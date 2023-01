Carlos Saura comienza el año con fuerza: obra de teatro sobre Lorca y un documental

A los 91 años recién cumplidos, Carlos Saura mantiene una admirable vitalidad artística. Lejos de recostarse en sus abundantes laureles, el oscense sigue apostándolo todo al hoy antes que al ayer. Una máxima que plasma con hechos con un intenso y polifacético arranque de 2023. Este sábado preestrena en Sevilla la obra de teatro ‘Lorca por Saura’, que ha dirigido y que está protagonizada por India Martínez. Y el próximo 3 de febrero desembarcará en las salas de cine su documental ‘Las paredes hablan’, en el que actúa por primera vez en su carrera.

"Cuando uno para, está muerto. Tengo la suerte de trabajar en lo que me apasiona, por lo que nunca lo he considerado un trabajo. Soy un afortunado", explica a HERALDO este creador incansable, coleccionista de premios y reconocimientos.

Fotógrafo, cineasta y escritor, detalla qué le pide a un proyecto para abordarlo e invertir en él tantas energías: "Que me permita libertad creativa. Para mí, eso es lo más importante, nunca he trabajado ni trabajaré en proyectos donde tenga imposiciones o no tenga el control creativo. Por lo demás, no tengo un criterio concreto, todos los proyectos que llevo a cabo es porque me apetece hacerlos, porque me mueven. Por desgracia hay muchos proyectos –muchos más de los que la gente se puede pensar– que nunca han salido y nunca saldrán y que es una pena porque es mucho trabajo y mucho esfuerzo, y también hay otros muchos que nunca pensé que saldrían y ahí están", reflexiona.

En estas coordenadas de libertad creativa y pasión artística se enmarca su más inminente apuesta, ‘Lorca por Saura’, una obra escrita por Natalia Grueso y dirigida por el aragonés. Además de la ‘premiere’ de este sábado en el Cartuja Center sevillano, también recorrerá el Teatro Cervantes de Málaga (26 de enero), el Teatro Palacio Valdés de Avilés (28 y 29 de enero) y el Auditorio de El Ejido (4 de febrero) y se instalará en el Teatro Infanta Isabel de Madrid del 15 de febrero al 19 de marzo.

En este espectáculo se toma como referente esencial a Federico García Lorca, embarcando al espectador en un viaje que recorre la trayectoria del poeta. Los actores recrean en escena la vida del andaluz, desde su nacimiento en la vega de Granada, pasando por su estancia en la residencia de estudiantes, sus viajes a Nueva York, Cuba y Argentina, la creación de la Barraca, hasta el desenlace de su fusilamiento en la Guerra Civil.

En el elenco actoral sobresale la presencia de la cantante India Martínez como protagonista, que aporta su personalísima voz. La artista cordobesa, con un legado de ocho discos y ganadora de un Premio Goya a la mejor canción original en 2015 por la película ‘Niño sin miedo’, aceptó el desafío lanzado por Saura y efectúa su debut como actriz en esta obra en la que interpretará y cantará, acompañada en escena por otros actores y músicos.

El oscense ha querido que sea una mujer la que interprete el papel del poeta, pues su mensaje es universal y atemporal. Completan la alineación Alberto Amarilla, Saturna Barrio y Antonio Bejarano.

"El teatro permite atribuciones como que una mujer interprete a Lorca, algo que en el cine sería menos creíble. India Martínez tiene una voz maravillosa y un ritmo precioso. Me encanta que haya asumido el reto de demostrar que, además de cantar, también es capaz de recitar los diálogos. Estoy convencidísimo de que lo logrará", indica Saura.

Siempre el cine

La siguiente fecha apuntada en rojo en la agenda del altoaragonés es el 3 de febrero, día en que el documental ‘Las paredes hablan’ desembarcará en la cartelera de todo el país. A pesar de que ha dirigido ópera y teatro, ha publicado novelas y ha realizado exposiciones de sus dibujos y fotografías, ningún campo de juego como el cine en el que derramar todas sus inquietudes y talento. "El cine para mí es el arte total porque aúna todos los artes a los que he dedicado mi vida. Lo bueno es que es una profesión que siempre te permite hacer cosas diferentes", asevera.

En este nuevo largometraje documental producido por María del Puy Alvarado, Saura transita por el origen del arte y su relación con las tendencias más vanguardistas. Retrata la evolución y la relación del arte con la pared como lienzo de creación, desde las primeras revoluciones gráficas en las cuevas prehistóricas hasta las expresiones más vanguardistas del arte urbano. El filme, que además de dirigir también protagoniza por primera vez Saura, recorre lugares emblemáticos de la creación artística ya que se rodó en 14 localizaciones como las Cuevas de Puente Viesgo y Altamira en Cantabria y el Yacimiento de Atapuerca en Burgos, pero también en las coloridas calles de Barcelona y los barrios de Lavapiés y Embajadores en Madrid, donde el grafiti es el protagonista.

Para su realización ha contado con la participación de artistas, personalidades y expertos como Pedro Saura, pintor de la neocueva de Altamira; Juan Luis Arsuaga, director científico del Museo de la Evolución Humana y codirector de Atapuerca; Miquel Barceló, uno de los iconos más reconocidos del arte contemporáneo; Anna Dimitrova, comisaria de arte; Roberto Ontañón Peredo, director del Museo de Prehistoria y Arqueología y de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria; Zeta, artista de grafiti; Suso33, creador urbano; Cuco, muralista; y Musa71, escritora de grafiti.