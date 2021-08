Miguel Ángel Berna, un lujo para una noche de verano en el Museo

El festival Música para las Noches de Verano, Múver, ha desprecintado este jueves su cuarta edición en el Museo de Zaragoza con un protagonista de lujo que ha derrochado su habitual maestría y categoría. El bailarín Miguel Ángel Berna, que el año pasado celebró sus cuatro décadas en la danza, ha regalado ‘Jotas y Berna’, un espectáculo creado en y desde el confinamiento, con un tono más íntimo, que ha sido saboreado por un público que agotó las entradas con antelación.

A diferencia de otros montajes anteriores, Berna emerge como el gran protagonista, asido a su necesidad de encontrarse solo en el escenario y volver a la esencia de sus primeras actuaciones. Para ello se ha creado una coreografía para que el zaragozano, que cumplirá 53 años el próximo martes, se luzca con la compañía de las castañuelas. Desde el punto de vista escenográfico, gira en torno a una reja donde se hace una ofrenda floral, evocando a la del 12 de octubre.

La jota es el hilo conductor que conduce a sonidos, músicas, cantos y bailes de Aragón; recuerdos del pasado que toman formas nuevas en el presente y que ayudan a mirar con ilusión al futuro a pesar de las adversidades. Las adaptaciones y nuevas creaciones musicales a cargo de Alberto Artigas, Guille Mata, Miguel Ángel Fraile y Josué Barrés son los temas que acompañaron a Berna en el reto de no dejar el escenario durante más de una hora.

Más actuaciones

Tras el arranque con Miguel Ángel Berna, la actividad cultural en el Museo de Zaragoza no se detiene. El tenor tinerfeño Airam Hernández y el piano de Rubén Fernández Aguirre abrirán este viernes, a partir de las 22.00, el capítulo lírico con un homenaje al compositor turolense Antón García Abril, recientemente fallecido, en ‘El eco de los tiempos’, un recital de canción de concierto y zarzuela. La jota seguirá en el museo zaragozano con Roberto Ciria, que debutará en el festival con un homenaje a las personas más destacadas de la jota cantada en el Alto Aragón el 12 de agosto. Un día después, la danza será la protagonista con el ‘show’ ‘The Well in the lake’, de Helder Seabra y Julio César Iglesias Ungo.