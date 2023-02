Aragón llora a Carlos Saura, uno de los talentos más rutilantes del cine español

Las reacciones de pesar ante la muerte del cineasta oscense Carlos Saura se van sucediendo conforme pasan las horas y la luctuosa noticia se convierte en dominio público. La ministra de Educación y Formación Profesional, la zaragozana Pilar Alegría, le ha dedicado unas sentidas líneas en Twitter, además de hacerse eco de las palabras de la Academia de Cine. "Carlos Saura, aragonés, amante de su tierra, apasionado de la fotografía, retrató como pocos a la sociedad en todas sus obras. Su aportación al cine moderno es indiscutible. Todo nuestro cariño a su familia ❤️".

Todo nuestro cariño a su familia ❤️ https://t.co/frJPKwBiGi — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) February 10, 2023

Desde la Diputación Provincial de Huesca se lamentaba profundamente el fallecimiento de Saura, Medalla de Oro de la provincia de Huesca. Una distinción que otorga la Institución Provincial y que recibió junto a su hermano Antonio Saura, autor del emblemático mural ‘Elegía’ en la DPH. La institución quiso distinguir sus figuras y el talento artístico de ambos altoaragoneses.

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, destacaba la intensa relación que Saura mantuvo siempre con su ciudad de origen. “Una relación que está plasmada, por ejemplo, en el Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura del Festival Internacional de Cine de Huesca. Un premio que siempre entregaba personalmente. Saura está muy presente en otros espacios de la ciudad como el Palacio de Congresos, donde el auditorio lleva su nombre”.

Luis Felipe, alcalde de Huesca. Rafael Gobantes

Luis Felipe también ha recordado que la ciudad ha podido disfrutar de las últimas obras de teatro que había dirigido y ha recordado el documental musical “Jota”, del año 2016, en el que Saura propone un nuevo recorrido desde los cantes y bailes de la jota aragonesa más básicos y apegados a la tierra, hasta aquellos que anticipan el futuro.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, empleó la misma vía para mostrar sus condolencias por la muerte del realizador. "Ha muerto Carlos Saura, inesperada y muy dolorosa noticia. Carlos ha entrado ya en la historia de la mejor cultura española y aragonesa, en la estela de Goya y Buñuel. Lo he venido tratando en los últimos años, desde una profunda admiración hacia él. Que la tierra le sea leve".

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, también quiso expresar su aplauso a la figura de Saura. "Siento mucho el fallecimiento de Carlos Saura, un aragonés universal, un genio del arte cinematográfico con una extensa y excepcional carrera. Descanse en paz".

Sus compañeros de profesión, desolados

La actriz Ana Labordeta se ha expresado desde la pena y la profunda admiración. "Me ha impactado, no sabía que estaba enfermo. No tuve la suerte de conocerlo en persona ni trabajé con él, pero admiraba profundamente su compromiso con el cine y su manera de contar historias en un momento muy complicado de este país. Además, me encantaba verlo con su cámara analógica colgada en el cuello. Me daba siempre la sensación de que mantenía una gran curiosidad por la vida. Se nos ha ido un grande".

De arriba abajo, y en el sentido de las agujas del reloj, Vicky Calavia, Ana Labordeta, Miguel Ángel Berna y Gaizka Urresti. H. A.

La realizadora y guionista Vicky Calavia, que trataba con Saura de manera habitual, estaba muy afectada. "Le tenía muchísimo cariño. Aunque sabía que estaba malito, siempre es un golpe. Le admiraba muchísimo; un realizadir fantástico y un verdadero hombre del Renacimiento, siempre ávido de seguir aprendiendo y creando. Creo que esas ganas de saber le han mantenido vivo y lúcido, a pleno rendimiento. Cuando vi su último documental, ‘Las paredes hablan’, le escribí al momento; siempre respondía con cariño. Su último correo electrónico, de hace un par de meses, lo conservo con mucho amor. Hablar con él siempre fue una de las grandes alegrías de pertenecer a este mundo del cine”.

Gaizka Urresti ya está en Sevilla; este sábado aspira a un Goya por el documental ‘Labordeta, un hombre sin más’, que ha hecho junto a Paula Labordeta. “Sabía que se estaba yendo; veníamos preparados para un día feliz, con la posibilidad de conseguir un Goya y compartir escenario con un maestro como Saura, al que pude conocer durante años cuando solo era aspirante a cineasta, luego como compañero y finalmente, gracias a ‘Goya, 3 de mayo’, como su productor. Estoy triste; la vida es así, pero nos queda la alegría de haberle visto activo hasta el final. Hace apenas una semana estrenó su documental ‘Las paredes hablan’, y en 2021, ya con 90 años, hizo una película aragonesa 100%, desde el equipo técnico al actoral; fue todo un privilegio para quienes participamos en aquello”.

Para el bailarín Miguel Ángel Berna, el cineasta oscense “ha sido una persona muy importante en mi vida. Sin ser actor, he trabajado en tres películas con él, una de ellas 'La jota', que fue un proyecto que costó mucho sacar adelante. Pero el trabajo con él no es lo más importante. Yo valoro mucho más sus comentarios, las conversaciones que hemos mantenido, lo mucho que hemos hablado de este Aragón nuestro”. Berna, que actualmente está bailando la jota de 'La Dolores' en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, ha asegurado que le va a “dedicar la actuación de hoy”. “Siempre lo llevaré en el corazón”, concluye.

