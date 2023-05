Veinticinco años de Amaral

No es por Amaral y menos aún por haber sido yo el artífice de aquella página del inicio del dúo y especialmente de la cantante zaragozana que titulé atrevidamente como “Ha nacido una estrella", sino por la emotividad humana que dejó aquella publicación, la mayor que he tenido y guardo en mi memoria de 45 años ejerciendo el oficio de periodista. Justamente cuando la escribí y se publicó, el padre de Eva se encontraba en el hospital gravemente enfermo. Cuando la leyó se le iluminó el rostro de felicidad, diciéndole a ella y a la familia que se quedaba muy contento y tranquilo porque comprobaba que su hija asentaba su afición y emprendía un camino de seguridad. Al poco, moría. Cuando, tras el fatal desenlace, la propia Eva o su madre, no recuerdo bien, me transmitieron esta alegría del padre en momentos tan duros, se me encogió el alma. Por la pena y por sentir en mis carnes que este oficio sirve para algo más que para transmitir informaciones e interesantes opiniones, aunque también no pocas sandeces. No quiero ponerme sensiblero, pero así lo sentí y así tengo guardada aquella página en mi memoria y en mi corazón: como la contribución a confortar a un ser humano al que se le escapaba la vida.

De ello se han cumplido 25 años este pasado 18 de mayo. 25 años de Amaral que muchos, e incluso la propia Eva, no se imaginaban. Al otro lado del teléfono, la propia Eva me lo corrobora: “Hoy, al subir unas fotos a Internet, tenía esa sensación de haber vivido algo no imaginado, y más a través de la música. Es difícil, casi imposible, vivir de la música, nosotros lo hemos conseguido a lo largo de 25 años ya. Ha habido mucho trabajo, pero también mucha diversión y disfrute. Somos muy afortunados, tanto tú como nosotros, de seguir haciendo lo que nos gusta. Desde niños teníamos la imagen del artista viajero, un romanticismo que nos llamaba mucho la atención y en ello estamos”.

Entrevista con Eva Amaral y Juan Aguirre publicada el 10 de mayo de 1998 en Heraldo Archivo Heraldo

Desde aquella página de presentación del dúo, realizada en mi domicilio y publicada una semana antes de la salida de aquel primer disco, ya se sabe, estos 25 años están embaldosados de exitosas giras, de números 1, de abundantes canciones que ya han quedado clavadas en la memoria sentimental de España y en otros países latinoamericanos, de viajes continuos y de ocho discos en total grabados en estudio. Aquel estrellato, que personalmente intuí un cuarto de siglo atrás, se ha consolidado plenamente, incluso hasta límites inimaginados entonces aunque ya su mundo personal y artístico se estaba desbordando como traslucía mi texto de la entrevista: “Hay datos, además de esas canciones niqueladas, que ayudan a creer en el futuro de oro que le espera a Amaral: los peces gordos del management van detrás de ella como locos; en la Virgin están que se salen de entusiasmo con el disco, por lo que van a apoyar a muerte; las televisiones —Crónicas marcianas, Pedro Ruiz, Música sí...— ya la quieren para sus programas; las actuaciones en bares y pubs madrileños se saldan con llenos continuos, el Doctor Music Festival ya la tiene en su cartel, ha grabado con buena aparte de los mejores músicos del país... Triunfo, triunfo seguro a la vuelta de la esquina”.

Ella, sin embargo, viendo lo que se le venía encima y viendo ya lo que le había ocurrido en tan escaso tiempo, aseguraba no sentirse en ninguna nube de éxito para lo cual evocó una frase de una canción de Jesús López, Sótanos del cielo, en la que cantaba: “La carta alta hoy es el éxito”, remachando con aplomo y sencillez: “Para mí el éxito es poder levantarme cada día y poder hacer lo que quiero y me gusta”. Entre otros muchos temas, Eva y Juan abordaron la variedad de las canciones de su disco de debut, su opinión sobre el feminismo o si se consideraba cantautora en solitario o integrante de un grupo, algo que durante tiempo creó dudas.

Obviamente la crítica que siguió al disco doce días después no pudo ser más positiva: “Eva Amaral, en su despegue discográfico, ha conseguido una obra riquísima en matices instrumentales y en ambientes sonoros. No hay una sola pieza que se parezca a otra. Todas brillan con luz propia en el mejor disco que seguramente alumbrará este año cantante femenina alguna en España”. Cinco estrellas se llevó como premio por mi parte en aquella crítica que publiqué en el Heraldo.

Ahora mismo, tanto Juan como ella, siguen preparando su nuevo disco. Está muy avanzado, con más de 25 canciones rodando para entrar en él. Sin embargo, Eva no se atreve a definirlo ni a dar muchos detalles o a relacionarlo con estilo o artista alguno “porque está sin acabar”, pero sí hay un detalle no menor que desvela: “Será un disco diferente a todo lo anterior, hay métricas distintas, letras distintas…, sí, no se parecerá en nada a los discos anteriores”.

En fechas próximas daré más detalles al respecto en el Heraldo en papel sobre este aniversario, sobre el disco y otras reveladoras confesiones de Eva: cada vez que termina una canción, casi siempre, llora.

