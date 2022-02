Extravagante, caprichoso, malogrado, desabrido, e incluso mal dibujante y loco. Todo esto se ha dicho y escrito del Greco, y quizá una frase de Antonio Palomino sea la quintaesencia de lo incomprendido que ha sido el pintor: "Lo que hizo bien, nadie lo hizo mejor; y lo que hizo mal, nadie lo hizo peor". Desde principios del siglo XX, sin embargo, la figura del Greco se ha ido recuperando y agigantando hasta colocarse en pie de igualdad junto a los grandes maestros de la pintura de todos los tiempos. Y desde este jueves puede averiguarse el por qué de todo ello en el Museo Goya de Ibercaja: por qué es grande entre los grandes y por qué buena parte de lo que se dijo siglos atrás es injusto. Tuvieron que ser destacados pintores, que al fin y al cabo son los que más saben de arte, los que lideraran la 'recuperación' del Greco.

El museo zaragozano ofrece, hasta el 29 de mayo, la exposición 'El Greco. Los pasos de un genio', un recorrido intenso por la obra el artista a través de 26 de sus pinturas, que se complementan con otros 16 cuadros que quieren mostrar su influyo en artistas como Goya, Velázquez, Picasso, Murillo, Ribera y Sánchez Coello. De este último artista, en el tramo final de la exposición, se muestra su retrato de Diego de Covarrubias y Leyva, fechado en 1573. Es una pintura excepcional. Los comisarios de la muestra, Palma Martínez-Burgos, catedrática de Historia del Arte, y Juan Antonio García de Castro, quien fuera director del Museo del Greco entre 2013 y 2021, han colocado el retrato de Covarrubias por Sánchez Coello junto a la 'copia' que hizo Doménikos Theotokópoulos casi tres decenios después. Es una obra maestra. El retratado se reconocería en las dos pinturas, pero la del Greco es un canto personal, un soplo de modernidad.

La exposición incluye obras de una docena de museos e instituciones Oliver Duch

El diálogo entre estos dos retratos resume perfectamente la exposición pero no la agota, porque tiene muchas y variadas lecturas. "La muestra se ha organizado con obras 'españolas'. Cada vez resulta más complicado traer a nuestro país obras que permanecen en el extranjero y, además, la pandemia supuso una dificultad añadida -explicaba este jueves Palma Martínez-Burgos. Y también hemos intentado buscar aquellas obras que no son las más habituales en las exposiciones del Greco, obras que están en capillas, conventos, colecciones privadas de difícil acceso... piezas de primera fila que no hemos querido ordenar cronológicamente ni siguiendo el itinerario vital del pintor: Creta, Venecia, Roma, Toledo. Hemos buscado, más bien, presentar al público cuáles fueron sus hallazgos en pintura y en qué medida lo que hizo influyó en otros artistas posteriores.

La muestra cuenta con pinturas procedentes de los museos Nacional del Prado, Thyssen-Bornemisza, del Greco, de la Santa Cruz en Toledo, Diocesano de Arte Sacro de Vitoria-Gasteiz, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Bellas Artes de Bilbao, Picasso de Barcelona y colección Bancaja, entre otros. Se estructura en cinco apartados, 'Un pintor a la maniera latina', 'La santidad elocuente' 'El poso de Bizancio', 'Retratando el alma' y 'El legado del Greco'. "En el primero de ellos hemos querido poner de manifiesto todo lo que tuvo que aprender para convertirse en un pintor a la manera latina, como un nuevo uso de la luz, el juego con las sombras, el empleo de los fondos... Esto modeló la que es una de sus características, y es que el Greco no tiene paisajes diurnos, todos los que pintó son crepusculares, sombríos", asegura Palma Martínez-Burgos. En este apartado se incluyen piezas sustanciales como la 'Expulsión de los mercaderes del templo'. En la segunda, con 'Aparición de la Virgen a San Lorenzo', 'Las lágrimas de San Pedro' o 'La Sagrada Familia con Santa Isabel y San Juanito' como obras emblemáticas, se presenta el Greco "que aprende a mostrar las emociones". 'El poso de Bizancio' recuerda cómo el pintor no llegó a abandonar del todo la tradición en la que se forjó como pintor, y en la cuarta sección se nos revela como retratista. "Su gran aportación es que sacó a la luz las emociones del representado -subraya la comisaria de la muestra-. Hasta él, en los retratos no se buscaba representar la psicología del retratado, sino que esa información se quería aportar a través de los objetos que se pintaban junto a él. El Greco, sin embargo, deja asomar esas emociones". Y, por último, el visitante se adentra en la sección sobre la influencia del pintor en artistas posteriores. Y es aquí donde se producen interesantes diálogos artísticos, con Goya, Velázquez, Picasso, Murillo o Ribera. En suma, una exposición inteligente y reveladora, que llega acompañada de un catálogo con textos de siete especialistas, entre ellos la aragonesa Carmen Morte, y de numerosas actividades complementarias.

El director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrig, junto a uno de los comisarios de la exposición, Juan Antonio García de Castro, durante su recorrido por la exposición. Oliver Duch

Se han previsto dos tipos de visitas guiadas para adultos. Por un lado, 'El Greco. El retrato y la tradición', que se llevará a cabo de martes a domingo. Este último día, además, se ha programado la visita guiada 'El Greco, de Creta a Toledo pasando por Italia'. Para las familias se han organizado dos talleres durante los fines de semana, 'Siguiendo los pasos del Greco' y 'Me retrato a mi maniera'. Además, los jueves y viernes está previsto el programa didáctico 'Conociendo el pasado de la mano del Greco', que incluye un recorrido por la muestra y un taller creativo para alumnos de primaria y secundaria. Todas estas actividades requieren de inscripción previa.

Además, el Patio de la Infanta acogerá un ciclo de tres conferencias. La primera será impartada por los comisarios de la exposición, Palma Martínez-Burgos y Juan Antonio García de Castro. Será el 17 de marzo. El día 31, Leticia Ruiz, directora de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, disertará sobre 'El taller del Greco'. Y finalmente, Carmen Morte hablará el 7 de abril sobre 'El legado del Greco'. Todas las sesiones tendrán lugar a las 19.00.

La exposición ha sido presentada este jueves en Zaragoza en un acto que ha contado con la participación de los comisarios de la muestra; y de Rosario Añaños, directora del Museo Goya Colección Ibercaja, y de José Luis Rodrigo Escrig, director de la Fundación Ibercaja.

'Para la Fundación Ibercaja es todo un orgullo presentar esta exposición, que ha supuesto un trabajo intenso a lo largo de los últimos tres años -ha dicho Rodrigo Escrig-. Se nos presenta la obra del Greco pero, también, el nacimiento de la escuela española. Este es uno de los eventos culturales más importantes de los últimos años en Zaragoza".