Los Feroz reparten juego en Zaragoza y no dejan un favorito claro para los Goya

Los premios anuales de la prensa española especializada en el audiovisual, los Feroz, alcanzaron anoche su décima edición en Zaragoza, ciudad donde se entregaban por segundo año consecutivo, con dos grandes protagonistas en este 2023, según repitieron los organizadores: el frío, mucho, que puso a prueba a los invitados y a sus trajes de gala, y, sobre todo, el director Pedro Almodóvar, muy emocionado al recoger el galardón honorífico. Solo Marta Longás entre los nominados aragoneses (también aspiraban a estatuilla Isabel Peña, Pilar Palomero, Carla Pérez de Albéniz y Jorge Fuembuena), autora del mejor tráiler por ‘Cerdita’, no se fue de vacío de la sala Multiusos. A las puertas de esta, los aficionados y curiosos locales, afrontando también las bajas temperaturas y el viento, tuvieron la compensación de ver muy de cerca a muchos de los nombres propios del cine y la televisión del momento, y hasta de interpelar a algunos a su paso por la alfombra roja desde las 18.30. La protesta por la amenaza de desalojo del Centro Luis Buñuel también se dejó sentir en la plaza Miguel Merino.

Actores, actrices, directores y representantes del mundo de la cultura y de la política desfilaron por Zaragoza en una fría noche.

La fiesta de entrega en sí comenzó a las 22.00, en una Multiusos transformada en un gran restaurante donde se sirvió una cena a los invitados. Los presentadores (recuperados de entre quienes ejercieron este papel en las nueve ediciones anteriores) no fueron tan faltones, tan feroces, como habían amenazado los periodistas y críticos organizadores, y sí bastante ágiles para lo que se acostumbra en estas galas, de igual forma que los galardonados que fueron subiendo al escenario. Aunque, entre frecuentes agradecimientos a la ciudad anfitriona, sí hubo chanzas sobre un motivo zaragozano recurrente para ellas (la estación de Delicias y su enormidad) a cargo de Nacho Vigalondo.

Alegría y fiesta a las puertas del Auditorio de Zaragoza de la mano de los premiados en la gala.

Tras la gala, que terminó muy cerca de la 1 de la madrugada, no queda un favorito claro entre las películas que llevan sonando meses para la noche de los Goya, la que culminará la temporada de premios del cine español, el próximo 11 de febrero en Sevilla. ‘As bestas’ (mejor película dramática) y ‘Cinco lobitos’ (guión) se reparten también varios premios en otras categorías (sobre todo en interpretación). Pero Carla Simón es la mejor directora por ‘Alcarràs’, película rodada parcialmente en Fraga que acumula galardones desde el Oso de Oro en el pasado Festival de Berlín, y es distinguida como mejor película de comedia ‘Competencia oficial’.

El primer premio entregado fue el de actor de reparto de película, una estatuilla que estaba cantado que acabaría en manos de Luis Zahera, inconmensurable en ‘As bestas’ y al que se puede ver hoy actuando en vivo con un monólogo de humor (‘Chungo’ de título) en Zaragoza, en el Teatro de las Esquinas.

Bakalao y carnet de conducir

Los Feroz también premian las producciones de televisión y aquí imperó ‘La ruta’, la ficción de Atresmedia. Premio a mejor serie dramática, a su guión y a una de sus actrices, Claudia Salas, inmensa en esta historia que se ambienta en los años de fiesta electrónica en Valencia, en los tiempos del bakalao.

Sobresaliente está también David Lorente en el papel que le da el premio al actor de reparto por ‘No me gusta conducir’, la otra producción televisiva triunfadora, reconocida como la mejor comedia y que le regala a Juan Diego Botto el premio al protagonista.

El momento central de la noche fue el protagonizado por el Feroz de Honor. Subieron al escenario Julieta Serrano, Bibiana Fernández, Rossy de Palma, Aitana Sánchez Gijón, Leonor Watling y Milena Smit, seis ‘chicas Almodóvar’, para entregarle el premio al cineasta manchego. Este, que compartió mesa durante la gala con la vicepresidenta Yolanda Díaz, el ministro Miquel Iceta, el alcalde Jorge Azcón y la vicealcaldesa Sara Fernández, se emocionó hasta la lágrima por el vídeo de introducción de su galardón, que contenía imágenes de su madre en uno de sus cameos en su filmografía, a la que luego recordó en varios momentos de su discurso.

Almodóvar empezó agradeciendo a Zaragoza su recibimiento ya desde la víspera, desde su charla en la vecina sala Mozart del mismo Auditorio, abarrotada para escucharle. Y rememoró y destacó como claves en su persona y en su obra la experiencia de su infancia en un pueblo manchego de los años 50, su paso por dos colegios religiosos -que citó como los peores momentos de su vida-, su llegada al Madrid en ebullición de comienzos de los 80... Y, siempre, el cine. "Ha fagocitado mi vida por entero", dijo. "Los rodajes me quitan todos los dolores, me he hecho adicto a la adrenalina que me provocan", añadió. "Le he sacado mucho provecho al hecho ahora casi crepuscular de ir al cine", dijo también, antes de pedir apoyo para los sanitarios en su reivindicación frente a la Comunidad de Madrid.