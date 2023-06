Miguel Ángel Berna empieza a bailar su adiós a los escenarios

El bailarín zaragozano Miguel Ángel Berna empieza a decir adiós a los escenarios. En una rueda de prensa celebrada este viernes en el Auditorio de Zaragoza, Berna confesó que "el cuerpo me chilla cuando me subo a un escenario. Técnicamente me encuentro bien, en el mejor de los momentos, aunque veo vídeos míos de cuando tenía 20 o 30 años y hay cosas que ya no puedo hacer. Sobre el escenario todo parece normal y el público no nota nada. Pero el cuerpo me duele".

El bailarín está empezando a cerrar su agenda, curiosamente cuando está más llena. Este mes de agosto estará en Madrid con su versión de la 'Crónica del alba' de Sender y, después de otros compromisos y actuaciones, presentará su espectáculo de despedida del 6 al 10 de diciembre en el Auditorio de Zaragoza.

Pero ello no quiere decir que no se le pueda ver sobre el escenario a partir del 11 de diciembre. En la rueda de prensa de este viernes, Berna se mostró dispuesto a realizar "colaboraciones" en otros espectáculos y, sobre todo, subrayó que quiere llevar 'Rematadera' a Huesca, Teruel "e incluso otras poblaciones aragonesas en las que no he actuado nunca". Será esa su gira de despedida. Gaizka Urresti, ganador de dos goyas (2014 y 2023) ha iniciado ya el rodaje de una cinta en la que documentará este adiós a los escenarios y que previsiblemente se estrenará en 2025.

'Rematadera' será un espectáculo que resumirá sus cuarenta años de actividad artística. En la primera parte Berna estrenará algunas coreografías y, en la segunda, presentará una retrospectiva de su carrera, con algunas de sus coreografías más aplaudidas. Le acompañarán doce bailarines, ocho músicos, la cantante italiana Maria Mazzotta y los cantadores de jota Lorena Palacio y Roberto Ciria. Al frente del apartado musical estará Alberto Artigas.