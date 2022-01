El Ministerio de Cultura apoya proyectos de Carlos Castán, Antonio Santos y Miguel Serrano

Los escritores y artistas aragoneses Celia Carrasco Gil, Carlos Castán, Jesús Cisneros, Sergio Muro, Antonio Santos y Miguel Serrano han sido becados por la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, dentro la convocatoria extraordinaria para el Fomento de la Movilidad Internacional de Autores Literarios (Escritores, Traductores e Ilustradores). Los seis han presentado diferentes proyectos que los llevarán a París, Ciudad de México, Veracruz, Iowa y Dublín, entre otras ciudades.

La poeta Celia Carrasco, publicada por Olifante y Premio Gloria Fuertes y columnista de HERALDO, ha presentado un proyecto poético que desarrollará en París. La autora tudelana de 21 años, afincada en Zaragoza, ha recibido 1.809.20 euros para desarrollar “un pequeño proyecto titulado ‘Escritura poética en la Ciudad de la Luz’. Es un trabajo que parte de tres núcleos fundamentales que han llamado mi atención últimamente: la búsqueda de la luz remota de José Ángel Valente, los ensayos de la imaginación creadora del filósofo y poeta Gaston Bachelard y los dinamismos verticales del poeta argentino Roberto Juarroz”. Agrega: “Todavía no puedo concretar demasiado porque es un proyecto que depende mucho de su propia evolución, es solo un planteamiento teórico acompañado de algún poema inédito”, dice.

Realizará su estancia de creación en julio de 2022, “en la Cité Internationale Universitaire de París, aunque todavía hay cabos sueltos con las circunstancias de la pandemia y con las confirmaciones definitivas tanto de París como del Ministerio”, señala y dice que la resolución “es provisional”.

Miguel Serrano Larraz regresará a Iowa con un proyecto sobre fanzines de ciencia ficción. Amalia Villacampa.

Por eso, Miguel Serrano Larraz, que ha presentado el proyecto ‘Un tiempo detenido’, “por prudencia” prefiere no echar las campanas al vuelo. Aún no ha recibido la comunicación oficial, pero consta ya que recibirá 7.650 euros y que retornará a Iowa City (Estados Unidos), donde ha vivido y ha dado clases; regresó a España, entre otras razones, con el mal sabor de boca de la pandemia.

Avanza, eso sí, que ‘El tiempo detenido' “es un proyecto en el que llevo trabajando varios años, acerca de las máquinas del tiempo y del tiempo en general como mecanismo narrativo. Quiero trabajar con los fondos de la universidad de Iowa, especialmente con su colección de fanzines de ciencia ficción”.

Carlos Castán regresar a la peligrosa y atractiva Ciudad de México. Denise de la P.

Carlos Castán está especialmente ilusionado “porque hasta ahora por mis clases he tenido que renunciar a este tipo de proyectos. Mi idea es ir del 15 de agosto al 15 de octubre de 2022 y me instalaré en Ciudad de México”. Uno de los requisitos para que te den la beca, en su caso de 5.000 euros, es que alguien te invite. “A mí me invita el Proyecto Cuenca, que se dedica a muchas cosas de carácter popular: comercializa artesanía, organiza cine-fórums o clubes de lectura, etc. Me han pedido que dé charlas e imparta talleres”.

Su trabajo se titula ‘Cuando te hablen de amor’ y está centrado en cuatro apartados: “Quiero trabajar, desde el reportaje y el ensayo personal, sobre el período de Luis Buñuel en México, anterior al gran éxito de ‘Los olvidados’, cuando lo pasó tan mal. A mí siempre me interesó mucho el México de Frida Kahlo, de Diego Rivera, de León Trotski, un personaje que me atrapó durante una fase de mi vida, y también de su segunda esposa , Bárbara Sedova. El tercer nombre que me interesa estudiar y trabajar es el del músico José Alfredo Jiménez, del que no existen muchos libros, y es alguien que me seduce mucho por su personalidad, la calidad de sus canciones, su temprana muerte, su inclinación hacia la autodestrucción. Y por último, querría escribir sobre la fotógrafa Maya Goded y su mundo, en concreto su libro de fotos y breves textos, ‘Plaza de la soledad’, uno de mis libros favoritos de fotografía”. Castán, que estará dos meses en Ciudad de México, confiesa: “La peligrosa de la ciudad me seduce de una manera extraña, me produce una gran atracción”.

Sergio Muro con la modelo Lucía Lacima y una muñeca: meditará sobre la belleza en el siglo XXI, idea a la que corresponde esta foto. José Luis Ibáñez Plou.

