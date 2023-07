La muestra ‘Ansotrazos’ reúne talentos artísticos subyugados por Ansó y su esencia

La cuarta edición de la muestra ‘Ansotrazos’ se inaugura este martes 1 de agosto (20.00) en la localidad altoaragonesa de Ansó. La iniciativa se celebró por primera vez en agosto de 2018, y reúne en esta ocasión a ocho artistas relacionados con este ilustre miembro del club de los pueblos más bonitos de España. Elena Gusano, Gregorio Reales, Blanca Alfonso, José Amezua, Carles Pellejero, Ismael Navarro y Pilar Ostalé engalanarán hasta el 14 de agosto los salones de A Torreta con una selección de los frutos de su talento.

La iniciativa surgió en su día del diálogo entre cuatro de los protagonistas de este año (Elena Gusano, Gregorio Reales, Blanca Alfonso y Jose Amezua) más Ignacio Mendiara y Luis Menéndez. Con trayectorias muy variadas, pensaron que sería buena idea una muestra colectiva que aunara inquietudes artísticas de creadores locales o vinculados al pueblo. El Ayuntamiento respaldó la propuesta y cedió el espacio perfecto para realizarla, A Torreta de Ansó. “Es un espacio defensivo muy interesante, clave en la historia de Ansó, que el consistorio ha ido mejorando año a año y adecuando como recinto artístico”, comentaba Elena Gusano.

Mirada plural

Los perfiles son tan diversos como atractivos. Carles Pellejero es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona; expone desde 1996 y desde 2010 imparte clases de acuarela, que compagina con su actividad artística.

Elena Gusano es una pintora autodidacta que trabaja sus obras con acuarela y acrílico, utilizando pinceles de estarcido y esponjas. De los pintores actuales le gusta Manolo Valdés y reconoce la influencia de Didier Lourenço. En sus cuadros se puede apreciar su admiración por los frescos románicos, los grandes pintores del Renacimiento y las fotos de las grandes estrellas de cine que animaron su infancia, a lo que hay que sumar la cultura ansotana que se vivía en su casa.

Por su parte, Reales es pintor, acuarelista y desde 2017, dibujante urbano; forma parte de la Asociación De Vuelta con el Cuaderno (DVCC), colectivo de ‘urban sketchers’ de Aragón, España y Portugal. Ha publicado dos libros ilustrados: ‘Música dibujada’ y ‘Ansó, cuaderno de ruta’. En cuanto a Isabel Alfonso, zaragozana de hondas raíces ansotanas por parte materna, Ansó es lugar de reconexión y reseteo. “Mi familia procede de Casa Chunillas y todavía conservamos varios trajes típicos de mujer y niño, lo que me ha permitido conocer bien de cerca y admirar las prendas que componen esta excepcional indumentaria. Esta es mi inspiración para pintar”.

Las musas

Por su parte, Ana Roncalés entiende la creatividad como “una terapia donde emerge una inmensa paz interior; el arte es su forma de expresión, y la inspiración hace flotar, volar y fluir. Los sentimientos afloran, y llega la libertad en estado puro”. Roncalés trabaja con elementos reciclados. “Son tesoros guardados para darles vida y es la intuición la que agranda el ser”.

Pilar Ostalé trabaja en HERALDO desde 1990 como periodista, ilustradora y diseñadora, y pinta desde hace 15 años. “Estudié en la escuela de Arte de Zaragoza pero aún me queda mucho por aprender. La acuarela es la técnica que me ha permitido unir dos de mis pasiones, Ansó y la pintura. Tuve la suerte de que mis padres descubrieran este distinguido rincón del Pirineo cuando yo solo tenía un año. Heredé el cariño y respeto por este pueblo, que no es el mío pero que lo es. Hoy no entendería mi vida sin Ansó”.

En cuanto a José Amezua, con estudio en Ansó, hay que destacar su prolongada colaboración con el festival PIR y las muestras por todo el territorio local, estatal y transpirenaico, desde Ansó, Hecho o Jasa a Vigo, Madrid, Lescun (Francia). Por último, 'Ansotrazos' también contará con el magnífico trabajo en hierro del escultor Ismael Navarro, igualmente afincado en Ansó.