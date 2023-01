‘Teresa’, ‘La estrella azul’, ‘Rider’ y otras películas aragonesas que verán la luz en 2023

Este nuevo año augura una abundante cosecha cinematográfica de películas y documentales aragoneses. Además, la gala de los Goya, que se celebrará el próximo mes, contará con una nutrida representación de la Comunidad entre los nominados. Ya se sabe seguro el nombre de uno de los ganadores aragoneses de este año: el director oscense Carlos Saura, que recibirá el Premio Goya de Honor en reconocimiento a toda su trayectoria.

La película ‘Las niñas’, de la directora y guionista zaragozana Pilar Palomero, conquistó cuatro galardones en la pasada edición –obtuvo nueve nominaciones–. Con su segundo largometraje, ‘La maternal’, puede volver a llevarse el premio a la mejor película y lograr por primera vez el de dirección. La actriz Ángela Cervantes está nominada como mejor actriz de reparto por su trabajo en esta cinta. Palomero adelantó el pasado mes de noviembre que prepara su próxima película, una adaptación de un relato de la autora vasca Eider Rodríguez, titulado ‘Los destellos’, que quiere rodar este año en el Matarraña.

La guionista zaragozana Isabel Peña ya atesora un Goya por ‘El reino’. Aspira en la misma categoría este año por ‘As bestas’. Otra aragonesa, la oscense Yasmina Praderas, también podría llevarse el galardón al mejor sonido por esta película.

Gaizka Urresti, ganador del Goya en 2013 por el cortometraje ‘Abstenerse agencias’, puede lograr el de mejor documental del año junto a Paula Labordeta por ‘Labordeta, un hombre sin más’, trabajo que han dirigido al alimón a partir de un guión de Ángela Labordeta y Miguel Mena.

Matilda de Angelis y Liev Schreiber pasean en lancha por los canales venecianos en una escena del filme. HA

Paula Ortiz por partida doble

La cineasta zaragozana Paula Ortiz estrenará este año dos películas. La primera de ellas es ‘Across the river and into the trees’, protagonizada por Liev Schreiber y Matilda de Angelis. El filme, basado en la novela de Hemingway, narra una historia de amor que se desarrolla en Venecia. Se estrenará en febrero solo en Estados Unidos, de momento, tras su paso por sendos certámenes en Estados Unidos (Sun Valley Film Festival) y Europa (Ischia Film Festival) en 2022.

El otro título de Ortiz es ‘Teresa’, rodado en Aragón y protagonizado por Blanca Portillo y Asier Etxeandia, cuya filmación concluyó en agosto del pasado año en el monasterio de San Juan de la Peña y el entorno de Jaca.

‘Teresa’ es la cuarta película de la directora aragonesa y está basada en la pieza dramática ‘La lengua en pedazos’, de Juan Mayorga. «Está previsto que se estrene en otoño de 2023. Todavía no tenemos una fecha concreta, pero esperamos poder hacer un preestreno en Aragón. Me gustaría mucho», avanza Ortiz.

Germán Roda ha dirigido un documental sobre fútbol en Aragón Estación Cinema

También en otoño de este año, o principios de 2024, dependiendo de su recorrido en festivales, llegará la esperadísima ‘La estrella azul’, ópera prima del director zaragozano Javier Macipe. Tras una pausa de más de dos años motivada por la pandemia, el pasado noviembre se retomó el rodaje en Argentina –en Santiago del Estero y Cerro Colorado (Córdoba)– de esta cinta que se inspira en la vida de Mauricio Aznar, cantor apasionado de géneros y sonidos diversos, del ‘rock & roll’ al tango o la chacarera, y que fue arte y parte de grupos como Golden Zippers, Más Birras y Almagato.

El actor zaragozano Pepe Lorente (‘El reino’, ‘La maternal’) encarna a Mauricio, y en el reparto también figuran Bruna Cusí (‘Verano 1993’, ‘Fácil’), Marc Rodríguez (‘El fotógrafo de Mauthausen’), Catalina Sopelana (‘Mantícora’, ‘Modelo 77’), el reconocido músico Cuti Carabajal (interpretando a su propio hermano, Carlos Carabajal) y Mariela Carabajal, quien participa con un papel destacado en la ficción. La cinta transcurre en los años 90, cuando Mauricio recorre Latinoamérica buscando reencontrarse con su vocación. La filmación se retomará próximamente en Zaragoza, donde comenzó el rodaje en 2020, con la intención de concluir en el primer trimestre de este año.

Mariela Martínez interpreta a Fío en ‘Rider’, de Ignacio Estaregui. HA

‘Rider’, tercer largo de Ignacio Estaregui tras ‘Justi & Cía’ y ‘Miau’, se estrenará «seguro» este año, afirma su director. Todavía no se ha fijado la fecha porque el filme podría presentarse antes –en marzo– en el Festival de Málaga. La película cuenta la historia de Fío, una joven venezolana que trabaja como repartidora.

En lo que se refiere a documentales, Vicky Calavia estrenará en 2023 ‘Insumisa y divina’, sobre Raquel Meller, y ‘Las cerezas del exilio’ un trabajo sobre altoaragoneses en el exilio; de Germán Roda llegará ‘La pasión que lo cambió todo’, una docuficción sobre el nacimiento del fútbol en Aragón en la que participan Pedro Ciria, Jose Luis Melero, Jorge Valdano, Julián Casanova y el periodista de HERALDO Paco Giménez; Isabel Soria presentará los documentales ‘Vidal Mayor’, en el que se pone de relieve la importancia de este manuscrito en la historia de Aragón, y otra cinta cuyo título está todavía por definir sobre historias rocambolescas del patrimonio español; ‘Con la tierra en los pies’, de Fernando Vera, llevará a la gran pantalla el libro ‘Memorias compartidas’, que recopila testimonios sobre este pueblo oscense, y entre otras producciones, también se podrá ver en 2023 ‘Años de luz’, de Javier Calvo, sobre el colegio y el instituto turolense en el que impartieron clases José Antonio Labordeta, José Sanchís Sinisterra y Eloy Fernández Clemente.