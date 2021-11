Miguel Ángel Berna muda de piel en su último espectáculo 'Oturia'. Berna es casi un género en sí mismo, pero en su último espectáculo no tiene casi nada que ver con el propio Berna. "Ya he hecho todo lo que quería hacer en la vida, ya he viajado todo lo que quería viajar; siento que ha llegado el momento de abrir puertas a bailarines de generaciones más jóvenes. Para mí este espectáculo ha sido un viaje iniciático".

Y es que 'Oturia. Intima peregrinatio' se distancia un poco de toda su trayectoria anterior. El espectáculo tiene uno de sus cimientos en una de las manifestaciones más genuinas del folclore aragonés, el dance de Yebra de Basa, pero posee un lenguaje plenamente contemporáneo. En la música original de la obra se funden sonidos tradicionales con trap, reggaetón y electrónica. Un dato: si en anteriores producciones la voz corría cargo de joteros profesionales, en esta la voz cantante la pone Vicky Lafuente, la oscense que se dio a conocer hace un par de años en el concurso de 'La voz'. Y el baile de 'Oturia' lo desempeñan conocidos profesionales de la danza contemporánea, como María Sordo o Ramón Valls, bajo las directrices de Alejandro Álvarez Longines, que ha dirigido el apartado coreográfico con la ayuda de Laura López.

¿Qué es, pues 'Oturia'? Pues un espectáculo en el que la danza contemporánea ha salido al encuentro de la música tradicional y se ha fundido en un abrazo con ella. Mucho se habla de fusión y de mestizaje en los últimos años, pero en esta producción, surgida al calor de Pyrenart, dentro del programa europeo Poctefa, se ha arriesgado mucho, explorando todos los límites.

"Mi trabajo siempre se ha basado en la extenuación física de los bailarines -aseguraba este miércoles Alejandro Longines-. Y este espectáculo es una bomba de principio a fin. Es muy duro, sube y sube casi sin parar y, conforme avanza, exige cada vez más a los bailarines". Longines se ha ocupado de la dirección y coreografía y ha trabajado codo con codo con Guille Mata, que ha escrito la música de toda la obra junto a Miguel Ángel Fraile y Alberto Artigas. "El proceso de creación ha sido complejo y ha ido en paralelo al desarrollo de la música", señala el director. "Antes de subirlo a un escenario ha habido que crearle un lenguaje propio", añade Berna.

La obra se estrenará la próxima semana (del 11 al 14 de noviembre) en el Teatro Principal de Zaragoza, con entradas entre 5 y 25 euros.