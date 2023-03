Marga Sánchez Romero: "Las mujeres pintaban arte rupestre, cazaban y luchaban en las guerras"

Marga Sánchez Romero (Madrid, 1971) es arqueóloga, catedrática de Prehistoria, divulgadora y vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad en la Universidad de Granada. Fundó, con otras compañeras, el proyecto Pastwomen, cuyo objetivo es dotar de visibilidad a las líneas de investigación en arqueología e historia vinculadas al estudio de la cultura material de las mujeres. Publica ‘Prehistorias de mujeres’ (Destino. Colección Imago Mundi), que ya lleva cuatro ediciones. El miércoles, 29, a las 19.00, presenta el libro en Ámbito Cultural de El Corte Inglés en compañía de Sara Rubayo.

¿Qué buscaba en su viaje por la Prehistoria, a lo largo de 20 de investigación, en pos de la mujer?

Buscaba compartir todo lo que he aprendido, todo el conocimiento que hemos acumulado sobre las mujeres en las sociedades a prehistóricas, buscaba poner de manifiesto las causas de la invisibilización y la cantidad de conocimiento científico que estamos perdiendo por el simple de hecho de no haber considerado a las mujeres, sus experiencias y conocimientos como relevantes en la historia. Las mujeres de hoy siguen estando influenciadas por esos discursos como qué hicimos y que no hicimos en el pasado, como si nuestro papel en las sociedades hubiera estado escrito desde los orígenes de la humanidad.

¿Qué intuía y qué se confirmó?

Intuía que los discursos en los que solo se habla de una parte de la población, en este caso los hombres como si con eso contáramos la totalidad de nuestra historia no serían muy realistas. Que una vez que empezáramos a prestar atención a las mujeres, y a otros miembros de las sociedades con niños y niñas, muchas de las cuestiones que en prehistoria vemos como en blancos y negros, como el siempre o el nunca, iban a permitirnos descubrir la riqueza de la variabilidad de comportamientos de las sociedades a lo largo de tiempo, iban a descubrirnos una extensa gama de preciosos grises que, sin duda, iba a enriquecer de manera evidente el relato de quienes somos.

¿Qué le llamó más la atención: la ausencia de la mujer o la ausencia de su participación en la historia del mundo?

Me llamó la atención el que no nos hubiéramos dado cuenta (y de hecho aún hay gente que no es consciente completamente) que hemos construido una historia que no cuenta a toda la sociedad. Y desde luego el que esa construcción del discurso sin mujeres no es una idea inocente sino que responde a una estrategia de ocultación de las mujeres para justificar y seguir justificando las desigualdades que siguen existiendo entre mujeres y hombres en la actualidad. Es como si se dijese: “Si no habéis sido importantes en el proceso que nos hecho ser como somos, por qué consideras que debes tener los mismos derechos”.

¿Esa ausencia se ha sostenido en el tiempo hasta nuestros días o hasta qué momento? ¿Se ha empezado ya a hacer un relato nuevo, más ajustado a la verdad, o también estaría contaminado por una cierta desmesura feminista?

La introducción de la perspectiva feminista en arqueología, que no olvidemos lo que busca en la igualdad real entre mujeres y hombres, aún inexistente, no se produce hasta finales de los años 70. De hecho, el primer artículo que se publica (en inglés) sobre esta perspectiva es de 1984. Eso sí, a partir de ese momento ha tenido un crecimiento exponencial simplemente por el hecho de que cuando excavamos no solo excavamos a hombres, sino también a todo el resto de la población. El problema no es que no estuviéramos, es que no se nos ha mirado, no se nos ha considerado suficientemente importantes como para ser estudiadas. Eso es lo que hace el feminismo en arqueología sumar al relato a quienes no hemos estado nunca, las actividades que no hemos considerado el importantes, los conocimientos que no consideramos relevantes; en definitiva estamos haciendo una mejor ciencia porque estamos contando con más información a la hora de hacerla.

Le doy la vuelta, si le parece, a lo negativo. ¿Qué sabemos de la presencia de la mujer en la pintura rupestre, pintaban ellas también? ¿Le parece eso lo más plausible?

Claro que pintaban, lo absurdo es afirmar que las mujeres no han participado en la creación de arte rupestre en ninguna parte del mundo y en ningún momento histórico, un arte con decenas de miles de años ¿dónde están las evidencias científicas que nos puedan hacer afirmar que sólo crean arte los hombres? Porque de lo contrario, de que las mujeres pintan tenemos pruebas científicas…

"En la Prehistoria al igual que en otros momentos históricos nada es fruto únicamente de la individualidad, hemos creado la idea del genio creador humano (masculino por supuesto) y eso ha ocultado el conocimiento de la colectividad"

Recuérdenos…

Las huellas dactilares como la del abrigo del Marimacho en Zujar (Granada), huellas de manos en lugares como la cueva de la Fuente del Trucho (Huesca), en la que aparecen manos hasta de bebés de pocos meses, poblaciones en la actualidad estudiadas desde la etnografía que usan el arte rupestre para los ritos de paso de las niñas a la pubertad y se pintan por ellas en ese momento. Para afirmar que solo los hombres pintaban no hace falta ciencia; para decir que las mujeres pintan hace falta una huella dactilar. Pues la tenemos.

¿Cómo valora ese vínculo de la mujer con la maternidad, con la tierra, con la sexualidad? ¿Cree que eso es un canto a la mujer o es una reducción?

