Premios Feroz 2023 en Zaragoza, en directo

La gala de los Premios Feroz vuelve a Zaragoza por segundo año consecutivo. Esta edición de 2023 es muy especial para la Asociación de Informadores Cinematográficos porque sus premios cumplen 10 años. Una cifra redonda para celebrar el buen estado de salud del cine español que ha vivido un año inmejorable. Desde las 18.30, la plaza Miguel Merino de Zaragoza, será el centro neurálgico de la ceremonia. Por su alfombra roja pasarán todos los rostros populares del cine y la televisión de España. La cita contará con un invitado de excepción, Pedro Almodóvar, quien recibirá el Premio Feroz de Honor de 2023.

El público zaragozano, que durante semanas ha abarrotado las actividades especiales previas a la gala (coloquios con cineastas, ciclos y exposiciones) podrá acceder a la zona acotada de la plaza a partir de las 17.30 para ver a las estrellas y podrán ver el desarrollo de la entrega de premios en una gran pantalla instalada al efecto.

Aquellos que no puedan desplazarse hasta la zona acotada para ver a los artistas tienen la oportunidad de seguir todo lo que ocurre en esta gala a través de la mirada de los periodistas de Heraldo.es. En este directo descubrirán los secretos mejor guardados de la ceremonia, los 'looks' más llamativos de la gala, los vídeos de los famosos y, también, los nombres de los galardonados. ¿Se llevarán los premios 'As bestas' y Rodrigo Sorogoyen o volverá a triunfar la aragonesa Pilar Palomero con 'La Maternal? Las apuestas están abiertas y todo puede pasar en una gala en la que cuatro mujeres compiten por el galardón de mejor director.

La retransmisión en directo de la ceremonia se podrá seguir, también, a través del canal de Youtube de la Asociación de Informadores de Cine a partir de las 19.30.