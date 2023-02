Anna Saura: "Siempre he visto a mis padres trabajando, sea sábado o domingo"

¿Qué supone ser la hija de Carlos Saura?

Es una suerte. Tener al lado a una persona con la vitalidad, la cabeza, la creatividad y la pasión por la vida y por lo que hace como la tiene mi padre es un enorme ejemplo de vida. También es un gran orgullo porque lo que ha hecho y lo que ha aportado al cine y a la cultura mundial lo ha realizado muy poca gente, y es algo que me enorgullece enormemente. Me siento una afortunada, pero también creo que cada uno tiene que tener su vida y su independencia; lo que ha hecho lo ha hecho él y el único que tiene el mérito en eso es él.

¿Le sigue sorprendiendo la extraordinaria vitalidad artística de su padre a los 91 años?

Me sorprende cada día. Tiene una vitalidad totalmente envidiable, una motivación por su trabajo y por superarse que no he visto nunca. Eso es lo que le lleva a tener 91 años y seguir trabajando.

¿Cuál es la principal enseñanza que ha extraído de él?

Que nadie te regala nada en la vida y que la única forma de conseguir las cosas es trabajando, trabajando y trabajando. Yo siempre he visto a mis padres trabajando, da igual que sea sábado o domingo, verano o invierno, y esto es por la pasión por lo que hacen. Pero por mucho que tengas suerte en la vida o facilidad para algo, si no trabajas y le dedicas tiempo y cariño, no se consigue nada.

¿Le ha transmitido su padre su amor por Huesca y Aragón?

Sí, yo creo que se lo transmite a todo el mundo. Allá donde va habla siempre de Aragón y dice que Huesca es el centro del universo. Desde pequeña hemos ido mucho a Zaragoza y a Huesca. El año pasado tuve la suerte de conocer Teruel cuando rodamos el cortometraje ‘Goya 3 de mayo’ y hace algunos años hicimos un viaje con su amigo, el también aragonés José Luis Mur, por el Pirineo aragonés y fue todo un descubrimiento.

Este viernes llega a los cines ‘Las paredes hablan’, un proyecto en el que usted se ha involucrado y que dirige y protagoniza su padre.

Ha sido un proceso muy bonito. Hacer documentales es algo maravilloso porque te permite ir evolucionando a medida que avanza el proyecto y te invita a ir improvisando y adaptándote a lo que va surgiendo. María del Puy, la productora, le ha dado una gran libertad a mi padre para poder profundizar en los temas que él ha considerado y, que algunos de ellos, inicialmente no se iban a tocar en el documental. Estamos todos muy contentos con el resultado final y creo que la gente lo va a disfrutar mucho.

¿Tuvo claro desde niña su vocación?

Tenía claro que no me quería dedicar al cine ¡y ahora mira! Llevo casi diez años trabajando en la industria en la parte de producción. Ahora llevo los documentales de Morena Films, he producido películas de ficción y documental, cortos… El cine es algo mágico, te atrapa.

También ejerce como docente en la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Cómo afronta esa responsabilidad de transmitir el conocimiento a sus alumnos?

Mi principal interés es transmitirles lo que les espera, lo que hay fuera y a lo que se van a tener que enfrentar en cuanto acaben la carrera en unos meses (doy clase al cuarto curso de Comunicación Audiovisual), en un sector tan competitivo y complicado como el audiovisual. Para mí esa es la gran responsabilidad, contarles las cosas cómo son, lo mucho que se van a tener que sacrificar y lo mucho que van a tener que trabajar, pero también lo bonito y fascinante que es en muchos momentos.

¿Disfruta con las proyecciones en las salas? ¿Teme que estén condenadas a desaparecer?

La sensación que vive uno cuando va a las salas no se vive en ningún otro sitio, por una televisión muy grande o un sonido muy bueno que tengas. Creo que las salas van a convivir con las plataformas y que seremos capaces de encontrar un equilibro entre diferentes contenidos para cada lugar.