Los Feroz por dentro: "Los egos de los actores son un mito, al contrario, son muy disciplinados"

Al ejeano Jorge Sora le entró el gusanillo del protocolo trabajando en la Expo de 2008. Casi 15 años después, es profesor en la materia y encargado de que todo funcione como la seda en los premios Goya, los Forqué y también en los Feroz, que se celebran este sábado en Zaragoza y en los que lleva ya dos años jugando en casa.

Su papel es el de procurar que todo este organizado sin que resulte envarado. Se trata de una ceremonia, pero a la par de una fiesta que, además, se retransmite al público, en este caso por YouTube.

"A diferencia de lo que la gente piensa sobre este tipo de actos, como algo rígido en el que hay empeño en marcar muy bien las distancias entre unos y otros, es todo lo contrario: la misión del protocolo es hacer que todo fluya, que esté bien conectado, que los recorridos de los invitados o sus conversaciones con los periodistas queden naturales. Se trata sobre todo de acercar a las personas y de que los asistentes disfruten".

Entre esas personas que asisten este sábado a la gala no están solo los artistas y demás invitados por la organización. Sora y su equipo han de tener en cuenta también a aquellos que van a trabajar, como los periodistas. O a los fans.

"¿Que quiénes dan más mal? (risas)". "Después de tantos años, mal, mal, no me ha dado nadie. Yo creo que todo el mundo en este tipo de ceremonia cumple un papel: los fans vienen a ver a gente que admiran, los periodistas están trabajando y en ese sentido necesitan que se les faciliten las cosas y los artistas están disfrutando porque es su noche, pero en el fondo también están trabajando. Si se respetan esas funciones, ese papel que tiene cada uno, no habrá nunca ningún problema".

Es en la alfombra roja donde principalmente se produce el encuentro entre ambos mundos, el de los periodistas y los artistas, y también es allí donde el arte del protocolo se emplea a fondo: "En mi mundo decimos que un 'photocall' no se puede parar nunca".

"El orden en que los invitados van pasando por la alfombra roja se hace en coordinación con los medios de comunicación", explica Sora. "Hay que dar entrevistas, hacer posados... Todo eso se coordina. Se van mezclando los nominados, que son los protagonistas de la noche, con los entregadores y otro tipo de invitados que participan o van a hacer algo en la gala. Es una mezcla ideada para que a lo largo de la alfombra haya fluidez. Al final es intentar hacer dos horas de espectáculo con mucho contenido y muy variado".

Una tarea que no se deja al azar: "Hay un método y una organización previos. Para empezar, se diseña una escaleta con los tiempos, que se cumplirán gracias a un equipo "coordinado" que trabaja entre bambalinas en una zona que llamamos la lanzadera. La tarea de este grupo es muy importante -subraya Sora- porque prepara a los grupos de artistas que tienen que ir saliendo. No puede entrar en la alfombra roja todo el que quiera cuando quiera". Para lograr este objetivo con éxito hace falta "una escaleta y un minutaje".

Un orden que... ¿genera fricciones? "Puede sonar raro, pero no he tenido nunca ningún problema con nadie. Eso de los egos de los actores es un mito, lo digo de verdad. Al contrario, son muy disciplinados. Al final hay que darse cuenta de que cuando ruedan lo hacen dentro de un engranaje que tiene que estar funcionando correctamente. Es verdad que los actores arrastran una fama de puertas para afuera de exigentes, pero viendo lo que yo he visto de puertas para adentro no es para nada así".

Otro de los terrenos donde el protocolo es necesario es el del 'sitting'. Dicho en castellano, sentar correctamente a cada invitado donde corresponde. En el caso de los Feroz, se plantean a la manera de los Globos de Oro, esto es, con una cena de por medio: los invitados se sientan en torno a una mesa donde se come y se bebe. A Sora esto no le añade más problemas. "Decidir dónde se coloca cada uno forma parte de unas tareas previas, tanto en lo que se refiere a la decisión de dónde sentarlos como a la hora de sentarlos efectivamente para cuando comience la ceremonia. Si antes de la gala has conseguido que todo el mundo esté en su correspondiente asiento, está todo solucionado", explica Sora.

Lo más importante en realidad, apunta, "es que los realizadores de la retransmisión televisiva sepan dónde se encuentra cada nominado para poder enfocarles cuando corresponda y esto se pacta y se decide sobre un plano". En este sentido, Sora apunta que la sala Multiusos de Zaragoza es "el sitio ideal" porque es un espacio diáfano en el que puede disponerse todo lo que necesita una gala como las de los Feroz: una zona de lanzadera, un lugar para la alfombra roja, una gran sala para poner las mesas y un escenario versátil. "Ya puede presumir Zaragoza del sitio que tiene", concluye.