Poemas de amor de autores aragoneses para el Día de San Valentín

Hoy es el Día de San Valentín, el día del Amor, uno de los temas capitales de la vida y de la historia de las civilizaciones. Un puñado de poetas aragoneses, y también una autora argentina, Mirta Rosenberg (seleccionada por Carmen Gascón Baquero), ofrecen hoy uno de sus poemas amorosos, todos ellos publicados ya, salvo el de Gabriel Sopeña en dos tiempos. Ellos son Mariano Castro, Francisco Ferrer Lerín, Raúl Herrero, Aitana Monzón, Ángel Petisme, María José Sáenz, Gabriel Sopeña, Nacho Tajahuerce, Miguel Ángel Yusta y Rafael Yuste. Y la invitada es Mirta Rosenberg. Todos ellos ofrecen distintas visiones del amor: directas, más metafóricas, irónicas en algún caso, depuradísimas, en otros.

MARIANO CASTRO

[“Este poema apareció en una revista hace un tiempo y lo he recuperado para un próximo libro”, dice el poeta, actual propietario de La Casa del Poeta de Trasmoz.]

Esa arruga tan noble te embellece:

es un pliegue del tiempo que has vivido

perdida en la tormenta del amor.

*****

FRANCISCO FERRER LERÍN

[En breve publicará en Tusquets su ‘Poesía reunida’. Dice: “Un poema que intenta trascender el amor matrimonial para llevarlo al amor por el inventario antes, durante y después de la muerte. Fue publicado en ‘Libro de la confusión’, Tusquets, 2019.]

DEJAS ATRÁS

Dejas atrás la blusa de organdí con que excitabas a Infausto,

la orquesta de charanga principal en los festejos del Día de los Ángeles,

el revuelto de ajos tiernos que incomodaba a Gato Cero

y la macedonia de frutas tropicales

dedicada al recuento de las moscas de la carne.

También dejas atrás la lectura de Seferis,

la hormigonera de juguete comprada en el mercadillo de Parque Ministerios,

las bombillas fundidas del vestidor de los domingos

y el ruido endiablado del cambio de marchas de nuestro primer descapotable.

Te quiero Conchita tal como fuiste en los primeros años,

tal como fuiste en la época de esplendor que duró tan poco,

tal como fuiste en el griterío de la sordera y la escasa claridad,

tal como eres ahora blanca y sonriente en esta caja de pino.

Empujan los soldados corpulentos de uniforme verdoso,

parecen tener prisa en este trámite vulgar,

quizá teman que el calor y la humedad pudran la mano

que cuelga fuera intentando despedirse del mundo

o quizá agarrarse a la mía,

también colgante.

*****

MARI CARMEN GASCÓN BAQUERO-MIRTA ROSENBERG

[Dice la poeta y directora editorial de la Fonoteca Poesía Recitada: “Aunque he escrito bastantes poemas de amor, he elegido este poema de la escritora argentina Mirta Rosenberg porque habla del amor vivido y que ya pasó pero habiendo experimentado que amar es ser y no servir. Yo añadiría que amar es retornar cada día a ti misma y a los demás y descubrir siempre algo especial que da calor como los guantes, sean de lana o de satín, pero siempre aplaudiendo a la vida, agradecida a las gentes”, dice Mari Carmen.]

EL GUANTE PERDIDO ES FELIZ

!Huye de mí o quedarte a amarme

cuando por fin me he perdido!

Ya no hay la incongruencia

de estar en relaación; simplemente

soy como los áarboles

podridos por el tiempo

o la anciana estéril que se gana

el ramillete de la novia en una boda.

Dama de honor, en el amor te has cumplido

en el tiempo.

Ahora solo pido que compartas

la inútil alegría

de ser y no servir.

(De ‘El arte de perder’, escrito por Mirta Rosenberg, escritora argentina).

*****

RAÚL HERRERO

[El poeta y editor de Libros del Innombrable señala: “En parte el amor es como una merluza, esto es, que tiene querencia por los fondos fangosos y durante las horas nocturnas tiende a desampararse y a dejarse ir hacia la superficie para alimentarse. Por fortuna, el amor también es como un botafumeiro sideral, con todo lo que eso implica. El poema de amor que se publicó en ‘Sombra salamandra’, pero del que hasta ahora nunca se había visto la dedicatoria.]

ERES LA SOLUCIÓN

[A mi esposa, Esther Martín]

Eres la solución

esencial donde la sed se disuelve:

la sed de la sunción.

Eres la solución

mercurial donde umbrío yo mordía

el muerto mascarón.

Eres ahogada agua

donde la melodía entona Anfión;

animales secados,

con trapos en tripas de advocación.

Eres bruma ahogada

en agua sin reflejo o licuación:

dientes comidos por boca sin lengua,

palabras de aire en mármol;

palabras lavadas en pan de légamo

y líquido esencial.

Con fervor me extrajeron

las pupilas ungidas por el mar:

porque el dolor arranca el encanto…

Eres la salvación

salvaje donde la sal se transmuta

en leche de asunción.

(De ‘Sombra salamandra (Poesía supersónica)’, 2016. Libros del Innombrable: Zaragoza.)

*****

AITANA MONZÓN

[Le joven poeta tudelana afincada en Zaragoza explica su elección: “Escribió Emily Dickinson: ‘Se parece el dolor a un gran espacio’. La palabra es un deseo y no consigues asirlo. El amor es un jacinto incendiado que no sabe de leyes ni de nombres. Por eso habrá que partir del fuego para comprender el fuego. Esta es una historia de amor sin la lentitud de la llama. Este es un amor que anuncia tempestades”.]

