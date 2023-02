La película 'La estrella azul' sale a las calles de Zaragoza

La filmación de la película ‘La estrella azul’, sobre la figura del músico Mauricio Aznar, prosigue estos días en la capital aragonesa. Tras las escenas rodadas en el pabellón Príncipe Felipe el pasado sábado, en las que participaron alrededor de 600 personas, el rodaje se detuvo ayer en la calle de Bilbao, donde se grabaron varias tomas con Pepe Lorente, el actor zaragozano que se mete en la piel del líder de Más Birras, y Bruna Cusí (‘Verano 1993’, ‘Incierta gloria’), que interpreta a su novia.

Más de 20 figurantes formaban parte de la escena en la que se utilizaron 12 vehículos de los años 90, época en la que se ambienta la película que dirige el cineasta zaragozano Javier Macipe.

«¡Vamos a primera. Motor, graba, graba... y 3, 2, 1... acción!». Tras las indicaciones del equipo de dirección, Pepe Lorente y Bruno Cusí avanzaban hacia la cámara interpretando sus diálogos.

«Javier es un director con mucho talento, tiene mucha sensibilidad para dirigir actores. Y con Pepe tenía muchas ganas de trabajar. Es muy generoso, muy buen actor, muy divertido. Es una lástima porque hago un papel pequeñito y me gustaría estar más tiempo rodando aquí con este equipo», comentó Bruna Cusí en una pausa del rodaje.

La figura y la música de Mauricio. Ha sido muy interesante descubrir a la persona y al personaje, y además, también en su momento he ido conociendo personas que formaron parte de la vida de Mauricio y la verdad es que es bonito dar vida a algo que sucedió. Me pasa un poco como con ‘Verano 1993’, que tienes un poco la responsabilidad de que mi personaje es un conjunto de mujeres que conocieron a Mauricio y estoy un poco como transmitiendo algo que ya pasó. Te sientes como más responsable de la actuación y de que llegue. Con la música de rock & roll y la chacarera ha sido un descubrimiento porque soy muy melómana y ha sido un buen descubrimiento.

Junto a e Cusí, el protagonista del filme, Pepe Lorente, afirmó que «esta película me ha cambiado ya como actor, como artista y como persona».

Sobre su interpretación en ‘La estrella azul’, donde también canta y toca la guitarra, Lorente explicó que “Javier Macipe buscaba un actor que tocara lo suficiente como para embarcarse en la quijotesca aventura de, en seis meses, que era el tiempo que íbamos a tardar para comenzar a rodar, llegara a defenderse con rock and roll básico y ritmos ternarios de chacarera. Antes de empezar me defendía un poquito con la guitarra, pero no conocía todos los acordes y nunca me supe una canción entera. Pero sí tocaba la batería a mis 20 años, así que ritmo y oído musical tengo. Luego le metí muchas horas y la pandemia, que dentro de que es una situación muy trágica y muy difícil, nos vino bien para seguir practicando”.