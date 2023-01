Los cinco mejores momentos de la gala de los Feroz

Las lágrimas de Almodóvar

Fue una imagen fugaz entre las decenas que resumían su carrera en un vídeo de homenaje. Pero era la de su madre y ahí Almodóvar se vino abajo. El director manchego, bregado en todo tipo de ceremonias nacionales e internacionales, no pudo sin embargo aguantar las lágrimas en los Premios Feroz de Zaragoza al recordar la figura materna que, como solo unos minutos antes había contado Rossy de Palma, tanto le ha inspirado en su cine. Sollozando, pero al momento consolado por la más joven de sus chicas, Milena Smit, el cineasta logró recomponerse para terminar finalmente su discurso, en el que hizo un repaso vital en paralelo a su cine y en el que terminó pidiendo un fuerte aplauso en defensa de la sanidad pública y de las reivindicaciones de los sanitarios contra el Gobierno madrileño.

Silvia Abril, el potencial desastre que ella convirtió en un éxito

Hubo lágrimas, pero como en el musical de Julie Andrews, también hubo sonrisas. Y carcajadas. Estuvieron estupendas Paula Púa y Bárbara Santa Cruz, arrancando una noche en la que las mujeres demostraron talento a todos los niveles. Después se mostró voluntariosa aunque extrañamente desubicada Ingrid García Jonsson, pero fue el desparpajo de Silvia Abril el que situó la gala al más alto nivel. Especialmente memorable fue su momento con Almodóvar que, paradójicamente, nació de un error. La actriz se debía acercar por guion a la mesa del director, que justo en ese momento se ausentó. "Estará en el baño, será la próstata", dijo evitando el desastre y bochorno. Almodóvar apareció para alivio de todos. Y formó un bien dúo cómico junto a la actriz.

La 'sorpresa' de Botto y Casanova

En contra de lo que suele ser habitual, Eduardo Casanova, que ganó el Premio Arrebato por 'La piedad' y Juan Diego Botto, mejor actor por 'No me gusta conducir', resultaron creíbles al afirmar que no se esperaban el premio. Casanova, de hecho, no había preparado discurso y despachó el asunto con un "un beso para la humanidad", así en general.

El frío, el frío, el frío... ¡el frío!

Almodóvar fue el protagonista de la noche con permiso de un 'invitado' indeseado: el frío. Alguno dirá: es enero, es Zaragoza. Pues bien, hubo tantas quejas este sábado al respecto que uno diría que la gala se celebró en Helsinki. Es verdad que el cierzo sopló de lo lindo, cortando los cuerpos de actrices con vestidos nada invernales y crionizando a las decenas de fans apostados a las puertas de la Multiusos. Podría pensarse que dentro se estaba a salvo, pero al final de la gala, el encargado de recoger el Feroz a Mejor Película de Comedia en nombre de Jaume Roures, ausente, volvió a la carga. "Voy a ser breve antes de que se congele la vicepresidenta", soltó antes de volver a quejarse del frío.

La estación de Delicias, un género humorístico

Como si de una película de Santiago Segura se tratase, la particular comedia creada el año pasado por Nacho Vigalondo sobre el tamaño (grande, muy grande, desproporcionado) de la estación de Delicias ha tenido este 2023 segunda parte. Hace un año, el director hizo un rosario de chistes sobre las dimensiones cero acogedoras del edificio. Ante el éxito de crítica y público este sábado ha vuelto a la carga. "En la estación de Zaragoza si miras a lo lejos se ve la curva de la Tierra". Y así un buen rato. No puede decirse que no nos represente a todos.