Luis Rabanaque: "Desde Jaca pasé a Francia por primera vez y me compré un sombrero mexicano"

Luis Rabanaque, actor televisivo en el exitoso ‘Oregón TV’, guionista de ‘Vuelta atrás’, fotógrafo, apasionado de Aragón y del Real Zaragoza, señala en esta tesitura de escoger un lugar favorito que «empezaría y no pararía. Zaragoza, la ciudad en la que nací y por la que paseo a diario. Albarracín, Alquézar, Benasque, El Matarraña... el Xiloca, por supuesto, con Pozuel del Campo (el pueblo de mi padre) cerquita de las minas de Ojos Negros. Y también muy cerca de Blancas, el pueblo de mi querida Laura Gómez-Lacueva».

En Pozuel se encuentran sus orígenes y es un lugar al que Rabanaque tiene un gran cariño. «Recuerdo mis excursiones de chiquillo a las cuevas, la romería del Santo Cristo, el castillo de Peracense, que se encuentra a escasos 20 kilómetros... pero por quedarme con uno, nos vamos a ir al norte, a Jaca», resuelve. Los motivos son obvios para el actor. «Me encantan sus rincones, sus bares de toda la vida, la catedral, el fuerte del Rapitán... Además tiene un entorno inigualable. Hay excursiones estupendas, a pie o en coche, que en poco tiempo te llevan a lugares muy especiales. Y por si esto fuera poco, tiene una programación teatral estupenda. He actuado varias veces allí», rememora.

De excursión, en el Seat 850 de su padre. HA

De pequeño, el actor iba con frecuencia a Jaca. Su familia alquilaba una casa en la calle del Coso, donde transcurrían «unos días maravillosos. Desde allí, de niño, pasé a Francia por primera vez (en la frontera me empeñé en comprar un sombrero mexicano y recordarlo sigue siendo la risión en la familia)», añade. Rabanaque cita Peña Oroel, el Festival Folklórico y también recuerda cuando iba a coger hielo para la nevera a un pequeño local que olía a amoníaco y volvía corriendo a casa con la barra envuelta en una toalla. Y por supuesto en su memoria está muy presente la Ciudadela. Cómo no olvidarla: «Allí se me pincho el balón con el que aparezco en una de las foto en las que salgo vestido con la equipación del Real Zaragoza», cuenta. Rabanaque sigue enumerando lugares y recuerdos: «La calle Mayor y sus tiendas, las excursiones al río en el que aprendí a nadar... desde allí escapamos un día a Ansó con el dueño de la casa. Su hermano todavía iba vestido a diario de ansotano. Y con la familia, cada día preparábamos una excursión con el 850 de mi padre. San Juan de la Peña, Canfranc, el castillo de Javier, ya en Navarra...».

Jaca sigue siendo su rincón favorito ya que «mantiene en buena medida el encanto que tuvo hace décadas, los comercios tal y como los conocí hace medio siglo. Es un lugar acogedor, rodeado de naturaleza y con múltiples opciones para el paseante».