El vínculo de la mujer con la maternidad es bastante obvio, lo que no debe ser tan obvio es la reducción que hacemos de la maternidad a algo esencial y biológico que sólo afecta a las mujeres y las imposibilita para casi cualquier otra cosa, el hecho de que durante mucho tiempo se haya entendido que una mujer es solo una mujer completa si tiene descendencia. La maternidad puede ser parte (o no) de la vida de las mujeres pero no es lo único que nos define. La reducción de la maternidad a algo biológico ha impedido que veamos la cantidad de conocimiento, tecnología y experiencias culturales, políticas y económicas que conlleva la maternidad. Y que también deben formar parte de ese relato de nuestra historia. Es obvio que las poblaciones de la Prehistoria son conscientes de la importancia de la reproducción de plantas, animales y personas y es muy probable que eso sea lo que representen con algunas de las figurillas femeninas que encontramos, idealizaciones, manifestación de creencias… pero eso no significa que sea lo único que estas poblaciones entienden sobre la maternidad.

"Para afirmar que solo los hombres pintaban no hace falta ciencia; para decir que las mujeres pintan hace falta una huella dactilar. Pues la tenemos"

Sigamos despejando incógnitas sencillas. ¿Cazaban las mujeres?

Cazaban las mujeres sí, al igual que con el arte rupestre, la negación de la participación de las mujeres en la caza no se debe a que tengamos pruebas científicas sino a ideas preconcebidas de quién es el proveedor. Eso es un error primero porque minusvaloramos el papel de otras formas de obtención de alimentos mucho más habituales como la recolección, segundo porque reducimos la caza al hecho de disparar la flecha o la lanza y olvidamos otras formas de caza como las trampas o la caza con honda muy frecuentes para el tipo de caza que se haría en la prehistoria y tercero, porque aún así encontramos sepulturas femeninas con todos los elementos de caza mayor en un número mucho más elevado de lo que creemos.

Marga Sánchez Romero combate la ocultación y la invisibilidad de la mujer en la Prehistoria. Charo Valenzuela.

Dice usted que en las guerras, en el frente de batalla, el 20 % eran mujeres. ¿Existen pruebas, ecos, objetos, fósiles?

No podemos hacer un relato único para toda la prehistoria, pero sí que es cierto que durante la Edad del Bronce en buena parte de centro Europa se han encontrado sepulturas de mujeres muy jóvenes, incluso de entre 13 y 15 años, que no solo han sido enterradas con toda la panoplia guerrera: arcos, flechas, escudos, lanzas, etc., y pertrechadas igual que sus compañeros masculinos, sino que además tienen en sus cuerpos las huellas evidentes de la lucha, heridas defensivas en brazos, traumatismos craneales o flechas aún clavadas en sus huesos. Entre un 20% y un 30% de las sepulturas de esta época en este territorio que tienen armas dentro, son de mujeres. No me hace especialmente feliz que las mujeres (ni nadie) participen en conflictos violentos, pero si estaban ¿por qué negarlas?

En la Prehistoria ha habido viajes, traslados, rituales, inventos. ¿Ha descubierto diversos protagonismos, momentos estelares, de la mujer?

En la Prehistoria al igual que en otros momentos históricos nada es fruto únicamente de la individualidad, hemos creado la idea del genio creador humano (masculino por supuesto) y eso ha ocultado el conocimiento de la colectividad, el conocimiento acumulado, nadie descubrió el fuego o la agricultura en un momento determinado. En ese sentido no hay momentos estelares, son procesos y conocimientos de largo recorrido que culminan en cambios de enorme importancia. Un conocimiento que se mueve, con mucha más lentitud que en la actualidad como es obvio, pero de manera constante y muy significativa y que lo mueven mujeres y hombres, como también los estudios arqueológicos de los últimos años demuestran.

"Cualquier crisis nos afectará más a las mujeres, ya lo decía Simone de Beauvoir, y en eso no hemos cambiado mucho. Las crisis económicas, sociales o sanitarias afectan más a las mujeres, existen multitud de estudios que reflejan esta realidad"

¿A qué es debido la ocultación, ese eclipse constante de la mujer en la Historia? ¿Qué es lo que más le ha conmovido de esta odisea suya en el tiempo?

Lo que más me conmueve de este relato de la Prehistoria que hemos hecho es que hemos decidido que lo más importante que hacemos los seres humanos que es cuidarnos, en el más amplio sentido de la palabra, no forma parte de ese discurso que cuenta quienes somos. Que todo el conocimiento que podemos obtener de prácticas como la preparación de alimentos, los temas relacionados con la salud, la crianza, la socialización y el aprendizaje, etc., no están en los libros de historia, únicamente por su vinculación histórica (y actual) a las mujeres. A pesar de que la pandemia que hemos pasado debía haber puesto todo esto en el primer plano social, lo hizo solo en un momento muy concreto y me da la impresión de que lo estamos volviendo a olvidar.

¿Seguimos corriendo, en el siglo XXI, el riesgo o el peligro de ningunear o menoscabar a la mujer?

Cualquier crisis nos afectará más a las mujeres, ya lo decía Simone de Beauvoir, y en eso no hemos cambiado mucho. Las crisis económicas, sociales o sanitarias afectan más a las mujeres, existen multitud de estudios que reflejan esta realidad. Así que sí que corremos el riesgo, de hecho, en los últimos años estamos volviendo a escuchar discursos que hace años que estaban (o al menos así lo parecía) desautorizados, cuestiones que eran incuestionables, que ponen en riesgo de nuevo nuestros derechos, pero también es cierto que esta sociedad está cada vez más preparada para enfrentarlos.

LA FICHA

'Prehistorias de mujeres'. Marga Sánchez Romero. Destino: Colección Imago Mundi. Barcelona, 2023. 288 páginas. [Presentación en Zaragoza, miércoles, 29 de marzo. Ámbito Cultural de El Corte Inglés. A las 19.00.]