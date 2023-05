Eva Amaral: "He llorado mucho con este disco"

Acostumbrados a su forma de trabajo paciente y perfeccionista, Eva y Juan llevan varios meses preparando intensivamente, en su estudio de Madrid, las canciones del que será su noveno disco de estudio, una vez más buscando nuevos horizontes y salidas sonoras que diferencien sus trabajos entre ellos, constante rigurosa en sus 25 años de oficio discográfico.

Por ahora, no pueden adelantar muchos detalles, porque, como dice Eva, "el disco no está terminado". Y no es porque anden escasos de inspiración, y, por tanto, de canciones, toda vez que en la tabla de saltos al disco definitivo hay ni más ni menos que unas 25 canciones pujando para ese salto a no se sabe dónde todavía.

Por no saber, Eva ni se atreve a adelantar el camino que tomarán esas nuevas canciones, ni si sonarán a country, folk, dance… o cualquier otro género; menos aún, señalar un artista con el que este nuevo trabajo podría emparentarse. Los fogones no están todavía a temperatura máxima. Los ingredientes básicos -letras, métricas, melodías…- se están cocinando a fuego lento.

Lo único que puede revelar es ese cúmulo de canciones que ya han perfilado. "Tenemos muchas canciones que andamos preparando en común. Y estamos muy contentos con lo que está saliendo", confiesa Eva. "La pandemia para mí fue un periodo nada inspirado, no podía hacer nada en aquella situación tan dura, pero fue salir de ella e ir hacia la luz, se destapó una caja de canciones y de cosas estupendas. Juan, sin embargo, sí que estuvo muy activo y cuando nos reunimos surgió una explosión de creatividad".

Completamente diferente a los anteriores

Lo que sí tiene muy claro Eva es que "el nuevo disco será completamente diferente a los anteriores". "Será diferente en todo porque hay métricas distintas, letras diferentes, melodías nuevas… No se parecerá en nada a lo anterior. Incluso las guitarras de Juan sonarán distintas, aunque son las suyas, claro".

Y aun a pesar de tantas ideas y canciones como acumulan, algo que también tiene claro es que no van a publicar un disco doble. "Ya lo hicimos con 'Gato negro, dragón rojo", no es cuestión de repetir". Así que a devanarse los sesos en busca de las elegidas y a esperar un día que las descartadas florezcan en otro disco, nuevo, de rarezas…

Todo este largo y minucioso proceso de elaboración obliga a pensar que a este nuevo trabajo le quedan muchos meses para que asome su 'cabecita loca' al mundo público, cosa que Eva desecha. "No, no va a ser larga la espera. La preparación requiere de más tiempo, pero luego todo va más rápido". Aun así, no hay una fecha de salida, aunque quizá sea en este mismo año cuando llegue la buena nueva. E insiste Eva: "De lo que estamos satisfechos es de lo que hemos hecho hasta ahora, lo que no significa que la gente conecte con estas nuevas canciones".

Si bien hay buenos presagios para que ello ocurra, cuando ella revela un secreto muy relevante: "He llorado al terminar las canciones, en casi todas. Es una sensación de que esto comunicará algo a alguien y es bueno saber que lo que has creado puede comunicar con la gente. Si lloras es que puedes conectar, que habrá alguien escuchando esas canciones y se emocionará. Esto es importante. Y con este disco he llorado mucho, más que nunca, aunque bien es verdad que soy muy llorona".

El pasado 18 de este mes se cumplieron 25 años de Amaral "on the road", que diría Kerouac. No es fácil mantenerse tantos años en un oficio tan caníbal y efímero como el del pop. Eva muestra su satisfacción por esta pervivencia: "Con motivo de estos 25 años, al subir unas fotos a internet, tenía esa sensación de haber vivido algo no imaginado, y más a través de la música. Es difícil, casi imposible, vivir de la música, nosotros lo hemos conseguido a lo largo de 25 años ya. Ha habido mucho trabajo, pero también mucha diversión. Somos afortunados, tanto tú como nosotros, de seguir haciendo lo que nos gusta. Desde niños teníamos la imagen del artista viajero, un romanticismo que nos llamaba mucho la atención y en ello estamos".

Está, en efecto, absorbida por la preparación del nuevo disco, pero con el oído abierto a la música más nueva que asoma en el panorama internacional. Lo que da pie para preguntarle por una cantante y compositora que uno personalmente considera como una de las apariciones más rutilantes en estos últimos tiempos: Joana Serrat. "Sí, claro que la conozco, compone estupendamente y canta como un ángel... Ah, ¿que va a publicar un nuevo disco con otro proyecto nuevo? Estaré al tanto, me interesa mucho", confiesa. Tiene buena clientela la cantante catalana.

Y finaliza Eva con otra sustanciosa revelación a raíz de este 25 aniversario: "Es difícil mantener una banda e incluso un dúo, pero afortunadamente seguimos juntos. Por supuesto, más con tensión que con tiranteces. Pero todo eso se resuelve con algo que ni Juan ni yo haríamos en solitario. Separados no hubiéramos ido por el camino que me hemos ido". Mejor así, unidos por la música y la afectividad.