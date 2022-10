Ana Asión: “La de los 70 no fue solo la década del destape en nuestro cine”

¿Por qué escudriña así el cine, y por qué puso la lupa sobre los años setenta del cine español?

Me licencié en Historia del Arte, y en la tesis doctoral elegí el cine como materia de investigación, porque me apasionaba desde siempre; profesores como Amparo Martínez o Fernando Sanz me animaron a que fuese por este camino. Fui acotando temas; cine español, porque me gustaba, y luego una parcela menos trabajada, como las películas de los años 70 más alejadas de los productos más comerciales.

¿Está correctamente valorada la figura del productor José Luis Dibildos dentro de nuestro cine?

Se le ha visto más como empresario, pero es verdad que no se habla tanto de esa mente tan inteligente que dio especial importancia a la parte creativa, artística y crítica del séptimo arte. Siempre pasa con los productores, de todos modos, pero al final son quienes van construyendo la historia del cine. Claro que Dibildos quería buenas taquillas, pero no solo eso.

En el libro se hace especial hincapié en el papel de la mujer en el cine de este intervalo de tiempo.

Sí, y también en el de los años inmediatamente anteriores. La de los 70 no fue solo la década del destape en nuestro cine; la mujer exploraba otras facetas en las películas de la tercera vía. María Luisa San José fue fundamental, una actriz como la copa de un pino; llamaba la atención por su físico, y eso llevaba público a las salas, pero sus papeles solían ir más allá de la mujer sumisa o convencional de la época. Incluso cuando hacía de prostituta se salía del cliché, porque ejercía esa profesión por necesidad; lo mismo pasa con Concha Velasco en ‘Libertad provisional’. José Frade, por ejemplo, iba por un camino distinto en ‘Préstame tu mujer’, protagonizada por Norma Duval.

No son películas políticas, aunque incluyen un análisis social.

Sí, por eso puse en el subtítulo del libro ‘Espejo de un país en transición’. En el cine de la tercera vía se retrata a una nueva clase media que había emergido en los 60 y quería su piso nuevo, la casita en la playa o la montaña, el coche… este cine busca empatía con los espectadores, historias que pueden protagonizar ellos.

Poniendo el foco en el presente, ¿Sufre hoy en día muchos episodios de paternalismo una profesora universitaria joven, aunque la sociedad haya cambiado?

Esta profesora no, la verdad, mi experiencia en general ha sido bastante positiva con todas las personas que me he ido encontrando en la universidad y en el mundo del cine. Tampoco soy la Ana de 2012, el año en que terminé la carrera:la experiencia da nuevas herramientas para desenvolverse en el día a día profesional.

¿Es verdad que se aprende mucho de los alumnos, o se trata más bien de una frase bonita?

Me gusta hablar con ellos; el diálogo favorece que se interioricen los contenidos que abordamos en clase. Me encanta cuando me hacen preguntas y quieren saber de actividades externas no vinculadas necesariamente con las asignaturas. Tienen mucho interés, y eso te llena. Sí leen, sí ven películas; te sorprenden más veces para bien que para mal, y es tu tarea animarles a que lean y vean ciertas cosas que les van a enriquecer. A todos nos faltan y nos faltarán libros que leer y películas que ver. De hecho, a veces pienso en un clásico que no he visto, y me digo que tengo la suerte de poder descubrirlo.

¿Alguna materia que apasione a las nuevas generaciones?

Doy una asignatura de arte contemporáneo español y cada vez veo más interés sobre pintoras y mujeres de cine. Cuando yo hacía la carrera no recuerdo que alguien dedicase un trabajo monográfico a una pintora o una cineasta, y hay unas cuantas: Pilar Miró, Josefina Molina , Ana Mariscal… le vamos a dedicar un ciclo en el ‘Aula de cine’, por cierto. Aquí tenemos a Paula Ortiz y Pilar Palomero.

Está unida a la Puebla de Híjar por vía materna y paterna. ¿Se atreve a venderla como destino?

¡Claro! Mi pueblo ha apostado mucho por la cultura en los últimos años, y exhibe claves que ayudan a completar la visión que tenemos de la historia de Aragón. Además, pasear por allá es una gozada.