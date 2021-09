El traje ansotano tradicional inspira a diseñadores y artistas contemporáneos

La Casa Pirenaica del Parque Grande de Zaragoza está empezando a reorientarse hacia el patrimonio textil. Y buena prueba de ello es la exposición inaugurada este viernes, 'Ansó y sus trajes: tradición e inspiración', que quiere mostrar al público cómo un tesoro etnológico como es el traje ansotano, en toda su rica variedad, puede servir de inspiración a creadores contemporáneos. La muestra ha sido organizada por la Sección de Etnología del Museo de Zaragoza y el Centro Superior de Diseño Hacer Creativo.

La exposición surge a partir de Stitch, un proyecto europeo que une a tres países con un patrimonio etnológico textil fuera de lo común: Hungría, Albania y España. Para representar a nuestro país se eligió a la localidad de Ansó y, para coordinar los trabajos, al Centro Superior de Diseño Hacer Creativo. Junto a él, coordinan el Museo del Tessuto di Prato (Italia), la Moholy-Nagy University of Artand Design (Hungría y, la Albanian University. El proyecto Stitch, según aseguraba este viernes Fermín Castillo, profesor del centro de diseño, que ha coordinado la exposición junto a María Ángeles Hernández, de la DGA, no busca documentar o investigar sobre el traje tradicional: apunta en otra dirección, en la de la innovación y difusión. Quiere inspirarse en la indumentaria tradicional, sis técnicas, colores y textiles, para crear algo contemporáneo".

Así, Stitch trabaja aspectos como la formación de alumnos de diseño y diseñadores, el catálogo 'online' de los trajes tradicionales, talleres artesanos y la realización de vídeos de difusión. El proyecto culminará el año que viene con la convocatoria de un gran concurso internacional de diseño en el que los participantes deberán inspirarse en el atuendo de alguna de las tres localidades elegidas para participar en Stitch.

Mientras llega ese momento, la Casa Pirenaica presenta una selección de piezas y obras generadas en los últimos meses en torno al proyecto. En la planta calle, por ejemplo, se presentan desde un modelo en 3D del traje de novia de calle de Ansó, a una colección de pinturas actuales inspiradas en él, obra reciente de artistas como Luis Toro, Elena Gusano, Gregorio Reales, Francisca Moreno, Pili Mainé y Alba García Martín. También una pequeña muestra de la artesanía de Marimar Marcuello, Maribel Giral y Blanca Alfonso.

Pero la parte sustancial de la muestra es la gran vitrina central. Allí se ha dispuesto una selección de vestimentas ansotanas de los fondos del Museo del Zaragoza, proveniente en su mayor parte del legado de Pedro Cativiela, aunque completado con dos piezas del Museo del Traje Ansotano. Frente a estas piezas, la colección 'Trasunto', de Enrique Carrera. El diseñador aragonés presentó este verano en Ansó esta colección pensada para una mujer actual y elegante. "Son diseños nacidos desde el respeto y como homenaje -subraya-. Empecé haciendo un trabajo de campo e investigando sobre el traje ansotano y la verdad es que me sentí un poco desbordado por su variedad y riqueza. No sabía qué elegir para desarrollar mi trabajo. Al final me decanté por el colorido: el verde, el rojo, el blanco y el negro, y por algunos elementos como los plisados o las lazadas". Pero la mirada actual está también en los tejidos elegidos. "El rojo y el verde son mikados -apunta Enrique Carrera- y el negro es 'shantung' de seda. He utilizado también crepé satén plisado, organzas... y me he permitido alguna licencia, como usar en uno de los diseños pequeños cristales Swarovski negros".

La muestra se complementa con una serie de vídeos filmados y dirigidos por Isabel Aparicio, que se proyectan en la tercera planta del museo. Puede visitarse hasta el 12 de diciembre.