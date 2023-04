Miguel Ángel Yusta indaga en la poesía y la canción que puede haber en la copla española

Desde hace más de 50 años, Miguel Ángel Yusta (Zaragoza, 1944) alterna su vena poética personal con la escritura de estrofas de jota y de copla. Muchas de ellas, propias o ajenas, las suele publicar en HERALDO Domingo desde que inició su colaboración en 1969. En 2020 publicaba ‘La copla: poema y canto’ (Jaguar/Lastura) libro que amplía ahora, corrige e incorpora un conjunto de QR de canciones, actuaciones musicales y recitales con textos suyos y ajenos. Además, a modo de epílogo, incorpora algunas páginas que publicó HERALDO.

“‘La Copla: poema y canto’, al que subtítulo ‘Un recorrido histórico por la estrofa castellana más popular con parada en la jota aragonesa’, consta de textos de autores clásicos, de antaño y del siglo XX y XXI. La copla es una manifestación de poesía popular, aunque también es cultivada por poetas y escritores que ven en ella una magnífica forma de expresión", dice. Y realiza una pequeña inmersión en su libro, publicado ahora solo por Lastura: en este volumen, con estudio de Susana Diez de la Cortina, prólogo de Juan Domínguez Lasierra y epílogo de Javier Barreiro, el poeta incorpora a los hermanos Antonio y Manuel Machado, Federico García Lorca en ‘Poema del cante jondo’ y ‘Romancero gitano’, y en toda su lírica en general, Rafael Alberti, renovador de la lírica popular y autor de ‘Coplas de Juan Panadero’, Juan Ramón Jiménez , Luis Cernuda, Miguel Hernández, Gerardo Diego, Jaime Gil de Biedma, José Martí, Gustavo Adolfo Bécquer o, si nos vamos un poco más lejos, Jorge Manrique.

“Y tampoco faltan poetas aragoneses, desde Ildefonso-Manuel Gil y Rosendo Tello a Ángel Guinda, Verón Gormaz, fallecidos no hace mucho, hasta Manuel Vilas y Joaquín Sánchez Vallés”.

A Miguel Ángel Yusta le gusta explicar que "la copla (cuyo nombre procede de la voz latina ‘copula’, ‘lazo’, ‘unión’) es una estrofa poética, una estructura métrica de la lengua castellana, que, por lo general, está compuesta de cuatro versos octosílabos rimados el segundo y el cuarto en asonante, y libres los impares. Hay variaciones (de romance, redondilla, seguidilla y otras) que enriquecen nuestra poesía desde casi los comienzos del castellano”.

Para Miguel Ángel Yusta, que publicaba el pasado año también en Lastura su poemario ‘Postludio’, su pieza favorita es esta: “Para decir que me quieres / mírame antes a los ojos, / verás cómo no hacen falta / palabras entre nosotros”.

Aún va algo más allá: “La copla es poesía popular, lo cual no quiere decir vulgar, puede ser un micropoema magnífico si está escrita por un poeta. Pero también está en el alma del pueblo, que la utiliza para expresar los más variados sentimientos con un lenguaje sencillo y directo". Y eso sucede en la canción popular, en el flamenco y, por supuesto, en la jota, “algo que también quiero reivindicar en este trabajo. La introducción de Susana Diez da muchas claves de interpretación, de evolución histórica y de sensibilidad literaria”.

En el libro, también se seleccionan un buen puñado de coplas de Yusta, publicadas en HERALDO, entre 1988 y 2019 -una de las más brillantes podría ser esta: “Una copla trajo el cierzo / a tu oído aquella tarde; / te dijo que yo te amaba / y se marchó con el aire”- y una extensa selección de textos de su trayectoria, algunos pensados para la cantadora Beatriz Bernad: “Cuando descubrí tu cara / no sé qué me volvió loca / si el cielo de tu mirada / o el infierno de tu boca”. Y ahí también figura esta pieza: “A la vera del Moncayo / me dijiste una mentira, / pero el cierzo se enfadó / y se la llevó enseguida”. Con todo, para Miguel Ángel Yusta, que publicaba el pasado año también en Lastura su poemario ‘Postludio’, su pieza favorita es esta: “Para decir que me quieres / mírame antes a los ojos, / verás cómo no hacen falta / palabras entre nosotros”.

‘La copla: poema y canto’ se presenta el martes 11 de abril, a las 19.30, en la Biblioteca de Aragón con el profesor, escritor y melómano Javier Barriero y Eugenio Mateo Otto, presidente de la Asociación de Amigos del Libro.