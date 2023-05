Amaral, Sebastián Álvaro e Isabel Santolaria serán voz del rechazo a la unión de estaciones

Los cantantes Eva Amaral y Juan Aguirre, la montañera y empresaria Isabel Santolaria y el aventurero y director de documentales Sebastián Álvaro protagonizarán este sábado las intervenciones con las que culminará la manifestación que ha organizado en Zaragoza la Plataforma en Defensa de las Montañas contra la unión de estaciones de Astún y Formigal y reclamar la declaración del Parque Natural de Anayet-Partacua con la Canal Roya.

Una movilización que quiere ser "festiva y divertida", para lo que se contará con una batukada y las agrupaciones musicales que aportarán las distintas asociaciones que se han sumado a esta protesta que se espera masiva.

En la presentación de la manifestación, Francisco Iturbe ha mostrado su satisfacción por la posibilidad de la paralización del proyecto y su "expectación" por concretar "lo que se está rumoreando", que espera que se confirme en la próxima reunión con Industria.

"Sería un triunfo social y de la lucha de las gentes de las montañas", ha resaltado Iturbe, quien considera que ahora es necesario conseguir la protección de la zona para evitar que se pueda volver a producir. "Ya va siendo hora de que este santuario natural sea protegido y declarar Parque Natural del Anayet incluido Canal Roya", ha puntualizado.

Por eso cree que esta movilización tiene "más sentido que hace unas semanas" porque, una vez que existe la posibilidad de que el proyecto no se vaya a ejecutar, "se añade la petición de la declaración de Parque Natural", certificación, ha asegurado, que se podría hacer "de manera inmediata" con la actual ley.

No obstante, todavía debe concretarse la renuncia al proyecto por parte de los promotores pero también el pronunciamiento de los organismos europeos ante los que ha recurrido la organización dado que se habían solicitado 26 millones de los fondos Next Generation para proyectos de turismo sostenible, condiciones que según la Plataforma en Defensa de las Montañas no cumple.

Y situación a la que se une, según Iturbe, la posibilidad de que la consejera de Economía, Marta Gastón, esté incurriendo en incompatibilidades dado que es a su vez presidenta de la sociedad Aramon, participada por Ibercaja, entidad de la que es además trabajadora.

Desde la Plataforma creen que hay tiempo para reorientar los fondos europeos a otros proyectos, si bien, aunque para Iturbe "sería un roto económico tremendo" no llegar a tiempo, "la destrucción de la Canal Roya no tendría solución".

Por ello discrepan de las razones que ha argumentado la Diputación de Huesca sobre un posible incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra, ya que consideran que "incumple el protocolo de No Causar Daño Significativo (DNSH) establecido por la Comisión Europea para asignar dichos fondos".

La manifestación del sábado partirá desde la Glorieta Sasera, frente al edificio de Ibercaja, y se dirigirá hasta la plaza del Pilar, a la altura de la Delegación del Gobierno, dos puntos simbólicos por su significado en esta movilización que discurrirá con los lemas "Anayet-Partacua ¡parque natural ya!" y "¡Salvemos Canal-Roya!".

A su llegada al punto de destino, Eva Amaral y Juan Aguirre contarán como viven esta lucha de las montañas mientras que Sebastián Álvaro pondrá la voz a los montañeros y lo que le provoca la lucha por las montañas, intervenciones intercaladas de actuaciones musicales, a las que podrán fin la lectura del manifiesto por parte de Isabel Santolaria y una canción a capela interpretada por la cantautora María José Hernández.