ESTA FORMA BELLA EXISTE EN EL DOLOR

Esta forma bella existe en el dolor.

También esta palabra que no digo,

que no vencerá y apenas cruza en ti

como el deseo ardiendo.

Vengo al amor terrible y lucho

donde la lanza sabe de la lanza

donde el quebranto es un umbral un humo

que tú atraviesas tú

y las nociones de ti

y los árboles.

Es esta forma huésped que existe en el amor.

En el amor respira lo sagrado y su derrota.

Tú vienes a un espacio ardido;

estas son mis manos, estas

mis regiones.

Cómo sabrás sin mí que el cuerpo

jadea y pólvora. Que no lejos

de aquí te han alcanzado

mis lentos ojos lentos.

Esa blancura habita en el dolor.

Caída en el centro de qué soles vencidos,

la belleza es tu patria imposible.

*****

ÁNGEL PETISME

[Dice el poeta y cantante: "Este poema aparece en 'El desierto avanza' (Poemas del noreste), editado por Libros del Gato Negro que reúne mi poesía aragonesa desde 1976 hasta la actualidad. El poema está escrito en 1996. Sigo pensando como entonces: 'Amar nos ensancha el alma para sentir, para vivir, para que el mínimo roce nos haga explotar de felicidad. Da igual a quién, cuándo o cómo. Respeta y hazte respetar, eso es amar'"].

FAX DE AMOR

Átame de pies y manos al mástil de tu espina:

no deseo más Ligias, Parténopes, Leucosias.

Tapa mis oídos con cera de abejas:

no me prometas conocer el futuro.

Tatúame un ojo en el centro del vientre:

está escrito en los astros que tu sexo es azul.

No dejes que me canse nunca de tu herida:

yo deseo la vida, no la inmortalidad.

*****

MARÍA JOSÉ SÁENZ

El deseo es ascenso hasta la cumbre

que observas desde el valle;

el amor, regresar.

-(Pertenece al libro ‘Afuera hay sol’. Olifante).

*****

Mari Carmen Gascón: "Yo añadiría que amar es retornar cada día a ti misma y a los demás y descubrir siempre algo especial que da calor como los guantes, sean de lana o de satín, pero siempre aplaudiendo a la vida, agradecida a las gentes”

GABRIEL SOPEÑA

[“¿Qué puedo decir del amor? Cemento de la creación, feroz guerrero. Bendito faro: juez implacable”, anota el profesor, cantante y compositor.]

1

Tu boca es un molino de caricias

sabias

que me aprenden.

Brasa orfebre.

Mi cuerpo es El altar que arde en tu Nombre.

La Canción que aprende el río

tras Eras densas de tránsito.

2

Hay un pensamiento, poblado de perfume,

que convierte a tu cuerpo en atolón de bruma.

Juntos, sin verse entre sí,

tu pecho y este anhelo mío y duro

incapaz de invocarte con palabras.

Velado el minuto.

Ardiendo las velas.

Ahora, que acaricio el fondo

del miedo por extrañarte.

(El poema es inédito).

*****

NACHO TAJAHUERCE

[El poeta y profesor declara: “ El amor ya no es contemporáneo’, de esta forma tituló el poeta David González una de sus antologías poéticas más importantes. El amor es un acto revolucionario en estos tiempos convulsos en los que el compromiso social ha desaparecido. Una sociedad sin amor es una sociedad devastada”.]

NIEVE

El eje que sostiene tu rostro

es la respuesta de la tierra.

Si mis ojos vieran tus ojos,

ciegos, en penumbra,

como si mirasen fijamente el sol,

tan solo quedaría la nieve.

(De ‘El rostro del mundo’.)

*****

Gabriel Sopeña: "¿Qué puedo decir del amor? Cemento de la creación, feroz guerrero. Bendito faro: juez implacable”

MIGUEL ÁNGEL YUSTA

[Miguel Ángel Yusta publicaba el pasado verano ‘Postludio’. Explica: “El camino del amor no es una autovía cómoda y luminosa, sino que suele reflejar en su trayecto un difícil sendero lleno de dudas y trampas, con sus diversas fases o estaciones como si de un viaje del alma se tratara. Pero, aun a pesar del sufrimiento, esperamos un final esperanzado -no siempre cómodo- al que tenemos que atenernos. Este poema es un apacible momento de amor”.]

CUARTERO N.º 12

Agotar el secreto de las horas

con el bello Cuarteto de Beethoven,

cuando la vibración de los sonidos

estremece el silencio.

Contemplar en penumbra

la líquida mirada de unos ojos,

inmenso mar de notas enlazadas

donde navega el fuego.

Regresar al contacto

de huellas y certeza

con manos que dibujan cadencias y deseos

mientras, sobre el compás, muere la tarde.

(De ‘Postludio’, 2022).

*****

RAFAEL YUSTE

[El poeta y editor de Prames escribe: “El poema pertenece al poemario inédito ‘Nucleótidos autorreplicantes’, compuesto por diez poemitas encadenados, en los que, inevitablemente, el amor se hace presente sin mencionarlo expresamente”.]

Blanquísima y tatuada

la tierra atrae al cuerpo

en busca de alimento o compañía

y la noche es

−tan claras son a veces las esencias−

océano de paz luminiscente

y hay algo como de felicidad

gris plateada, de pez volador.