Jorge Asín, un 'oregonés' con el gusto bien entrenado

El actor y humorista Jorge Asín abre mucho el foco al acercarse a la gastronomía y probar cosas de aquí y de allá. Él es muy aragonés y ‘oregonés’, pero en lo culinario es un ciudadano del mundo. «El ternasco asado con patatas a lo pobre, que no me lo toquen, y la tortilla de patata, me la como hasta con armadillo». Pero al mismo tiempo disfruta de la fusión de las cocinas japonesa y nikkei del chef Abel Mora, de Uasabi, y adora el picante mexicano. «¿Tú conoces a alguien al que le guste el picante y tenga problemas de estómago? Pues yo no».

Así, entre risas y anécdotas culinarias que poco a poco van llegando a su cabeza, Jorge se anima a compartir algunos referentes gastronómicos. Lo hace en el barrio de La Bozada, muy cerca de su casa. «Me encanta porque tiene una vida muy de calle, casi de pueblo». Por supuesto, también a la hora de tapear.

El Taburete (c/ Álava, 2. 655 288 519) es el lugar que ha elegido para la entrevista. Y como bocado que recomienda a todo el que visite esta vermutería, una cazuelita de albóndigas de secreto con crema de naranja. La carne se mezcla con un poco de tocino para que estén más jugosas, y se flambean con vino blanco, brandy armagnac y zumo de naranja. «Tienen un sabor espectacular –confiesa mientras le da un bocado a una–, el dulzor y la acidez de la fruta apenas aportan un matiz muy equilibrado».

Lo dice serio y convencido de que este local es uno de sus favoritos para terminar los vermús toreros del fin de semana. «La verdad es que a diario no tengo tiempo para gran cosa», reconoce. Él y su pareja llegan tarde a casa «y normalmente resolvemos la comida con un plato único sencillo; eso sí, el sábado o el domingo nos esmeramos más».

Entre las recetas que borda está el arroz con conservas y conejo. El lomo, la longaniza y la costilla los compra en una tienda que vende productos de Calamocha. «Para que las conservas queden más tiernas las hiervo durante una hora antes de sofreírlas», explica. El toque final de unas briznas de azafrán del Jiloca también deja su sello en el arroz. «No es que sea un plato muy aragonés, pero tiene detalles de los fogones de Eugenio Monesma», sonríe.

Eso sí, la receta no la aprendió de su madre. «De aquellas comidas de los cinco hermanos con hora fija a la mesa, la imagen que tengo más viva es la de los huevos rellenos y el pastel con pisto recubierto con puré de patata y mayonesa». Se relame al evocar el momento.

En la cocina, muy pegado a su madre mientras preparaba la cena, rememora también la tarde noche del 23-F. «¡Vámonos a Francia, vámonos a Francia...! Solo acertaba a decir eso». A la mesa tiene otros recuerdos de cosas importantes que han pasado en su vida. «Un fin de semana en Mallorca, comiendo con mi mejor amigo Pedro Huerta, hace ya unos cuantos años tomé la decisión de dejar la profesión de fontanero y meterme en la escuela de teatro; allí resolví todas mis dudas, imagino que después de haber tomado unas copitas de vino», confiesa entre risas.

Jorge Asín come «casi de todo», pero de momento no puede con los caracoles. «A mi amigo Mariano Bartolomé le pasa lo mismo –relata–, un día lo intentamos juntos y fue imposible». Así que a la casquería más melosa no le tiene demasiado aprecio. «Pero las madejas y el hígado frito con ajo y perejil me encantan».

Además de por La Bozada, cuando sale le gusta moverse por el Tubo, la Magdalena y Delicias. Y si tiene que recomendar un par de sitios, junto a El Taburete, no se lo piensa mucho al citar El Descorche (c/ Andador Gutiérrez Mellado, 17. 876 281 108) y La Albada (c/ San Jorge, 31. 606 648 947). Del primero se queda con «unos mejillones picantes con tomate riquísimos». Y del segundo, con sus tablas, tostadas «y los vinos, que son muy diferentes».