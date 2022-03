¿Cómo se asegura una gran muestra como la del Greco en el Museo Goya de Ibercaja?

¿Cómo se protegen los museos? ¿Cómo se aseguran las obras de arte? ¿Qué garantías piden o exigen las instituciones, los coleccionistas privados, conocidos o desconocidos? En la historia del arte el robo ha sido frecuente, y no faltan las sustracciones rutinarias, ingeniosas o refinadas de grandes obras de grandes artistas: Leonardo Da Vinci, Vincent Van Gogh, Pierre Matisse o, entre nosotros, Pablo Gargallo.

El Museo Goya Ibercaja ofrece una gran exposición de cuadros del Greco, valorada en más de 100 millones de euros. ¿Cómo se valora un tesoro así, incomparable? ¿Cómo se afronta el cuidado máximo, escrupuloso, detallista en todos sus extremos de esos cuadros que constituyen un patrimonio cultural de máximo nivel de España y del mundo? ¿Qué pasos y precauciones se toman para no correr riesgos? Si se roban un Greco, un Goya o un Gargallo se produciría una “una pérdida incalculable al no existir forma de reposición”.

Así se expresa Víctor Albi, que es director técnico de Empresas de Caser Seguros, que ha asumido el aseguramiento de ‘El Greco. Los pasos de un genio’, la muestra de 26 óleos del pintor cretense que se exponen en el Museo Goya Ibercaja, hasta el 29 de mayo, con otras 16 piezas de maestros españoles como Goya, Ribera, Sánchez Coello, Velázquez o Picasso, que protagonizó la exposición anterior en el mismo espacio.

“Es por todo ello, el valor patrimonial y la posibilidad de la pérdida, por lo que los museos y resto de intervinientes en el mundo del arte tienen una responsabilidad de carácter especial, al necesitar proteger de la mejor forma posible las obras y objetos respecto a los peligros existentes. Sin duda, el robo es uno de esos peligros, pero el robo de obras tan famosas es francamente infrecuente ya que la posibilidad de su venta posterior es muy limitada y las medidas de protección de todos los museos y profesionales dedicados a la exposición de obras de arte, son muy sofisticadas. No obstante, el robo o intento de robo puede producirse en cualquier momento por lo que es la cobertura principal es la póliza de seguros”. Siempre existe un flujo o una corriente secreta de comercio de arte a partir del robo, la extorsión e incluso el azar.

La póliza atiende a lo general y a los pequeños detalles. Si empezamos por estos, ¿qué ocurre si se daña un cuadro en un traslado de su lugar estable -un museo, un domicilio particular, una institución- a una muestra? Víctor Albi explica: “Los préstamos y cesiones de arte de corta duración que componen las exposiciones temporales son un claro ejemplo de la necesidad de divulgación y difusión del patrimonio artístico, afortunadamente cada vez con un mayor éxito y acogida. Las obras puedan sufrir daños o desperfectos de diverso alcance durante el transporte, manipulado y exposición. Desde nuestra aseguradora, Caser, ofrecemos soluciones ‘ad-hoc’ para cada exposición, cuyo objeto de cobertura temporal incluye el transporte de las obras desde sus ubicaciones originales al lugar de exposición, la propia estancia y el regreso de las obras a su destino inicial”.

Las obras del Greco: el patrimonio incalculable de un país. Oliver Duch.

Señala Albi que esta cobertura es popularmente definida como una póliza ‘clavo a clavo’, cuyo nombre viene por garantizar el bien, en el caso del Greco un cuadro o pintura, desde el momento en el que se descuelga hasta el momento futuro que se vuelve a colgar en su lugar de origen. Se ofrece una cobertura integral a todo riesgo”. Durante las semanas de exposición pueden darse distintas circunstancias que puede afectar a las piezas: daños, distracciones, caídas, mala iluminación, incendios, temperatura inadecuada, fallos de instalación.

“Establecemos una serie de directrices de seguridad para todos y cada uno de los factores de riesgo. Destacamos de forma muy básica tanto una serie de medidas físicas (protección contra incendio y robo), mantenimientos adecuados de los inmuebles (condiciones adecuadas del ambiente así como medidas específicas para evitar los daños por riesgos naturales, agua, insectos) y por último una adecuada gestión operacional (manejo apropiado de los objetos, control de accesos, cualificación del personal, vigilancia de los visitantes, etc.)”.

Estas medidas no solo se tienen en cuenta en las exposiciones temporales, sino también en la exhibición de “las colecciones permanentes que, como los edificios y el resto de contenido, son igualmente objeto de aseguramiento”, señala Víctor Albi. Considera el experto que el mejor mecanismo de protección, más allá de una gestión adecuada del riesgo, es la contratación de una póliza de seguro bajo la modalidad ‘Todo Riesgo Arte’, que “otorga amplias coberturas al asegurado, tanto al inmueble y sus instalaciones en el que se encuentran las obras de arte, como a las propias obras, y que incluye cláusulas especiales a medida de este tipo de riesgos, como la cláusula de depreciación o pérdida de valor de mercado, hechos malintencionados, valor convenido, nuevas adquisiciones, cláusula de recompra, daños a marcos y cristales, etc.”