El artista multidisciplinar Sergio Muro ya se ha marchado para desarrollar su trabajo en Dublín, donde vivirá y trabajará dos meses. Él recibirá del Ministerio de Cultura 4.800 euros. Explica: “Empiezo muy contento este 2022. Me voy a Dublín una temporada a escribir un ensayo teatral y un poemario sobre la belleza en la actualidad. Vuelvo a una ciudad que me encanta, donde viví hace 20 años. Además, Sergio Vílchez, escritor zaragozano y director de INICLE (Instituto Nacional Irlandés para la Creatividad Literaria en Español), me da cobertura allí, y me generará los contactos con artistas para recabar información y profundizar en mi investigación. El resultado final será la obra teatral que plasmaremos en el Teatro del Mercado el 10, 11 y 12 de junio (con un elenco de profesionales excelente)”, informa Sergio Muro, artista y activista cultural.

Además, la editorial Zoográfico le publicará un poemario ilustrado con lo que escriba y dibuje. Su propuesta es una meditación sobre la belleza en el siglo XXI. “Que los humanos buscamos la belleza es axiomático: la cuestión es en que consiste en realidad y dónde la encuentra cada uno”, dice Muro.

Se explaya: “Algunos la encuentran en ciertos actos poéticos, o en la naturaleza, o en la sencillez, o en una mujer llena de botox, o en la superficialidad de las redes sociales... Cómo llegar a la raíz de cómo se construyen esos gustos (que por otro lado muchos nos los imponen)”, dice Sergio Muro, que ha partido con la idea de reunirse con artistas visuales y escritores de Dublín, además de visitar museos, teatros, paisajes, mercados, bibliotecas, exposiciones... “Llevo en la cabeza la idea de escribir cada día y dibujar cada día”.

Retrato de archivo de Antonio Santos, que regresa a su amado México para hacer un libro ilustrado que ya tiene editor. Francisco Jiménez.

Antonio Santos, el ilustrador oscense afincado en Madrid, dispondrá de 3.549 euros para realizar el cuento, con texto e ilustraciones suyas al linóleo, ‘El Guajolote del maestro Takeda’. Se trasladará a La Ceiba Gráfica en Coatepec, Veracruz, donde ya ha estado, y permanecerá por esas tierras mexicanas entre el 15 de mayo y el 30 de junio. “El proyecto se gestó en México, en La Ceiba Gráfica… Allí conoció al maestro Takeda y contó que un día vio dos guajolotes, una especie de pavos, que le dieron pena, los compró y los llevó a casa. Uno de ellos puso un huevo, y el maestro se lo quitó, se lo comió y lo cambió por una piedra. Y volvió a hacerlo. De eso, a grandes rasgos, va el cuento: el maestro le cambia el huevo por una piedra hasta 25 veces”, cuenta Santos.

Antonio Santos está de actualidad estos días también: acaba de publicar con texto de Jesús Marchamalo el libro ‘Hierro fumando’, en Nórdica, con sus característicos dibujos. Se trata de una colección consolidada de ambos, dedicada en este caso al poeta y premio Cervantes José Hierro, autor de 'Cuanto sé de mí' o 'Cuaderno de Nueva York'.

El ilustrador Jesús Cisneros está en el centro con compañeros del estudio Ductus. Francisco Jiménez.

El ilustrador Jesús Cisneros, con el que no ha podido hablar HERALDO.ES porque se halla en México pasando las navidades, realizará un proyecto de ilustración ‘Míster Monster’ y cuenta con un presupuesto de 6.750 euros para llevarlo a buen puerto. Cisneros ha estado viviendo varios años en México. Ahora acaba de colaborar en un proyecto de obra gráfica con Ámbar.

ITINERARIOS Y SUBVENCIONES

-Celia Carrasco Gil se irá a París. Percibirá 1.809.20 euros.

-Carlos Castán se irá a México y recibirá 5.000 euros.

-Jesús Cisneros. Percibirá 6.750 euros.

-Sergio Muro ya está en Dublín. Recibirá 4.800 euros.

-Miguel Serrano Larraz se irá a Iowa City y recibirá 7.650 euros.

-Antonio Santos se irá a Veracruz (México) y recibirá 3.549 euros.

*El Ministerio de Cultura ha becado a 140 creadores, entre ellos Espido Freire, Pedro Manuel Víllora, Alejandro Luque, Alberto Conejero, Alejandro Palomas, Marta Rebón, Aurora Luque, Juan Antonio González Iglesias, Yolanda Castaño, Lolita Bosch o Felipe Benítez Reyes.