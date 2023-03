Yolanda Domínguez: "Hay que salir del relato de que las mujeres solo somos cuerpo"

Artista y fotógrafa, Yolanda Domínguez lleva años señalando desde su propia obra y desde el activismo la pervivencia inveterada de imágenes estereotipadas en torno al universo femenino. Domínguez también ha reflejado sus reflexiones y teorías al respecto en el libro 'Maldito estereotipo'. La semana pasada visitó Zaragoza para hablar de estas cuestiones dentro de los 'Diálogos de la Facultad de Derecho', en este caso con la presencia de Diana Valero, profesora en ese centro y coordinadora del Máster en Relaciones de Género.

¿Por qué comienza a interesarse por la estereotipación de las mujeres en el arte y la cultura visual?

Estudié Bellas Artes y enseguida me di cuenta de que las representaciones de las mujeres son muy concretas, no hay mucha variedad, y que además las que se hacían hace 500 años se siguen haciendo hoy en las pantallas.

¿Qué es un estereotipo de género en 2023?

Percepciones creadas por hombres hace 500 o 600 años que siguen vigentes cuando el mundo ha evolucionado muchísimo. Los estereotipos son formas de sintetizar una información o un grupo humano que arrastran muchos prejuicios. Las imágenes nunca son objetivas, hay una mirada subjetiva de quien las crea. En nuestra historia cultural quienes han creado las imágenes son unas personas muy concretas: hombres blancos y heterosexuales. Con esa imagen nos hemos comunicado durante mucho tiempo y seguimos haciéndolo a día de hoy.

¿Tan poco hemos avanzado?

Hay muchos estereotipos porque hay muchos grupos humanos representados. Hay racistas, homófobos... Lo que sucede es que ahora mismo se apuntan como liberadores estereotipos que son los de siempre.

¿Por ejemplo?

Parece que no salimos de la imagen mujer valorada por su aspecto físico o por resultar sexualmente atractiva. Y ahora además esto se vende como algo empoderador para las mujeres. Y no salimos de ahí. Yo no veo que se diga que una mujer empoderada es la que tiene capacidad para cambiar las cosas, leyes, empresas, la ciencia, la economía. Se sigue creyendo que una mujer empoderada es la que consigue ligarse a muchos hombres.

¿En todos los terrenos?

Hablo del lenguaje visual. Y de los medios de comunicación, que son a día de hoy el ámbito con más influencia: ahí no veo que cambien los estereotipos, ni de hombres ni de mujeres.

¿Más que en el entretenimiento?

También sucede en el cine, la televisión, las series. Y sobre todo en la moda. Es el sector en el que la imagen de la mujer ha empeorado radicalmente.

¿Con respecto a cuándo?

En los últimos años ya no solamente las mujeres son jóvenes, blancas y delgadas, sino que se muestran en poses que parecen que están muertas, retorcidas, drogadas o violadas. Y esto se vende como una imagen deseable y estéticamente aceptable, nadie lo denuncia.

Pero la moda (muchas marcas), aunque sea desde el punto de vista del marketing, se centran en lo contrario: lo inclusivo, la diversidad corporal...

Muchas veces la diversidad es una trampa, porque la asociamos con la igualdad y no siempre es así. Por ejemplo Disney lanza una Sirenita negra, pero si el relato sigue siendo el de una mujer que debe transformar su cuerpo para lograr el amor... Eso no es igualdad, sino el aprovechamiento de un nicho de mercado más. Si la moda sigue representando a una mujer débil, pero negra, ¿estamos ante una mayor igualdad?

¿Usted qué piensa?

Que es aún más perverso, porque de repente hay un nuevo grupo humano que entra en la misma opresión. Ahora mismo se están confundiendo la diversidad con la igualdad. Lo que hay que cambiar no son los protagonistas sino el relato. Imagina que se hace una película con una mujer protagonista, pero está valorada solo por su aspecto físico. Por ejemplo, el filme'Blonde' tiene mujer protagonista, pero no ha cambiado el esterotipo. Porque no hay nada de malo en que una mujer muestre su cuerpo, su dimensión sexual, pero como estrategia, al haber tantas representaciones de esto, necesitamos otras formas de valorar a la mujer, de hacerlo por otros aspectos. Necesitamos equilibrar el imaginario y ver otras formas de valorar a una mujer, no por su cuerpo sino por lo que hace con él, por sus logros intelectuales, por su creatividad, lo que sea, otras facetas.

¿Cómo podemos salir de esta mirada limitada?

Si hasta ahora hemos visto el mundo a través de la mirada masculina, una de las formas de poder ver otras opciones es que las mujeres creen sus propios relatos. O sea, mujeres hablando de sí mismas, si bien esto no asegura totalmente que haya otra mirada porque también tenemos interiorizadas ciertas cosas, pero a la larga tendremos más opciones. Por ejemplo, ahora hay muchas mujeres que se dejan canas, eso es una manera de cambiar estereotipos. Y, sobre todo, insisto, salir del relato de que las mujeres solo somos cuerpo.

Sucede también que hay una corriente que casi empuja a verse bella en cualquier caso, el 'body positive'. ¿No es algo demasiado aspiracional que, al final, sitúa igualmente el aspecto en el centro?

Es necesario que haya otros aspectos de la vida de la mujer por los que ser valoradas. Experiencias, tolerancia, sabiduría acumulada. A veces nos describimos como un mueble, lo que medimos, lo que pesamos, nunca hablamos de un cuerpo vivido, habitado, de lo que hacemos con él. Y eso tiene que ver con la representación que se hace de nosotras: insisto, seguimos siendo solo cuerpos, cuerpos inactivos, como deshumanizados.

¿Qué papel le otorga a las redes sociales en relación a los estereotipos?

Dan la posibilidad a todo el mundo de cambiar el imaginario y esto es una herramienta muy poderosa. Un selfi puede ser una herramienta de transformación, pero depende de cómo la uses: puedes aplicarte un filtro y poner morritos o puedes decir "mira, esta soy yo". Lo que es cierto es que los algoritmos siguen beneficiando al estereotipo.