¿Qué se puede asegurar? Prácticamente todo aquello que puede agruparse bajo el vasto concepto de arte. “Sí que parece como criterio homogéneo el que el objeto de arte al menos reúna la condición de bien cultural, preciado y valorable económicamente y de cierta originalidad. A partir de ahí se pueden catalogar como objetos de arte asegurables, cuadros, grabados y esculturas de carácter artístico, tapices y mobiliario de valor histórico, así como diversas colecciones tanto de elevado valor como puedan ser joyas y relojes como por su singularidad, libros y publicaciones incluidos dibujos y fotografías como por último colecciones de coches y motos clásicos”, especifica.

Los comisarios de la muestra Juan Antonio García Castro y Paloma Martínez-Burgos García. José Miguel Marco.

El arte digital: incorporación y protección

Este abanico de posibilidades también incluye una novedad: el arte digital, que ya se ha incorporado a los circuitos con todas las de la ley, como se pudo ver en Arco-2022. “Es una disciplina artística muy apoyada en la tecnología (proyecciones, obras interactivas, etc.) en el que si se reúnen los criterios anteriores, pueden ser perfectamente asegurables cuando exista un interés real y concreto en su aseguramiento y un valor sobre los bienes asegurados, que será siempre convenido entre el cliente y el asegurador -informa-. En España el artista burgalés Solimán López ha creado el Harddiskmuseum, realmente se trata de un disco duro, cuyo interior no deja de ser una forma de espacio físico donde se guarda el arte de uno o varios artistas, sus archivos, etc., como ocurre en las paredes de un museo convencional. Fundación Telefónica apuesta por su propia colección de intangibles como experiencia virtual”, recuerda Albi. El arte, especialmente desde las vanguardias, no ha dejado de evolucionar y ya parece imparable la incorporación de la tecnología del XXI, que penetra en la sociedad a la velocidad de la luz, en las artes plásticas.

Albi revela otras cuestiones cotidianas: la institución organizadora de la exposición es la responsable de los daños causados a los bienes expuestos. Suelen contratarse las pólizas a través de corredores especializados, sobre todo aquellos que giran en torno a grandes instituciones y museos de propiedad pública. “Todas las exposiciones de bienes públicos o privados prestados al organizador deben asegurarse. Un modelo estándar de contrato de préstamo de estos bienes siempre recoge apartados que expresamente exigirán al organizador, la entidad prestataria, contratar una póliza de seguro a todo riesgo y ‘clavo a clavo’, incluyendo las cláusulas específicas propias de exposiciones”, y por lo regular los seguros deben realizarse con como mínimo unos 15 días de antelación a la fecha de inicio de la exposición, “ya que el seguro será una exigencia que figura en el contrato de préstamo. Nosotros consideramos que los seguros deben ser siempre iguales y amplios, como por ejemplo nuestro producto todo riesgo Clavo a Clavo, independientemente de la calidad de la muestra”, apunta el experto.

En general, agrega Víctor Albi, la información que una aseguradora maneja para hacer los seguros tiene un cuenta todo un menú de factores: características constructivas de la sede de la exposición, medidas de seguridad contra intrusión, robo, incendio, otros daños (agua, insectos, etc.), empresa de seguridad, empresa encargada del embalaje y transporte, comisario de la exposición, duración y valor de la exposición y detalle de las obras de arte expuestas con su valor unitario y su propietario y procedencia. Dentro de la meticulosidad, también existen coberturas obligatorias y otros opcionales y variables.

El experto en seguros concluye: “Al ser un negocio muy especial, la parte técnica de la compañía aseguradora encargada de la suscripción debe cumplir con una experiencia anterior y una rigurosidad suficiente. Sin duda, los reaseguradores también pueden aportar su experiencia en el análisis de riesgos de esta línea de negocio; en este sentido, el Grupo Helvetia es uno de los principales expertos a nivel mundial en el aseguramiento de este tipo de riesgos”, y recuerda que las colaboraciones se dan en tasación, restauración o recuperación/registro de las obras si éstas han sido sustraídas, entre otros factores.

La muestra del Greco procede de diversos lugares del mundo: Estados Unidos, Toledo, Madrid, Budapest, Cádiz, Vitoria, el Museo del Prado, Edimburgo, etc. Y es, sin duda, uno de esos proyectos que ofrece y resume el impresionante valor, el irremplazable legado y la absoluta beldad de la pintura española.