo en acústica y voz, pero también de ideas trabajadas en Madrid, cosas que surgieron en la pasada gira, hace dos años… además, hay varias versiones de algunas canciones. Todo eso constituye una especie de caos ordenado: ahora toca darle forma a ese caos y enseñárselo a todo el mundo lo antes posible... pero no hay fechas".

El músico aclara al respecto que "no solemos hablar de fechas concretas: luego te adelantas o te retrasas. Cuando todo esté preparado, lo mostraremos. De momento toca seguir trabajando, sin tiempo para mucho más. Sí es probable que vaya a Zaragoza pronto a tocar con un amigo, pero le corresponde a él comentarlo. La verdad es que llevo más tiempo del que me gustaría sin pasar por casa. pero bueno, luego lo cojo con más ganas".

El guitarrista quiso, por último, dar las gracias a sus seguidores."Valoramos mucho todo lo que nos han escrito por redes, incluyendo sugerencias de repertorio para este concierto. Ese apoyo es una gozada. Espero que los asistentes de Aranda disfruten mucho, y también quienes puedan oírnos por Radio 3".

Quinta presencia en Aranda de Duero

La relación entre el grupo y el festival burgalés tiene varios puntos de encuentro. El primero alude al arranque de ambas historias, ya que el debut de Eva y Juan como grupo, ‘Amaral’, salió en 1998, mismo año en que comenzó a rodar el Sonorama. Amaral es una de las bandas que más veces ha actuado en Aranda de Duero, localidad situada apenas a 165 kilómetros de Madrid, donde se instalaron los dos artistas aragoneses en 1997. Han sido cinco en total:2011, 2014, 2017, 2020 y 2021, la última hasta el día de hoy.Este año había más presencia aragonesa en el cartel con Edu Baos de León Benavente o Los Gandules (anteayer), además de La Costa Brava (hoy).

El grupo, año a año

1998. Se edita el elepé ‘Amaral’, con el tema ‘Rosita’. Eva Amaral y Juan Aguirre comenzaron a intercambiar ideas musicales en Zaragoza en 1993; en 1997 formaron la banda y se mudaron a Madrid.

1999. Juan Aguirre muestra su voz en el single ‘Tardes’.

2000. Se edita ‘Una pequeña parte del mundo’.

2001. Presentación en la Latin Alternative Music Conference de Nueva York.

2002. Se edita ‘Estrella de mar’.

2003. VII Premios de la Música de España: 5 estatuillas.

2004. Eva telonea a Dylan en su gira española y suple a Gary Jules en Santiago.

2005. Se edita ‘Pájaros en la cabeza’.

2006. El dúo protagoniza el pregón de las Fiestas del Pilar. Sale la ‘Caja Especial Navidad’, recopilatoria.

2007. Se trabaja la adaptación de ‘A Hard Rain’s a-Gonna Fall’ de Dylan, grabada al año siguiente para la Expo de Zaragoza.

2008. Editan ‘Gato negro, dragón rojo’.

2009. Se edita el directo ‘La barrera del sonido’.

2010. Conciertos en Austin, Chicago, Brooklyn y Toronto.

2011. Se edita ‘Hacia lo salvaje’. Cinco conciertos consecutivos en Zaragoza.

2012. Sale la compilación ‘1998-2008’.

2013. El dúo toca ante 60 personas en el café Mombasa de Zaragoza.

2014. Primera vez (y única, hasta ahora) en Pirineos Sur.

2015. Se edita ‘Nocturnal’.

2016. Clase magistral del dúo en el Conservatorio Superior de Música de Aragón.

2017. Se edita ‘Superluna’.

2018. El libro-disco ‘Ver para creer’, de Joaquín Pardinilla, incluye la ‘Albada de Sinués’, cantada por Eva Amaral.

2019. Sale ‘Salto al color’. Concierto en la plaza del Pilar.

2020. Lleno (con aforo limitado) en Huesca.

2021. Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

2022. Actúan en el primer Vive Latino España de Zaragoza.

2023. Concierto ‘25 años’ en el Sonorama.