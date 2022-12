La gala de 'Artes y Letras', una fiesta de la cultura mayúscula

La octava edición de los premios que otorga 'Artes y Letras', el suplemento cultural de HERALDO, fue una fiesta de las emociones, el cariño y la exaltación de la heterogenia en un sector palpitante de la identidad aragonesa, que sigue siendo al mismo tiempo puntal y asignatura pendiente de esta tierra. El salón de actos de la Fundación Caja Rural de Aragón (antiguo Casino Mercantil) fue este martes el escenario escogido para la gala, conducida por la periodista y responsable de producción en Factoría Plural, Victoria Martínez.

Mariano Gistaín era el designado este año para recibir el premio especial del jurado, una decisión celebrada con entusiasmo por reconocer el talento de un creador inclasificable, que vive en su propio universo sin perder detalle de lo que ocurre a pie de tierra, aragonés y universal, rompedor y naïf, capaz de epatar en una columna al lector más canónico y abrumarse ante el aplauso de sus muchos fans tras leer sus columnas de los miércoles en la contraportada de HERALDO (sí, hoy mismo) o en el espacio '20 segundos' de otro medio de HENNEO, 20 Minutos. Su discurso fue el colofón de la tarde entre los premiados; el director de HERALDO, Mikel Iturbe, cerró los discursos y la música zaragozana Viki Lafuente puso la coda soulera a guitarra y voz revisitando de manera impecable el 'It's a man's man's man's world', de James Brown.

Poesía que no se borra

El rapsoda, dramaturgo y actor Luis Felipe Alegre dio inicio a la velada recitando poemas de dos ilustres desaparecidos en tiempos recientes, José Luis Rodríguez García y José Verón Gormaz. Fue el preludio al discurso de Antón Castro, coordinador de 'Artes y Letras', quien recordó que en 1979 había protagonizado en esa misma sala un recital de poemas firmados por su paisana Rosalía de Castro.

Tras los agradecimientos a las autoridades, jurado, premiados, patrocinadores y asistentes (con hincapié en la editorial Edelvives, patrocinadora habitual de los premios) Castro recordó que el antiguo Casino Mercantil volvía a ser "un faro de cultura, con muchas luces que nos alejan constantemente del naufragio. Aquí estuvo Benavente en 1923, Sender en 1974… es un edificio recuperado para la cultura".

Antón Castro: "Ojalá fuéramos también una noche sosegada para mirar la luna y las estrellas, porque queremos soñar. La cultura es una forma bella y constante de conversación"

El periodista de HERALDO expresó su voluntad de que el suplemento siguiera siendo "un punto de encuentro, un espacio de convivencia". En su nueva etapa, que comenzó en 2002, 'Artes y Letras' ha publicado casi 10.000 artículos y cumplirá este jueves 749 ejemplares, además de presentar en su portada obra de más de 600 autores de todas las disciplinas. Castro sacó la vena poética al decir que en Aragón hay "una autovía abierta a los consolidados, a los que pugnan por ser más, a los que empiezan. Ojalá fuéramos también una noche sosegada para mirar la luna y las estrellas, porque queremos soñar. La cultura es una forma bella y constante de conversación". A Mariano Gistaín, por último, le atribuyó el don de la profecía y le llamó orfebre del lenguaje.

Los galardones

El belchitano Félix Teira fue el primer premiado de la noche, en el renglón de literatura. "Desde adolescente, empecé a escribir con pasión; escribir -dijo- supone estar mirando constantemente a tu alrededor. Es un intento utópico de explicar la vida y la deriva de la sociedad".

Teira dijo además que "mis trece novelas publicadas han sido siempre comentadas en HERALDO, que me ha puesto en el mapa; como tengo el dudoso privilegio de ser el más viejo de los premiados, me hago preguntas que no tienen respuesta. ¿Sirve para algo el arte? Llevo dos años escribiendo un ensayo sobre Goya, que ya grabó hace más de 200 años las torturas y barbaridades acaecidas ahora en Ucrania. No obstante, tenemos la obligación de seguir adelante. No hay que claudicar", apuntó tras recibir su premio de manos de Javier Cendoya, director general de Edelvives.

El premio de pintura fue para Dino Valls, quien explicó que su trabajo "se basa en una profunda proyección de la psique, y se comunica con el espectador desde un plano simbólico, para que quien lo vea desarrolle una recomposición, Son imágenes ambiguamente bellas e inquietantes". Valls, quien ha regresado a Aragón recientemente tras más de 30 años fuera, dio las gracias "por un premio que trasciende lo artístico: es una emoción especial, sumada a lo que supuso mi última exposición en el Paraninfo. En el tiempo había crecido el recuerdo de quienes conocían mi trabajo, que sorprendió a los que lo vieron por primera vez".

Entrega de los Premios Artes y Letras, el suplemento cultural de HERALDO, en salón de actos de la Fundación Caja Rural Aránzazu Navarro

El ojo público y social

La zaragozana Ana Palacios, periodista de formación y fotógrafa de profesión, recordó el giro que dio su vida profesional en 2010 al abrazar la inmortalización de la vida por medio de instantáneas. "Antón Castro me dio una portada de 'Artes y Letras' en 2012, y aquello resultó muy revelador. Decidí apostar por temas sociales; al mismo tiempo, entendí que lo que no se ve no existe y aprecié de verdad el poder de una imagen para transformar la realidad. La fotografía merece su lugar, es un sector poco respetado".

