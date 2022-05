El Bajo Cinca y el Cinca Medio tendrán su ruta del 'spaghetti western' este verano

El fotógrafo y realizador audiovisual Diego Tejera, radicado en la pedanía fragatina de Miralsot, es un enamorado de cierto rincón pintoresco de la historia local: los años del ‘spaghetti western’ vividos entre 1965 y 1973 gracias a los hermanos Balcázar, llegados de Barcelona, y al director Ignacio F. Iquino. Dice Tejera al rememorar aquellas peripecias fílmicas que “el Cinca era Río Grande", y que en otros sitios se aprovechaban mejor estas cosas como atractivo turístico. Sus palabras hallaron eco en la comarca y en el propio consistorio de Fraga, pero Tejera quiere dar pasos productivos lo antes posible en este sentido, y se apresta a estrenar una propuesta personal que funcionará como máquina del tiempo para quienes se animen a acompañarle.

Había tres zonas en España que servían de platós naturales para este subgénero fílmico: Almería se llevó la fama con las películas de Sergio Leone, en Madrid tuvieron su nicho a las afueras de la capital y luego emergió Fraga. “Los Balcázar contaban además con el poblado artificial erigido en Esplugas para rodar en situación, y usaban los parajes de nuestra zona para exteriores. El poblado de Cardiel se usó mucho, por ejemplo; también Ballobar, la ermita de Chalamera, las Ripas de Alcolea y otros lugares de la zona", explica el entusiasta del 'spaghetti western' local.

Tejera recuerda de aquellos años la originalidad de los cineastas para manejar varios rodajes simultáneos, el carisma del ‘Elvis rojo’ Dean Reed y el sempiterno malvado de aquellos filmes, el zaragozano Fernando Sancho, que quedó como bandolero mexicano arquetípico para la posteridad. “Hace unos días recibí el volumen que ha preparado mi buen amigo Javier Ramos sobre aquellos años del ‘spaghetti western’, lo va a pasear por la Feria del Libro de Zaragoza y también por Barcelona, además de traerlo a Fraga. Ha tenido la amabilidad de citarme en los créditos; le acompañé a todas las localizaciones y he tratado de hacer aportes documentales a su trabajo”.

Tejera maneja su propia exposición itinerante sobre el tema, llamada ‘La bicicleta mágica’, y va a establecer en el Far East de Aragón la base de operaciones de su ruta del Far West fílmico. “Es una idea que venía de lejos, la pandemia solo la frenó; sale desde Miralsot, donde he establecido un punto de reunión en un espacio perfecto por tamaño y ambientación, para plantear y rematar la aventura. Aquí se podrá admirar la exposición, tanto de las máquinas de filmación que tengo como de la abundante documentación que poseo sobre el tema en forma de pósters y libros”.

Las visitas a esta nueva ruta partirán de Miralsot en dirección al poblado de Cardiel, hoy en semiabandono y que a buen seguro recibirá un soplo de aire fresco con esta idea. Luego se pondrá proa a Ballobar, con un paisaje muy equiparable a localizaciones paradigmáticas de los ‘westerns’. “También pasaremos por la ermita de Santa María en Chalamera, que está en alto y es muy llamativa; es el pueblo natal de Sender, que curiosamente vivió muchos años en el oeste de Estados Unidos. Luego pasaremos a las espectaculares Ripas de Alcolea, el pueblo de niñez de Sender, y volveremos a Miralsot para comer".

En la tarde, la ruta se mudará al barranco de las Balas en Fraga, cerca del Matadero, en la carretera de Massalcoreig. "También hay idea de visitar la ermita de San Salvador en Torrente de Cinca, si la jornada fluye y no se hace muy tarde, para volver nuevamente a Miralsot y proyectar nuestro documental ‘Fraga City, Ciudad sin Ley’.

Tejera y su equipo ya han preparado un vídeo promocional, y se mueven para pulir todos los detalles cuanto antes. “Van llegando apoyos, como el de la Asociación de Caballistas de Fraga, que se ha mostrado muy colaboradora. Están dispuestos a aportar dos o tres caballos para las rutas. El tema gastronómico también pesa: en el Bajo Cinca hay muy buena fruta, así que visitaremos almacenes y ofreceremos sorpresas culinarias a los visitantes".

La zona rinde para este concepto: hay desierto, río, edificaciones singulares, historias curiosas… de todo. "Además -aclara Tejera- cuento con la muestra del ‘spaghetti western’, que es muy manejable para desplazarse, ha estado ya en muchos lugares. Esta idea se enmarca en una tendencia que ya se viene explotando con localizaciones de otras sagas fílmicas y televisivas en España, desde ‘007’ a ‘Juego de tronos’, por ejemplo”.

El realizador ha hablado con las autoridades comarcales (el recorrido parte del Bajo Cinca y toca el Cinca Medio) de futuras iniciativas con información el códigos QR, pero de momento se las apañará con formato móvil: paneles informativos para los clientes, disponibles durante las rutas, y visitas en formato reducido para optimizar la experiencia.

“La idea es pasarlo bien a la vez que se descubren los lugares e historias de un segmento muy poco conocido del cine aragonés y español. Serán jornadas muy amenas para familias y grupos. Quiero comenzar pronto, este mismo verano; ya está todo muy definido. También hemos ideado un ‘mapping’ en la estructura de Miralsot, con muros preparados para las proyecciones”.