Más reacciones desde la cercanía

El actor José Luis Esteban manifestaba que "el cine de Carlos Saura ha mejorado este país, que no sería el mismo sin su mirada. De muy pocos artistas se puede decir que trascienden su obra y que se han convertido, ellos mismo, en símbolos referenciales de la sociedad que han escrito, filmado, pintado o fotografiado. Su cine nos ayudó a explicarnos, a reconocernos, en un momento histórico de enorme complejidad y es responsable, en no pequeña parte, de nuestra transición sociológica del blanco y negro al color. El artista y su ejemplo no tienen edad ni defunción posible. Estoy seguro de que dentro de unos años podremos asegurar que Carlos Saura filma cada día mejor".

Otro gran actor zaragozano, Jorge Usón, expresaba que "es una penosa noticia que un genio que tanto camino abrió nos abandone justo antes de dedicarle una fiesta. La de los Goya. Sirva si cine para honrarle siempre y su vida como legado ejemplar. Me quedo entre tantas obras suyas con aquella “Ay Carmela” perfecta, homenaje al teatro, a los cómicos y a la supervivencia. Inspiradora de vidas y de ensueños. Destaco su amor por el teatro, la pintura y la música y su alquimia feroz con todos esos materiales. Adiós y gracias, Carlos Saura. Eterno y magnífico".

Jesús Marco, presidente de la Academia del Cine Aragonés, se mostraba "conmocionado" por la noticia. "En el mundo del cine, ha sido el aragonés más internacional e ilustre. Ha influido en varias generaciones de cineastas y ha sido un artista completo como fotógrafo y como director. Un maestro. Su muerte supone una grandísima pérdida. Como persona, era además muy humilde y muy cercano. En el terreno personal, solo puedo decir que 'La caza' me marcó y es responsable de mi amor por el cine".

Para Sergio de Uña, director de fotografía de 'Goya, 3 de mayo', la noticia del fallecimiento de Carlos Saura ha sido un mazazo. "En el cine era un maestro y como persona resultaba impresionante, de una enorme calidad humana y con un gran respeto por el trabajo de los demás. Trabajar con él ha sido un hito en mi carrera, una gran responsabilidad, porque sus películas son ya memoria colectiva de nuestro país. Pero me quedo con su enorme personalidad".

El director del Festival de Cine de Fuentes, José Antonio Aguilar, confesaba la tarde de este viernes que aún no se creía la noticia. "Parecía un hombre que no envejecía y su muerte ha llegado cuando tenía un montón de proyectos personales en marcha y estaba a tan solo unas horas de recibir el mayor reconocimiento al que puede aspirar un director de cine en España, el Goya de Honor". "Era el último de una estirpe de cineastas que ya se ha extinguido, no solo en España, sino en toda Europa -añadía-. 'Cría cuervos' me descubrió lo que es y puede llegar a ser el cine. Esos personajes tan maravillosos me hicieron amar el cine como ninguna otra cosa".

Ana Asión, investigadora especializada en la historia del cine y docente de la Universidad de Zaragoza, contaba que "un amigo guionista y profesor de la Universidad de La Rioja, Bernardo Sánchez Salas, me ha resumido en la siguiente frase la muerte de Carlos Saura: “Ha vuelto a morir Goya”. Esas palabras recogen muy bien lo ocurrido. Se ha marchado una de las figuras más relevantes de Aragón, España y el mundo en lo cinematográfico, artístico y cultural".

Por su parte, José Luis Anchelergues, director del Festival de Cine de Zaragoza, destacaba que "Saura es una figura única dentro de la cultura aragonesa y dentro también de la española". "Me recuerda mucho a la figura de Goya, porque en su obra se unen lo estético y lo reivindicativo o social. Por todo ello, y por su aportación al cine español, le dimos el premio Ciudad de Zaragoza en la edición número 22 del festival. Su muerte me ha afectado mucho, tanto porque estaba a punto de recibir el Goya de Honor como porque sé que estaba trabajando en varios proyectos que ahora quedarán inconclusos. Ha aportado mucha belleza al cine español y ha sabido denunciar y criticar lo que estaba mal en cada momento".

Desolación en Huesca

A través de la redes sociales, el Festival Internacional de Cine de Huesca ha manifestado que es "un día triste" para este certamen. "Lamentamos profundamente la perdida de un maestro del cine, un genio del séptimo arte. Carlos, muchas gracias por tu cariño, tu arte y tu obra... para nosotros siempre ha sido, es y será un orgullo tener un premio homenaje con tu nombre".

También desde el Teatro Olimpia de Huesca han mostrado todos su cariño y apoyo a la familia y amigos del "gran Carlos Saura". "Hemos tenido la grandísima suerte de disfrutar en numerosas ocasiones de su presencia", esciben junto a una foto del cineasta retratado por Pedro Anguila tomando una imagen en su escenario en 2011.