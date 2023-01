Jorge Asín cambia la comedia por el ‘thriller’ en la película ‘Lobo feroz’

Aunque para muchos es un rostro indisociable del programa de humor ‘Oregón TV’, que cada sábado emite la cadena autonómica aragonesa, Jorge Asín (Zaragoza, 1972) es, además de guionista de este espacio, un intérprete cuyo registro va mas allá de humor. Prueba de ello es el papel que interpreta en la película ‘Lobo feroz’, de Gustavo Hernández, un ‘thriller’ que llega este viernes a las salas de cine, y en el que da vida a un pederasta.

Por este motivo, Asín advierte a los padres de hijos fans de ‘Oregón TV’ que «no es una peli recomendada para niños». El actor recibió una llamada a través de su representante para que hiciera un papel determinado en esta cinta rodada en Cádiz y en cuyo elenco figuran Javier Gutiérrez, Adriana Ugarte, Rubén Ochandiano, Juana Acosta, Antonio Dechent y Fernando Tejero. «Por supuesto dije que sí y me presenté allí. Estaba rodando al mismo tiempo ‘A mil kilómetros de la Navidad’, que se filmaba en Benasque, con lo cual alguna vez me tocó recorrerme España entera, desde Benasque hasta Cádiz», recuerda.

Sobre su interpretación en el largometraje explica que «la gente no está muy acostumbrada a verme en este tipo de personajes porque hago de pederasta. Es un papel pequeñito, no puedo desvelar mucho de la trama porque la película tiene muchos giros de guión».

Asín aparece al principio de ‘Lobo feroz’ y en este ‘thriller’ se mete en la piel de un guardia de seguridad. «La escena en concreto se divide a lo largo de la película en dos. Es ella persigue a unas niñas. No había rodado nunca este tipo de cuestiones tan peliagudas y fue curiosa la forma de grabar. Me llevé fenomenal con las actrices, aunque cuando yo rodaba mi parte las niñas no estaban, y viceversa –explica–. Había un juego de contraplanos que hacían que aquello, lógicamente, no fuera traumático para ellas»

Otra experiencia que rememora sobre su trabajo en esta producción fue la utilización de «ciertos mecanismos de efectos especiales artesanales de sangre con los que lo pasé en grande. Pero la peli es durilla –avisa–. Tiene escenas un poco gore, aunque por otra parte tiene giros cómicos y situaciones absurdas que provocan la risa, pero no deja de ser un ‘thriller’ con un tema bastante serio como es la pederastia».

Hasta ahora, el interpreta zaragozano ha participado en una docena de largometrajes y tiene pendiente el estreno de otro nuevo título, «pero por el momento no se puede avanzar nada», comenta.

El cineasta uruguayo Gustavo Hernández Ibáñez (’La casa muda’, ‘No dormirás’) dirige el ‘remake’ de ‘Big bad wolves’ (Aharon Keshales y Navot Papushado, 2013), un largometraje israelí alabado en su momento por Quentin Tarantino.

‘Lobo feroz’ cuenta la historia de un policía al borde de la ley y una mujer en busca de venganza que cruzan sus caminos, obsesionados con descubrir al asesino que se esconde tras los brutales crímenes de varias niñas. Ambos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr su confesión, aunque para ello tengan que tomarse la justicia por su mano.

«Encantadísimo» con el cine

Anteriormente ha trabajado en ‘A mil kilómetros de la navidad’ (Álvaro Fernández Armero, 2021), ‘Historias lamentables’ (Javier Fesser, 2020), ‘Lo dejo cuando quiera’ (Carlos Therón, 2019), ‘Miau’ (Ignacio Estaregui, 2018), ‘La tribu’, (Fernando Colomo, 2018), ‘Yucatán’ (Daniel Monzón, 2018), ‘Villaviciosa de al lado’ (Nacho García-Velilla, 2016), ‘Bendita calamidad’ (Gaizka Urresti, 2015), ‘Justi&Cía’ (Ignacio Estaregui, 2014) y ‘Refugios’ (Alejandro Cortés, 2013).

«Estoy contento, poco a poco van saliendo proyectos, unos personajes más importantes que otros, pero a mí me gusta mucho trabajar en el cine y tener la oportunidad de estar haciendo películas, esto y encantadísimo», afirma.

Su rostro también es habitual en el mundo de las series, en ficciones como ‘Poquita fe’, de Pepón Montero; ‘La Fortuna’, de Alejandro Amenábar; ‘Arde Madrid’, de Paco León; ‘Justo antes de Cristo’, de Pepón Montero, y ‘El Cid’, dirigida por Adolfo Martínez.

En escena

Sobre las tablas, Asín continúa girando por Aragón con la obra ‘¿Esto cuándo lo echan?’, junto a Marisol Aznar, Jorge Asín, David Angulo y Alfonso Palomares. «Este sábado estamos en Alcañiz con ella», anuncia. También sigue representando junto a Marisol Aznar ‘Manual de instrucciones propias’, «una obra con la que llevamos ya un tiempo y que habla sobre las fiestas de los pueblos», añade.

El próximo 4 de febrero también se subirá al escenario para presentar junto a Juako Malavirgen, Diego Peña y Mariano Bartolomé el ‘show’ ‘Teléfono roto’ en el Centro Cívico Río Ebro de Zaragoza.

A lo largo de su carrera, Asín ha trabajado con importantes compañías de artes escénicas más de Aragón (Teatro de la Ribera, Teatro Che y Moche, los McClown…) además de escribir y actuar en sus propios espectáculos teatrales, como ‘Tiempos Modorros’, ‘Ratas de Biblioteca’, ‘¡Sálvese quien pueda!’ o ‘¿Esto cuándo lo echan? También es uno de los creadores, guionistas y actores de ‘Oregón TV’ (Aragón TV), uno de los espacios de mayor audiencia en la cadena autonómica, reconocido dentro y fuera de Aragón (Premio Iris de la Academia de la Televisión al mejor programa autonómico en el año 2013 y Premio Pello Sorosola, otorgado por la Forta, al programa más relevante de las televisiones autonómicas españolas en el año 2014).