Carmelo Artiaga: "La jota va a estar al mismo nivel que el tango y el flamenco"

¿Regulando una enseñanza elemental, otra profesional y una superior? Exacto. En la música y el canto al menos existen unas partituras, pero en el baile no. Y hay que poner orden. Con la regulación, pasaremos de la transmisión oral a la enseñanza reglada, con método.

¿En qué va a beneficiar y perjudicar a los que ahora están dando clase? Va a beneficiarles, pero no les perjudicará. Quien quiera recibir clases por trasmisión oral, como hasta ahora hacen muchos, podrá seguir haciéndolo. Y quien busque tener un título, encontrará el camino. En esa línea va la nueva Ley de Enseñanzas Artísticas, donde queda regulada la figura de profesor invitado para aquellos que no tengan titulación para dar clases.

¿Cuándo se presentará la candidatura ante la Unesco? No tengo claro que suceda antes de 2024 o 2025 porque tenemos otras apuestas españolas por delante, como la cultura de la sidra, el cristal de La Granja o el carnaval de Cádiz. En esto también interviene la política.

Y luego la Unesco decidirá. ¿Tenemos posibilidades?

Claro que sí. Pero no hay que olvidar tampoco que las valoraciones que hace la Unesco a veces pueden sorprender. Por ejemplo: la candidatura de las tamboradas al principio incluía todas las fiestas con tambor de España y la Unesco la acotó en dos ocasiones hasta reducirla a la formulación actual. Otro ejemplo, Brasil presentó una candidatura conjunta para todos sus carnavales, y la Unesco desestimó la petición porque no vio relación entre los carnavales de Río de Janeiro y Bahía, por citar a dos de ellos. Pensaban que con una candidatura conjunta, amplia, era más fácil tener éxito. Y no fue así.