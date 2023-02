‘Remake’ de ‘La caza’ de Carlos Saura con Carmen Machi, Rossy de Palma y Blanca Portillo

El alcance de la dimensión artística de CarlosSaura no deja de sorprender. Si el pasado noviembre se inauguró en Nueva Delhi (la India) una exposición sobre su espectáculo ‘Flamenco-India’, hace dos semanas se estrenó en Sevilla su visión de Federico García Lorca a través de India Martínez en el musical ‘Lorca por Saura’ y el viernes desembarcó en las salas de cine su documental ‘Las paredes hablan’, en los próximos meses se sumará una pieza más a este intermibable puzle con el ‘remake’ de una de sus películas más emblemáticas, ‘La caza’.Este filme que vio la luz en 1966 supuso su primera gran incursión internacional, con la consecución del Oso de Plata a la mejor dirección del Festival de Berlín como principal condecoración. Hasta el gran Sam Peckinpah reconoció la influencia de este largometraje que transita por las heridas latentes que dejó la Guerra Civil para rodar su ‘Grupo salvaje’ en los 70.

Más de medio siglo después, ‘La caza’ sigue más vigente que nunca, incrustada en el libro de oro del cine español. Un referente rotundo que este año se plasmará con el rodaje de un ‘remake’, es decir, la reinterpretación por parte de otro director de este filme. El encargado de asumir esta titánica tarea será el realizador donostiarra Pedro Aguilera (1977), que cuenta en su currículo con títulos como ‘La crisis’, ‘Demonios tus ojos’, ‘Naufragio’ o ‘La influencia’.

El proyecto, que cuenta como productor con el asturiano Jaime Gona y con el título provisional ‘Día de caza’, se halla en fase de preproducción y los esfuerzos se concentran en arrancar el rodaje el próximo verano, aunque todavía no está confirmado.

Lo que sí se puede anunciar es el potente elenco que protagonizará la cinta. Se trata de las actrices Blanca Portillo, Carmen Machi y Rossy de Palma. Una muestra de la ambición que alimenta la iniciativa. Además, también participará en el proyecto el fotógrafo zaragozano Jorge Fuembuena, recientemente nominado al Premio Feroz al mejor cartel por ‘Cerdita’.

Un juego cinematográfico

Pedro Aguilera confirma a HERALDO todos estos datos y proclama su admiración por el artista oscense: "Carlos Saura es uno de mis referentes, uno de los grandes creadores del cine español. Y ‘La caza’ está muy arriba en su filmografía, es una película magnífica". El guipuzcoano desarrolla su discurso: "Hacía tiempo que pensaba en hacer una adaptación libre de un filme de ese nivel. Es un juego cinematográfico muy sano que suele realizarse en otros países como Estados Unidos, Francia o Italia, pero que en España es una rareza, apenas se da".

Aguilera enfatiza que aborda el desafío con «respeto y distancia» a la obra original. "Mantendré el esquema pero introduciré cambios, como que las protagonistas sean mujeres. No quiero que sea un homenaje a Saura, sino un juego, que se puedan poner las dos películas una frente a otra, a modo de espejo. Lo esencial es que trata temas universales y que están vigentes tanto tiempo después", razona.

El realizador vasco confiesa que no siente "nada de presión" y que no ha intercambiado opiniones con Saura porque prefiere mantenerse "al margen", aunque le gustaría mantener una conversación antes de iniciar el rodaje. "No quiero marcarme ningún objetivo ni estar predeterminado por nada. Estoy convencido de que va a salir algo interesante de esta experiencia que no se ha hecho nunca en nuestro país", concluye.

El despegue internacional

‘La caza’ es uno de los pilares maestros de la profunda cinematografía de Carlos Saura. Fue el inicio de la colaboración del oscense con el productor Elías Querejeta, una sociedad que depararía riquísimos frutos en años sucesivos.

El rodaje se desarrolló por espacio de unas cuatro semanas en agosto de 1964 en los paisajes áridos de las localidades de Seseña, Equivias y Aranjuez, cerca de Madrid. Según han recordado integrantes del equipo, el calor fue sofocante. El guión fue escrito por el propio director junto a Angelino Fons. Para la interpretación contó con grandes nombres como Alfredo Mayo, en el papel del empresario Paco; Ismael Merlo como el endeudado José; José María de Prada encarnando a Luis, un pobre empleado; y un jovencísimo Emilio Gutiérrez Caba en el papel de un adolescente.

La cinta presenta a tres amigos que van de caza a un coto que fue escenario de una batalla durante la Guerra Civil. Todos ellos están pasando por momentos difíciles, separaciones y problemas con el alcohol, de modo que lo que iba a ser una tranquila jornada de caza se convierte en un enfrentamiento entre los tres. El odio y viejas rencillas afloran en una trama hipnótica y demoledora.

El estreno en las salas comerciales tuvo lugar el 9 de noviembre de 1966 sorteando a la censura franquista y se convirtió en un gran éxito de público. El presupuesto había sido de unos dos millones de pesetas y en la taquilla se cuatriplicó la cantidad.

Aunque los críticos españoles de la época no glosaron su calidad, esta sí fue refrendada en el extranjero, con el Oso de Plata a la mejor dirección del Festival de Berlín como medalla más significativa.