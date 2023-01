Los pequeños artilugios de James Bond

Con la llegada de las nuevas tecnologías todo es mucho más fácil... y un pelín más aburrido. Una mañana de este verano pasado mi hija estaba nerviosísima. Recogía por la tarde el resultado del carrete de fotos que trajo del pueblo. Por el precio de un revelado recibía la incertidumbre del resultado y las copias en papel para guardar y revivir las imágenes de unos días especiales. Una bicoca, el invento del nuevo siglo.

A ella no le tocó vivirlo, claro, porque cuando nació ya había un par de cámaras digitales en casa. Pero en mi infancia recoger las fotos reveladas después de cada verano era una fiesta. Vivíamos esas pequeñas cosas como un acontecimiento feliz. Recuerdo también que un año nos tocó algo parecido a un premio gordo, porque en un tambor de Colón nos salió un vale regalo, una muñeca "Rabietas" que mi hermana todavía conserva. Pues bien, cuando avisaron de que la traían estábamos esperando en la escalera mi familia y algunos vecinos. Que pasara algo bueno, aunque fuera pequeñito, era motivo de celebración comunitaria.

Precisamente en los años 70, las compras a distancia eran también algo absolutamente especial. De hecho, se publicitaban en algunas revistas de la época, el Teleprograma por ejemplo, y nos volvían locos aquellos anuncios maravillosos llenos de artículos propios de una película de James Bond. Bolígrafos espía, prismáticos con "vidrios científicos" (imposible dudar de ellos) o calzas para aumentar tres o cuatro centímetros tu estatura ("póngase a la altura de los demás"). O ese "construya usted mismo el garaje para su coche" o "vea a través de la pared lo que pasa en la casa de sus vecinos" o "convierta su televisión de blanco y negro en una en color". Todo tenía su truco una vez recibido el paquete, porque para saber lo que hacían los vecinos tenías que hacer un agujero en la pared y pasar una especie de mirilla (nada que no se pudiera solucionar con un taladro y unos meses de cárcel), el garaje era una capa plastificada que cubría el vehículo, y la tele la veías en color, sí, pero gracias a un acetato de colores rojo, verde y azul que se pegaba delante de la pantalla. Ahora, eso sí, la ilusión del comprador durante la espera era incomparable.

En mi casa nunca pedimos nada a estas empresas de venta por catálogo, el que no sobrara el dinero se convirtió en virtud y nos evitamos la vergüenza de recibirlo. Porque cuando iba a jugar a las casas de mis compañeros tuve en mis manos prismáticos o "auténticos telescopios astronómicos de gran alcance" con los que ya veías borroso a más de dos metros. También recuerdo que uno de los primeros cigarrillos que me fumé salió de la figura de un burrito al que tenías que acariciar las orejas. En ese momento levantaba el rabo y por el mismísimo trasero disparaba el cigarrillo en cuestión. Ambrosía.

Una tentativa para hacerse fuerte y convertirse en un musculitos. Archivo L. Rabanaque.

Y ojo, que con cualquiera de estas compras te llegaba de regalo el artículo definitivo: un revólver con su munición incluida. ¡¡¡Gratis!!!. De hecho el texto del anuncio no dejaba lugar a las interpretaciones: "Una apreciada joya de gran belleza. Totalmente metálico, terminación en acero pavonado y cachas nácar, tan real y perfecto que hace dudar de su autenticidad a los expertos...". Realmente no sé a qué tipo de expertos conseguía hacer dudar, porque a los amigos les llegó una pistola de pistones del tamaño de un llavero que aguantaba con entereza entre uno y dos disparos.

También recuerdo que uno de los primeros cigarrillos que me fumé salió de la figura de un burrito al que tenías que acariciar las orejas. En ese momento levantaba el rabo y por el mismísimo trasero disparaba el cigarrillo en cuestión. Ambrosía.

Entre todo el catálogo recuerdo varios artículos que se convirtieron en objeto de mi deseo y para los que estuve ahorrando sin conseguir finalmente la autorización familiar (gracias, papá). Uno de ellos te regalaba en pocos días una musculatura propia de culturista, como la del señor "encalzoncillado" que mostraba la fotografía (no pensaba más que en conseguir la atención de las muchachas tras subirme al trampolín de la piscina olímpica y lanzarme chocando mis pectorales contra el agua). Para los que lo pedían, el chasco era curioso. Porque consistía realmente en unas gomas con una cierta resistencia y eso sí, un completo manual que te decía cómo estirarlas.

Otro anuncio que me llamaba mucho la atención era el de las cremas y los jabones adelgazantes. Pensaba que eran unos inventos fantásticos, pero les veía una fisura. Si los aplicabas, por ejemplo, sobre la barriga sobrante... ¿cómo acertaban con la parte del cuerpo que debían achicar?. ¿Reduciría la barriga o las manos?. ¿Se quedaban estas en falanges y poco más?. Esa duda me traía loco, de verdad.

Pero para mí, y para el resto de mis compañeros (varones todos ellos), el producto estrella eran las gafas de rayos X, sin duda. La imagen del anuncio dejaba las cosas claras. La tecnología era tan avanzada que distinguía entre sexos. A las chicas las podíamos ver en ropa interior, las gafas se saltaban de forma sorprendente el vestido. Para los chicos iban un paso más allá, más casto, eso sí: se les veía el esqueleto. Estas gafas recuerdo que las compró el hermano mayor de un compañero de clase y jamás nos dejó que las probáramos. Decía que eran muy caras y que se las podíamos romper. Ese muchacho estuvo masticando la vergüenza de haberlas comprado mientras simulaba el disfrute de un paraíso de muchachas casi desnudas que se cruzaban a su paso (al tiempo que comprobaba si había lesiones en la columna vertebra de los chicos, ojo). Para nosotros era un ‘voyeur’ y al mismo tiempo, el radiólogo del barrio.

Pero lo que él padecía, ahora lo sabemos, para él se quedaba. Cada vez que veo a un señor mayor con gafas paseando sonriente por mi calle pienso si será aquel muchacho y lo miro con cariño. Y me quedo con ganas de pedirle que me mire la espalda, porque tengo un dolor entre la segunda y la tercera lumbar que me lleva de cabeza.