La ceremonia experimentó un alto musical en el camino gracias a El Mantel de Noa. Miguel Ángel Fraile (Flauta) y Pilar Gonzalvo (arpa) tuvieron el efecto beatífico del sorbete en mitad del banquete, con una interpretación impecable. Acto seguido, David Lozano fue el galardonado en escritura infantil y juvenil. Lozano compartió una acertada definición del segmento literario que le ha dado fama nacional. "Es -dijo- una literatura que también pueden leer los jóvenes. Provocar en ellos el descubrimiento del placer de leer es una experiencia importantísima, de la que depende el lector adulto del futuro".

El escritor recordó que publicó sus primeros relatos con HERALDO, y cerró su emotivo discurso diciendo que "un puñado de páginas se convierte en un umbral, y al traspasarlo tu vida cambia para siempre".

Llegó el renglón del cine y el turno de una mujer que lleva seis años en el candelero nacional del gremio, aunque ejerce en él una tarea que no siempre está bajo el foco: la guionista Isabel Peña, responsable junto a Rodrigo Sorogoyen de la magistral 'As bestas'. Peña señaló que "la educación es fundamental, y la cultura esencial para nosotros como sociedad, para entender nuestro pasado y poder ser mejores en el futuro. Me ilusiona recibir el premio en este salón, porque mis padres se conocieron aquí en un baile del paso del ecuador; quiero darles las gracias por llenar nuestra casas de películas y libros".

Jota por arrobas

Los cantadores de jota Beatriz Bernad y Nacho del Río, ganadores en música, habían preparado a conciencia su discurso, pero su emoción genuina traspasó el papel escrito, empezando por el recuerdo a su maestro común Jesús Gracia, de cuyo nacimiento se ha celebrado el centenario este año. "Es el primer premio que nos dan a los dos juntos -recordó Del Río- y supone un honor y también una responsabilidad. Se reconoce a la jota como género en un año clave. Gracias a los maestros que nos han precedido, y en especial a Jesús Gracia, que nos enseño a respetar y amar la jota".

Con la asistencia en la guitarra de Víctor Martín, la dupla de premiados joteros se marcó cinco piezas: dos individuales por cabeza y un dúo. Bernad eligió 'No quiero traerte flores' y 'Pulida magallonera', mientras que su compañero escénico optó por la 'Jota de Saura' y 'S'ha feito de nuey', para rematar con un 'viva la jota de mi Aragón'.

Silvia de Pé, premiada en artes escénicas, teatro y danza, recitó unos versos de Ángel Guinda y de Encarnación Ferré antes de dar las gracias porque se hubiera premiado su tozudez y persistencia. "Me lo dedico a mí, a mi tesón y a mi Aragón. Gracias por premiarme ahora y no más tarde", dijo.

Descrito ya el último premio de la noche, que efectiva y bíblicamente acabó siendo el primero en el relato, el penúltimo fue para la tarea de promoción de las letras de Prensas Universitarias de Zaragoza (PUZ) y la editorial de poesía Olifante. Yolanda Polo, vicerrectora de cultura de la Universidad de Zaragoza, recordó los inicios de la editorial universitaria en 1985, y su vocación de trasladar el conocimiento que se genera en la Universidad a la sociedad, además de señalar que las PUZ tienen un catálogo de 2.700 publicaciones.

Por su parte, la fundadora de Olifante Trinidad Ruiz Marcellán (más de 500 obras editadas en distintas lenguas durante 43 años) dijo que un premio así "potencia la serotonina, anima a continuar". Recordó a Ángel Guinda, su maestro editor, y a Marcelo Reyes, quien fuera su compañero de vida durante 30 años.

Gistaín, ese niño de 10 años

El escritor barbastrense Mariano Gistaín recibió el premio especial del jurado de manos de Paloma de Yarza, presidenta de HERALDO. Gistaín abogó en su discurso por la independencia de los medios, y destacó la importancia de conjugar las nuevas herramientas expresivas con los preceptos de siempre en la profesión periodística. Bautizó de «momentazo» el haber sido elegido, aunque también reprochó cariñosamente a Antón Castro el hecho de que el galardón la había situado ante su realidad. "Me ha hecho una jugarreta, porque no reconozco el tiempo ni la realidad; me parece que soy un niño de 10 años jugando con mi ordenador, y de pronto me premian por 40 años de profesión".

Gistaín también recordó que la democracia es vital en un mundo que lo pasa mal sin ella, y se regocijó por el efecto positivo que ha tenido para la cultura aragonesa la jubilación de José Luis Melero, "porque ahora lo tenemos siempre disponible".

La gala se cerró con foto de familia, como mandan los cánones; sin desdeñar del adagio sobre la imagen y las mil palabras, anoche las segundas se ganaron su derecho a discutir las proporciones.